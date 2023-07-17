Достали с глубины около метра: 12-летний мальчик едва не утонул в Новосибирской области

Как сообщили в администрации района, семья отдыхала на берегу 14 июля . Сообщение о том, что ребенок начал тонуть, поступило спасателям в 18:00, они начали искать мальчика, проверили дно озеро в месте предполагаемого утопления.

— На глубине около метра было обнаружено тело пострадавшего без признаков жизни. Его сразу же вытащили на поверхность воды и доставили на берег. Спасатели очистили дыхательные пути от жидкости и инородных тел (жвачка) и эффективно провели мероприятия сердечно-легочной реанимации, — рассказал Юрий Плотников, начальник районного управления ГО и ЧС.