Рафт с шестью туристами перевернулся во время спуска по Катуни на Алтае

Инцидент произошел 12 мая Источник: МЧС по Республике Алтай











Рафт с туристами перевернулся на Катуни в Республике Алтай. Как сообщили в республиканском МЧС, в лодке находилось шесть человек.



— 12 мая поступило сообщение от очевидцев, что на пороге Манжерокский реки Катуни перевернулся рафт с туристами, — пояснили в МЧС.



Как отметили в ведомстве, пять пострадавших быстро выбрались на берег. Еще один турист смог выбраться из воды лишь через несколько километров.



— Медицинская помощь никому не понадобилась. Но тот молодой человек, которого последним вытащили из воды, хорошо успел натерпеться. Ведь вода ледяная, — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Республике Алтай Денис.

