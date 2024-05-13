«Вся жизнь в куражах». Откровения бывшей зэчки, которая отсидела 12 лет за убийство, а теперь стала популярным блогером

Отсидевшая за убийство иркутянка стала популярным блогером Источник: Arestantka38 / T.me











Уроженка Иркутской области Мария Гришина поучаствовала в ток-шоу «Свой / Чужой» (18+), посвященном женщинам, которые отбывали наказание в колонии. Она отсидела 12 лет за групповое убийство, а сейчас ведет блог, YouTube-канал и пытается встать на ноги. Наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают ее историю.

История иркутянки, которая отсидела 12 лет за убийство, а потом стала блогером Источник: Городские порталы

«Весь срок прокружилась на сцене»

Марии Гришиной 32 года, она выпускница детдома. В колонию попала в 2012 году, а освободилась в 2023 году. Как она объяснила в ток-шоу «Свой / Чужой» (18+) на канале «Куб», это случилось по юности и по глупости. Однако суть обвинений женщина не раскрыла.

— Компания была, вся жизнь в куражах. Освободилась не так давно, начала новую жизнь, развиваюсь, детей и мужа у меня нет. Сейчас встаю на ноги и учусь новой жизни, — рассказала она о себе.

Недавно Мария приняла участие в ток-шоу Источник: «Свой / Чужой» / Rutube











Мария вспоминает, что в первый день, когда оказалась в колонии, сразу побежала знакомиться с территорией, а уже через пару дней вышла на работу. За время «отсидки» она доросла до бригадира и характеризует себя в этой роли как жесткого лидера.



— Колония дает большое самовоспитание. Ты там никому не нужен касаемо саморазвития. Если ты хочешь, желаешь, то начинаешь саморазвиваться. Я творческая личность, люблю публику, весь срок прокружилась на сцене. Сейчас я веду блог свой, хочу показать людям, что жизнь есть после, — отметила Мария.



Она вспоминает, что первый день после освобождения прошел как во сне. Из колонии ее встретила подруга, с которой Мария познакомилась в этом же учреждении. Самым сложным для женщины по сей день остается адаптироваться к новым технологиям, которые появились за последние 12 лет: есть сложности с сенсорным телефоном и даже такими привычными для нас гаджетами, как сушилки для рук в общественных туалетах.

Вместе с другими женщинами, из которых большинство имеют срок за плечами, она рассказала свою историю Источник: «Свой / Чужой» / Rutube











— В первый день с подругой заехали в кафе, сидел сзади мужчина, и я поймала на мысли и подруге говорю: «У меня желание его ткнуть, чтобы проверить настоящий он или нет». Потому что мы ото всего изолированы были, — рассказала Мария.



Отмечает Мария и сложности в общении. В первую очередь это касается ее собственной речи, на которую наложилось длительное пребывание среди особого контингента осужденных: по признанию женщины, в колонии только процентов пять людей, кто имеет образование, остальная масса — зависимые от различных веществ осужденные.

И не скрывала, что после колонии имеет сложности Источник: «Свой / Чужой» / Rutube











— Что касается работы, у меня не было сложностей. Конечно, с официальной работой непросто, потому что и статья особо тяжкая, с ней не везде в принципе возьмут. Но сейчас я хочу помогать людям, делаю сейчас маленькие добрые дела, помогаю своему детдому. Я знаю, чего хотят эти дети: любовь, ласку, доброту, — делится планами Мария. — Хочу сделать проект по людям, которые освобождаются, и помогать реабилитироваться. Потому что можно выбиться в нормальное общество, когда люди будут смотреть на тебя не как на человека с судимостью, а просто как на человека.



За что судили Гришину: подробности дела

Приговор Марии Гришиной выносил Иркутский областной суд. Драма развернулась не берегу реки летом 2012 года, где отдыхала компания, следует из судебного акта, опубликованного на сайте суда. Конечно, не обошлось без алкоголя. Между молодым человеком Гришиной и еще одним собутыльником завязалась драка якобы из-за того, что последний приревновал Марию к ее парню.



