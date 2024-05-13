На пожизненное не решились: экс-министру Казахстана Бишимбаеву вынесли приговор за жестокое убийство жены

Виновность Бишимбаева признали все присяжные Источник: Jogargy_sot / T.me











В Казахстане завершилось самое громкое судебное разбирательство последних лет: Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в жестокой расправе над супругой Салтанат Нукеновой, вынесли приговор. Судья решила, что тиран, убивший жену, заслужил 24 года лишения свободы.



Резонансное дело

Куандык Бишимбаев убил свою жену Салтанат Нукенову в ноябре 2023 года. Супруги зашли в ресторан, где экс-министр начал избивать женщину. Салтанат попыталась скрыться в VIP-кабинке, но тиран выломал дверь и продолжил истязание.



Около семи часов утра Бишимбаев попытался увезти Салтанат из ресторана — прикрыв Салтанат одним плащом на голое тело, он посадил ее в машину и сел за руль. Однако далеко уехать не вышло — нетрезвый мужчина не справился с управлением и заехал на тротура.



Затем пара вернулась в ресторан и Бишимбаев продолжил избивать Салтанат. Он затащил ее в ту же VIP-кабинку, из которой она больше не вышла.



Расследование

Открытые судебные заседания привлекли миллионы неравнодушных зрителей по всему миру. Общество возмущало то, как Бишимбаев пытается уйти от ответственности. Экс-министр отрицал намеренное убийство, настаивая на том, что он бил жену так, чтобы «не причинить существенного вреда здоровью».



Бишимбаев также утверждал, что пока Салтанат умирала от полученных травм, он считал что жена просто спит. Это ему подтвердила гадалка, с которой он созвонился вместо того, чтобы обратиться в скорую.



Но с каждым новым заседанием защита Бишимбаева рушилась: экс-министр утверждал, что Салтанат сама ударилась головой, но судмеэксперты доказали, что это его побои привели к смерти девушки. Все его попытки оправдать свою жестокость провокациями со стороны супруги тоже ни к чему не привела.



Точку в виновности Бишимбаева поставили видеозаписи, найденные в телефоне обвиняемого: на них Куандык снимает то, как мучает Салтанат. От увиденных кадров люди, сидящие в зале, не смогли сдержать слез.



Приговор

Бишимбаев до последнего надеялся, что ему удастся избежать пожизненного: специально для этого он настоял на суде присяжных — ведь было бы достаточно всего одного человека, усомнившегося в его виновности, чтобы избежать строжайшего наказания.



— Я преследовал одну важную для себя цель — донести хотя бы до 10 человек правду о том трагическом вечере и о наших с Салтанат отношениях, — заявил Бишимбаев в последнем слове, — Иметь возможность высказаться и быть услышанным хотя бы 10 людьми.



В итоге суд признал Бишимбаева виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы.

За судебными заседаниями по делу Бишимбаева следили по всему миру. Причиной серьезного общественного резонанса стало то, что на скамье подсудимых оказался бывший помощник главы Казахстана и министр нацэкономики, ранее судимый за коррупционные махинации.