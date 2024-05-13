В Воронежском институте МВД массово отравились курсанты: к врачам обратились 33 человека

В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление. Как сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник, на тошноту и недомогание пожаловались 33 курсанта, семерых госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.
По данным Telegram-канала Baza, учащиеся почувствовали себя плохо 9–10 мая: они жаловались на боль в животе и тошноту. Большинство отравившихся остались на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное.
В институте ждут предписания главного врача медико-санитарной части МВД по Воронежской области. Причины отравления выясняют.