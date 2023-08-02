Пятилетняя девочка из Новосибирской области утонула во время отдыха на Алтае — она пропала ночью

В Чемальском районе Республики Алтай 5-летняя девочка из Новосибирской области утонула во время отдыха с семьей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как уточнили в ведомстве, в ночь на 2 августа в полицию обратились родители девочки с заявлением о пропаже ребенка. Как оказалась, семья отдыхала на одной из туристических баз вблизи села Турбаза Катунь.
— Поздним вечером девочка пропала из арендованного домика, пока родители спали. Проснувшись ночью, мать не обнаружила ребенка, самостоятельные поиски результата не принесли, — пояснили в СК.
Тело девочки без признаков насильственной смерти обнаружили в реке Катунь в 200 метрах от места происшествия. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи проводят проверку, устанавливаются все факты произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Новолуговском сельсовете Новосибирского района в реке Ине утонул 13-летний мальчик.