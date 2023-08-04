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Тема дняАлтаец поспорил, что переплывет Катунь и пропал
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В Горном Алтае пропал мужчина — он на спор хотел переплыть Катунь, но его унесло течение

Сотрудники МЧС обследовали берег, но поиск результатов не дал

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Инцидент произошел на этой неделе

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В среду, 2 августа, в Онгудайском районе Горного Алтая пропал мужчина. Как сообщает МЧС по Республике Алтай, предположительно, 49-летний житель Чойского района утонул.

— Как сообщают очевидцы, мужчина пытался переплыть реку, но, не доплыв до середины, его понесло вниз по течению. Поисково-спасательные работы вели пожарные из Онгудайской пожарно-спасательной части № 8 в количестве 5 человек и 1 единицы техники, от МВД — 2 человека, 1 единица техники, — рассказали в пресс-службе МЧС по Горному Алтаю.

Было обследовано 15 километров береговой линии реки Катунь. Поиск результатов не дал. Как сообщает издание «Катунь 24» со ссылкой на очевидцев, местный житель поспорил, что сможет переплыть реку.

В Чемальском районе Республики Алтай 5-летняя девочка из Новосибирской области утонула во время отдыха с семьей.

КатуньГорный АлтайМЧСУтонул
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