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Дороги и транспорт эксклюзив «Весь трафик идет через микрорайон»: почему разрушается дорога в Нижней Ельцовке — на ее ремонт нет денег

«Весь трафик идет через микрорайон»: почему разрушается дорога в Нижней Ельцовке — на ее ремонт нет денег

В асфальте застревают большегрузы, а на другом въезде собираются пробки

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Где-то асфальта уже совсем не видно

В Новосибирске развалилась дорога на улице Тимакова. Это одна из двух дорог, которая соединяет жителей Нижней Ельцовки и остальную часть города.

Как рассказывает местная жительница Анна Смирнова, улица Тимакова — это единственный выезд из Нижней Ельцовки в сторону Академгородка.

— Он практически разрушен. Дорога, которую власти отказываются ремонтировать, полностью разбита большегрузами. Они используют дорогу для объезда вечной пробки под путепроводом. Восточный объезд так и не построен, весь трафик теперь идет через микрорайон, дороги практически нет, — рассказывает Анна.

Власти утверждают, что делали ямочный ремонт в марте и апреле

По словам женщины, из-за проблем с улицей Тимакова ухудшилась дорожная ситуация на втором выезде из Нижней Ельцовки на Бердском шоссе. Там пробки стали намного длиннее.

Иногда на Тимакова случаются происшествия. Например, 30 апреля этого года в дороге на Тимакова застрял большегруз. Фотографию с места происшествия опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Большегруз застрял в дороге

В пресс-службе мэрии Новосибирска подтвердили, что жители постоянно жалуются на улицу Тимакова. За 2023 год и первые месяцы 2024 года в общественную приемную от жителей поступило 11 обращений с жалобой на дорогу. Еще четыре жалобы поступили в администрацию Советского района, три из них с начала 2024 года.

— В весенний период текущего года специалистами администрации регулярно проводится осмотр территории района, в том числе по улице Тимакова, на предмет выявления локальных разрушений дорожного полотна. По результатам осмотра информация о выявленных замечаниях направляется в МКУ «ДЭУ Советского района» для включения в план работ учреждения по текущему (ямочному) ремонту, — добавили в администрации города.

По словам чиновников, ямочный ремонт проводился в 2023 году. Во время него использовали рециклер, горячий асфальт и струйно-инъекционный метод с отсыпкой инертными материалами. Такими же методами работы проводились в марте и апреле 2024 года.

Чтобы восстановить состояние дороги на Тимакова, нужно выполнить капитальный ремонт. Мэрия, ориентируясь на объекты-аналоги, подсчитывает, что примерно это обойдется в 123 миллиона рублей. Также нужно еще предварительная разработка проектной документации. Сейчас ремонт Тимакова не входит ни в какие планы.

Причиной же разрушения Тимакова в администрации называют пучинистый грунт. По этой причине невозможен недорогой ремонт, так как перед этим нужно заменить основания дорожной одежды и ликвидировать пучинообразования.

Мэрия Новосибирска отремонтирует участок дороги рядом с домом № 46 на улице Восход, жители которого самостоятельно залатали несколько самых крупных ям.

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Ремонт Новосибирск Дороги Ямы
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