Конфликт было разрешился, но, по показаниям свидетелей, девушка налетела на обидчика ее молодого человека и начала его душить. Тем не менее и их разняли. Мужчина пошел умываться в реке, в этот момент еще один участник посиделок — Константин Бобенко — взял большой камень и бросил его на голову приятеля. Тот потерял сознание и упал в воду. Но его вытащили, в том числе и Мария.

Тем не менее женщина завела блог и делится в нем своими буднями в заключении и на свободе Источник: Arestantka38 / T.me











А потом началось кровавое месиво. Как следует из материалов дела, мужчина побежал в лес, а за ним устремились трое участников потасовки, в том числе Гришина и Бобенко. Именно там и произошло убийство: в ход пошла палка, которой жертве выбили глаз, консервная банка, которой пытались перерезать горло, на груди мужчины несколько раз попрыгали. Причем, как сообщали свидетели, палкой по голове била именно Гришина. Хотя изначально ее вину не подтверждали ни Бобенко, ни свидетели — уже потом они заявили, что хотели девушку выгородить.



Сама Мария Гришина в судебном заседании вину полностью не признала. Суд приговорил ее к 12 годам заключения с годом ограничения свободы и выплатой в пользу потерпевшей стороны 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ее подельник, ранее уже судимый, получил 16 лет в колонии строгого режима с обязательством выплатить такую же сумму.

И показывает, как она меняется Источник: Arestantka38 / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Приговор осужденные и адвокаты пытались обжаловать, но его так и не изменили. Мария Гришина уже ближе к концу срока несколько раз подавала заявления на условно-досрочное освобождение, но каждый раз суд ей в этом отказывал. Свой срок она отбыла полностью.



«У меня была жизнь дворовой девчонки»

В своих соцсетях Мария рассказывает, как так вышло, что она оказалась замешана в такой тяжелой истории. По ее мнению, многое связано со сложным детством. Ребенком еще при живой матери она попала в детдом, но та регулярно навещала дочь, приносила сладости. А потом пропала. Оказалось, что женщина умерла. Марии было девять лет.



— Моя крестная привела на могилу мамы. Там был деревянный крест из рейки и железные ленточки с Ф. И. О. У меня земля ушла из-под ног. Я рухнула и кричала что есть мочи. Я не верила и всегда ждала ее каждый день. И жду уже 22 года. Для меня жизнь тогда оборвалась, в тот момент мне было всего 9 лет. Я не могу передать словами те ощущения… И спустя какое-то время началась моя жизнь дворовой девчонки, — делилась Мария.

У Марии было тяжелое детство и непростая юность Источник: Arestantka38 / T.me











Женщина рассказывает, что компания, в которой оказалась она, стала для нее семьей, образ жизни был паразитический — всё из-за внутренней злости. Всё это привело к колонии. Причем это был первый срок Марии, и сразу за тяжкое преступление. Тогда ей было 20 лет, а ее мужчине — 27 лет.



— Оно, оказывается, было резонансным в моем захолустье. Мы поехали отдыхать на речку, и нас было пятеро человек. Между мужчинами произошел конфликт, один ударил другого, а позже последовало продолжение…. Когда мы приехали домой, мой молодой человек жил со страхом в глазах. Он боялся за себя, за меня и за то, что произошло, — делилась Мария.



Оперативники после случившегося на Гришину вышли через три дня. Полицейские, по ее словам, обещали, что она пойдет по делу свидетелем, если поможет в раскрытии убийства.

Сейчас она пытается встать на ноги Источник: Arestantka38 / T.me











— Но я же порядочная с понятием девчонка и не могла себе позволить кого-либо сдать. На первом допросе я полностью отрицала, что я имею какое-либо отношение к этому преступлению, и меня отпустили. А в это время мой подельник ждал меня у нашей свидетельницы. Он начал просить, умолять меня, чтобы я его не сдавала. Что он и так только освободился пять месяцев назад и хочет нормально пожить. Просил: «Сестра, не говори ничего», — вспоминает блогер.



Оперативникам Мария так ничего и не сказала, но до последнего верила, что следователи и суд во всём разберутся. Пока шло расследование, она полтора года провела в СИЗО-6 Ангарска.

