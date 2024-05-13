Демонтаж старого ремонта дороже, чем в Москве: сколько новосибирцы отдают за отделку и дизайн своих квартир

Больше других жители отдают за демонтаж старой отделки в квартире Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска тратят на демонтаж старого ремонта больше, чем москвичи. Горожане готовы отдать на ремонт квартиры 1,59 миллиона рублей. Данные приводят компания «Самолет плюс» и Aventica.



Новосибирск занимает второе место по расходам на демонтаж старой отделки, доставшейся от предыдущего собственника. На избавление от обоев, полов и потолков готовы отдать 392,6 тысячи рублей, а москвичи — 373,9 тысячи рублей. На первом месте жители Казани, которые тратят 466,4 тысячи рублей.

Бюджет на черновые работы и финальный этап обстановки квартиры примерно соответствует средним показателям по всем городам-миллионникам. Работы по черновой отделке, по мнению новосибирцев, стоят в среднем в 268,1 тысячи рублей, а на покупку мебели и техники они закладывают 452,1 тысячи рублей

При этом на визуальный облик квартиры планируют потратить заметно меньше, чем в большинстве мегаполисов. Так, по бюджету на чистовую отделку (354,7 тысячи рублей) город занимает 13-ю строчку, а по затратам на дизайн-проект находится на предпоследнем месте среди 16 крупных городов. На работу дизайнера интерьера горожане закладывают 125,2 тысячи рублей.

Новосибирцы уверены, что ремонт квартиры, купленной на вторичном рынке, на 23% меньше, чем в новостройках. На ремонт в квартире планируют тратить 1,57 — 1,58 миллиона рублей.

В марте начался строительный сезон, вместе с ним цены на стройматериалы полетели вверх. Об этом говорят и обычные горожане и эксперты. По словам сибиряков, стройматериалы подорожали на 20–40% в зависимости от товара, например, дороже стали пиломатериалы и металл. Многие говорят о взлетевших в цене импортных материалах, которых на рынке становится все меньше.