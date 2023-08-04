В Горном Алтае пропал мужчина — он на спор хотел переплыть Катунь, но его унесло течение

В среду, 2 августа, в Онгудайском районе Горного Алтая пропал мужчина. Как сообщает МЧС по Республике Алтай, предположительно,
— Как сообщают очевидцы, мужчина пытался переплыть реку, но, не доплыв до середины, его понесло вниз по течению. Поисково-спасательные работы вели пожарные из Онгудайской пожарно-спасательной части
Было обследовано 15 километров береговой линии реки Катунь. Поиск результатов не дал. Как сообщает издание «
В Чемальском районе Республики Алтай 5-летняя девочка из Новосибирской области утонула во время отдыха с семьей.