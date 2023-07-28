Был без взрослых: под Новосибирском утонул 13-летний мальчик

В Новолуговском сельсовете Новосибирского района в четверг, 27 июля, на реке Иня утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.



— В Новолуговском сельсовете в СНТ «Огонек» утонул мальчик в месте одиночного купания. Он был без присмотра взрослых, — отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

