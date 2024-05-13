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Происшествия В Воронежском институте МВД массово отравились курсанты: к врачам обратились 33 человека

В Воронежском институте МВД массово отравились курсанты: к врачам обратились 33 человека

Причины отравления уточняются

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На боль, тошноту и недомогание курсанты пожаловались в праздничные выходные

В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление. Как сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник, на тошноту и недомогание пожаловались 33 курсанта, семерых госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.

По данным Telegram-канала Baza, учащиеся почувствовали себя плохо 9–10 мая: они жаловались на боль в животе и тошноту. Большинство отравившихся остались на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное.

В институте ждут предписания главного врача медико-санитарной части МВД по Воронежской области. Причины отравления выясняют.

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