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СрочноПод Новосибирском утонул 13-летний мальчик
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Был без взрослых: под Новосибирском утонул 13-летний мальчик

Происшествие случилось 27 июля, в четверг

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Тело мальчика нашли 28 июля

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В Новолуговском сельсовете Новосибирского района в четверг, 27 июля, на реке Иня утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В Новолуговском сельсовете в СНТ «Огонек» утонул мальчик в месте одиночного купания. Он был без присмотра взрослых, — отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В ведомстве также сообщили, что тело ребенка нашли примерно в полдень. Его обнаружили спасатели.

В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт гибели ребенка.

— По факту обнаружения тела мальчика 13-лет, следственными органами проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что 18 июля в НСО чуть не утонул 12-летний ребенок. Мальчика достали из воды, когда тот уже не подавал признаков жизни.

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