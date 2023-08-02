Пятилетняя девочка из Новосибирской области утонула во время отдыха на Алтае — она пропала ночью

В Чемальском районе Республики Алтай 5-летняя девочка из Новосибирской области утонула во время отдыха с семьей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.



Как уточнили в ведомстве, в ночь на 2 августа в полицию обратились родители девочки с заявлением о пропаже ребенка. Как оказалась, семья отдыхала на одной из туристических баз вблизи села Турбаза Катунь.

