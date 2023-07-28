Был без взрослых: под Новосибирском утонул 13-летний мальчик

В Новолуговском сельсовете Новосибирского района в четверг, 27 июля, на реке Иня утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— В Новолуговском сельсовете в СНТ «Огонек» утонул мальчик в месте одиночного купания. Он был без присмотра взрослых, — отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
В ведомстве также сообщили, что тело ребенка нашли примерно в полдень. Его обнаружили спасатели.
В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт гибели ребенка.
— По факту обнаружения тела мальчика 13-лет, следственными органами проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что 18 июля в НСО чуть не утонул 12-летний ребенок. Мальчика достали из воды, когда тот уже не подавал признаков жизни.