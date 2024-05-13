«Слава богу, не сгорел сразу»: депутат из Астрахани заявил о подрыве своего автомобиля

Свой автомобиль Харитонов называет «боевой машиной депутата» Источник: denisharitonov21 / t.me











Депутат думы Астраханской области, первый зампредседателя регионального комитета по соцполитике Денис Харитонов заявил, что его машину взорвали. Харитонов пишет, что спас из авто документы и вещи, где он сам находился в момент взрыва — неизвестно.

— Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным, — пишет депутат в своем Telegram-канале.

Также он выложил видео с горящей машиной. Звук на нем заменен песней «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.

— Музыку наложил, так как было много ненормативной лексики, — объяснил депутат. — Давно меня не взрывали в моей машине.

Источник: denisharitonov21 / t.me

По словам депутата, сейчас ведутся следственные действия, которые взял на контроль «особый отдел бригады». Из сообщения можно сделать вывод, что взрыв произошел в зоне спецоперации — уничтоженный автомобиль он называет «боевой машиной депутата», на которой «выполняет задачи в зоне специальной военной операции». В октябре 2023 года Харитонов отправился добровольцем в зону СВО, как писала «Комсомольская правда», в 2014 году он принимал участие в ополчении Донбасса.

