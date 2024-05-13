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Происшествия Рафт с шестью туристами перевернулся во время спуска по Катуни на Алтае

Рафт с шестью туристами перевернулся во время спуска по Катуни на Алтае

Одной из пострадавших на несколько километров унесло течением

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Инцидент произошел 12 мая

Рафт с туристами перевернулся на Катуни в Республике Алтай. Как сообщили в республиканском МЧС, в лодке находилось шесть человек.

— 12 мая поступило сообщение от очевидцев, что на пороге Манжерокский реки Катуни перевернулся рафт с туристами, — пояснили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, пять пострадавших быстро выбрались на берег. Еще один турист смог выбраться из воды лишь через несколько километров.

— Медицинская помощь никому не понадобилась. Но тот молодой человек, которого последним вытащили из воды, хорошо успел натерпеться. Ведь вода ледяная, — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Республике Алтай Денис.

Ранее в Горном Алтае пропал мужчина. Он на спор хотел переплыть Катунь, но его унесло течение.

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