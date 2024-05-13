«Раненых 27 человек»: что известно о состоянии пострадавших после обвала дома в Белгороде

Стало известно, что после разрушения здания в Белгороде в больницу попали 27 человек. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
— Они находятся на разных этапах лечения. Кто-то амбулаторно, кто-то стационарно, — отметил министр. — В настоящее время остается на лечении в городской больнице № 2 пять пациентов, в областной больнице — девять пациентов и один ребенок.
Андрей Иконников также добавил, что шесть пациентов ночью доставили в федеральные клиники и больницы Москвы.
12 мая Белгород подвергся массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома — 40 квартир. Спасатели и волонтеры за первый час смогли достать из-под завалов 12 человек, среди которых оказались двое детей. Вскоре у дома обрушилась крыша, что затруднило спасательные работы. В итоге людей доставали из-под завалов в течение всего дня и всю ночь.