В соцсетях ее многие поддерживают, хотя и хейтеров тоже много Источник: Arestantka38 / T.me











— Серая камера, крысы, холод, алюминиевая посуда, маленькое окошечко, прогулка в один час в изолированном боксе и куча всяких людей, которые что-то хотят! От нервов сковывает тело, трясет и приходит осознание, что это конец. Несколько дней я не ела совсем, а просто свыкалась с мыслью, что это теперь моя жизнь, — вспоминает женщина.



Мария отмечает, что не считает себя невиноватой, но не согласна с квалификацией ее действий и, конечно, приговором.



«Я словно попала в свою тарелку»

Блог о своей жизни зэчки Мария завела, уже когда вышла на свободу. Первые посты появились в конце ноября 2023 года. В соцсетях она рассказывает, что, хотя приговор был шоком для нее, оказавшись в колонии, она почувствовала себя своей.



— Для меня эта среда не была чужда, я словно попала в свою тарелку, так как это госучреждение, режим и окружение, — говорит Мария, вспоминая детдомовское детство.



Срок Гришина отбывала в ИК-11 в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района, и теперь делится с подписчиками особенности быта на зоне. Например, о том, как работали: либо на швейной фабрике, либо занимались поддержанием состояния колонии.

В своем блоге Мария делится бытовыми реалиями в колонии Источник: Arestantka38 / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мужчин там не было, девчонки могли возвести с нуля любое здание даже зимой! Просто могли рыть трассы: если где-то прорвало, то они зимой кувалдами всё сами делают. А «швейка», соответственно, это было теплое место, так как там сидишь 24/7 на табуретке и шьешь, ­– рассказывала Мария.



При этом о поддержке друг друга — даже что касается каких-то бытовых ситуаций — в колонии речи практически не шло: вряд ли кто-то поделится с другой девушкой, например, кипятильником, чтобы согреть воду и помыться. В колонии, продолжает Мария, приспосабливаешься ко всему.

Гришина отмечает, что такую роль на себя примерила впервые: в колонии она так с собой вести никому не позволяла Источник: Arestantka38 / T.me

— Мы изобретали разное: делали стельки из средств женской гигиены на случай, если размер обуви большой и чтобы всегда было сухо. Также натирали до блеска растительным маслом обувь, чтобы она блестела и всегда выглядела как новенькая? — рассказывает блогер.

А еще она делится «тюремными» рецептами: как сделать картофельные шарики из заварного картофельного пюре или знаменитый чифир.

Пять месяцев свободы: «Чувствуешь себя очень неудобно»

На свободе Мария находится пять месяцев. Несмотря на то что она быстро завела блог в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Telegram-канал, а недавно еще и Youtube-канал, она признаёт, что до сих пор проходит адаптацию к новым условиям жизни.



— День за днем знакомлюсь со всем, стараюсь и во всё вникаю! Ни в чем не хочу отставать. Сложно и тяжело, конечно, очень, а самое главное — стыдно. Особенно когда покупала сим-карту. Продавец спрашивает: «Вам какой тариф?» Я говорю — хороший. А ресницы? «Вам какие? Кукольные, 2d, 3d, 6d, лисьи?» А как было неудобно идти на маникюр! А педикюр? А магазины? Чувствуешь себя очень неудобно, — делилась она в одном из первых постов.



Сразу бывшая зэчка начала искать и работу. Хотела быть швеей — это она умела еще до заключения. Смотрела объявления, размещала свое резюме. Конечно, сталкивалась с отказами. Но всё равно довольно быстро нашла работодателей, которые согласились дать ей место. Кроме того, Мария купила себе машинку и начала шить сама.

Недавно Мария получила собственную квартиру Источник: Arestantka38 / T.me

Она рассказывает, что за 5 месяцев ей удалось выйти на доход в 200 тысяч рублей, открыть свою собственную студию и запустить проект «За чертой», получить двухкомнатную квартиру как сирота. А у блога в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) — 58 тысяч подписчиков. Женщину многие поддерживают в ее стремлении влиться в обычную жизнь, но есть и те, кто ставит на Марии крест. Однако иркутянка ценит тех, кто ее принимает.



... и запустила собственный проект о тяжелых жизненных историях Источник: Arestantka38 / T.me

— Сейчас виртуальный мир помогает мне полностью адаптироваться во внешнем, за что я благодарна вам, мои подписчики. Ценю каждого, что со мной, — говорит она.

