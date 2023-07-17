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Достали с глубины около метра: 12-летний мальчик едва не утонул в Новосибирской области

Ребенка вытащили из воды спасатели, когда тот уже был без признаков жизни

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Мальчик отдыхал вместе с семьей на водоеме

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В Новосибирском районе на озере в Криводановском сельсовете чуть не утонул 12-летний мальчик. Его успели вытащить из воды спасатели.

Как сообщили в администрации района, семья отдыхала на берегу 14 июля. Сообщение о том, что ребенок начал тонуть, поступило спасателям в 18:00, они начали искать мальчика, проверили дно озеро в месте предполагаемого утопления.

— На глубине около метра было обнаружено тело пострадавшего без признаков жизни. Его сразу же вытащили на поверхность воды и доставили на берег. Спасатели очистили дыхательные пути от жидкости и инородных тел (жвачка) и эффективно провели мероприятия сердечно-легочной реанимации, — рассказал Юрий Плотников, начальник районного управления ГО и ЧС.

После появления признаков жизни 12-летнего мальчика передали родственникам. Мама подростка ждать скорую помощь отказалась, объяснив, что отвезет на личном автомобиле ребенка в больницу.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в разрешенных местах, оборудованных спасательными постами, и никогда нельзя оставлять детей без присмотра.

Как ранее стало известно, за неделю с 10 по 16 июля утонули 9 человек, из них двое — дети.

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