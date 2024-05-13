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Происшествия «Слава богу, не сгорел сразу»: депутат из Астрахани заявил о подрыве своего автомобиля

«Слава богу, не сгорел сразу»: депутат из Астрахани заявил о подрыве своего автомобиля

Денис Харитонов в 2023 году отправился добровольцем в зону СВО

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Свой автомобиль Харитонов называет «боевой машиной депутата»

Депутат думы Астраханской области, первый зампредседателя регионального комитета по соцполитике Денис Харитонов заявил, что его машину взорвали. Харитонов пишет, что спас из авто документы и вещи, где он сам находился в момент взрыва — неизвестно.

— Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным, — пишет депутат в своем Telegram-канале.

Также он выложил видео с горящей машиной. Звук на нем заменен песней «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.

— Музыку наложил, так как было много ненормативной лексики, — объяснил депутат. — Давно меня не взрывали в моей машине.

По словам депутата, сейчас ведутся следственные действия, которые взял на контроль «особый отдел бригады». Из сообщения можно сделать вывод, что взрыв произошел в зоне спецоперации — уничтоженный автомобиль он называет «боевой машиной депутата», на которой «выполняет задачи в зоне специальной военной операции». В октябре 2023 года Харитонов отправился добровольцем в зону СВО, как писала «Комсомольская правда», в 2014 году он принимал участие в ополчении Донбасса.

Денис Харитонов избран депутатом думы Астраханской области в 2021 году, он представляет партию «Единая Россия». Помимо депутатской деятельности он председательствует в Астраханской региональной общественной организации по спортивно-патриотическому воспитанию молодежи «Единство».

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Депутат Астрахань СВО Спецоперация на Украине
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