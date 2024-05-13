Задолго до потери памяти. Ученые обнаружили признак, который указывает на деменцию за 12 лет до ее наступления

Деменция может наступить не только у пожилых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вы наверняка много раз слышали, что глаза — это зеркало души. Но знаете ли вы, что здоровье глаз и уровень зрения могут многое рассказать о состоянии мозга? Нередко именно проблемы со зрением могут стать первым, самым ранним симптомом снижения когнитивных функций.



Ученые университета Лафборо выяснили: потеря зрительной чувствительности может предсказать деменцию за 12 лет до постановки диагноза. Подробности — в материале наших коллег из «Доктора Питера».



Суть исследования

К такому выводу авторы работы пришли на основании многолетнего наблюдения за 8623 добровольцами из Норфолка. К концу исследования у 537 участников развилась деменция. Это дало возможность ученым проследить, какие конкретные факторы предшествовали этому диагнозу.



Еще на старте эксперимента ученые попросили всех участников сдать тест на зрительную чувствительность. Для этого им нужно было нажать кнопку после того, как только они заметили треугольник, формирующийся в поле движущихся точек.



Выяснилось, что люди, которые в итоге столкнулись с деменцией, замечали этот треугольник медленнее тех, кто остался здоров.



Раньше, чем потеря памяти

Почему так происходит? Дело в том, что токсичные амилоидные бляшки, которые связаны с болезнью Альцгеймера, могут в первую очередь поражать области мозга, влияющие на зрение.



Принято считать одним из самых ранних симптомов недуга проблемы с памятью, однако нередко части мозга, связанные с запоминанием, повреждаются позже, по мере прогрессирования болезни.



Именно поэтому проверка зрения может помочь гораздо раньше заподозрить неладное.



О чем еще важно знать

Кроме того, болезнь Альцгеймера может снижать способность видеть контуры предметов и различать цвета сине-зеленого спектра.



Также исследователи предположили, что симптомом болезни может быть нехватка «тормозного контроля» глаз, при котором отвлекающие стимулы способны лучше удерживать внимание. То есть человек с таким диагнозом не может игнорировать сторонние раздражители и до конца контролировать движения глаз.



Сейчас ученые проверяют эту гипотезу. Очень важно разобраться в вопросе, так как подобные проблемы могут сильно увеличить риск ДТП на дорогах с участием людей, которые не знают о болезни.



Другие симптомы деменции:

спутанность сознания;

медленные движения, скованность рук и ног, тремор (неконтролируемая дрожь);

нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками;

обмороки;

депрессия и тревога.

Кстати

Иногда на деменцию могут указывать совсем причудливые и необычные симптомы — например, внезапное транжирство и изменение чувства юмора. На какие еще нестандартные признаки стоит обратить внимание, можно прочитать ЗДЕСЬ.



Проверь себя

Ученые проследили за 356 тысячами изначально здоровых людей. За годы исследования у некоторых из них появились симптомы деменции. Проанализировав полученные данные, специалисты составили список значимых факторов риска:



генетическая предрасположенность;

низкий уровень образования;

злоупотребление спиртным;

жизнь в социальной изоляции;

депрессия;

нехватка витамина D;

инсульт;

проблемы со слухом;

болезни сердца;

сахарный диабет;

астения — быстрая утомляемость;

ортостатическая гипотония — резкое снижение артериального давления, когда поднимаетесь, например, с кровати;

высокий уровень С-реактивного белка (связан с поражением тканей и воспалительными процессами);

повышенный уровень аполипопротеина Е — белка, участвующего в метаболизме липидов в организме.

Есть и другое исследование, авторы которого пришли к выводу, что риск деменции также связан с высоким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности.



Кроме этих основных факторов, можно еще назвать курение, дефицит физической активности.



Вы не можете изменить наследственность, но в ваших силах контролировать свое здоровье, отказаться от вредных привычек, держать мозг в тонусе и заботиться о своем организме.



И кстати, обычно деменция ассоциируется с пожилыми людьми. Эту болезнь даже иногда называют старческим слабоумием. Однако на самом деле диагностировать деменцию могут и у молодых.



5 «тихих» симптомов деменции: