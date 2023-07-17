Достали с глубины около метра: 12-летний мальчик едва не утонул в Новосибирской области

В Новосибирском районе на озере в Криводановском сельсовете чуть не утонул
Как сообщили в администрации района, семья отдыхала на берегу
— На глубине около метра было обнаружено тело пострадавшего без признаков жизни. Его сразу же вытащили на поверхность воды и доставили на берег. Спасатели очистили дыхательные пути от жидкости и инородных тел (жвачка) и эффективно провели мероприятия сердечно-легочной реанимации, — рассказал Юрий Плотников, начальник районного управления ГО и ЧС.
После появления признаков жизни 12-летнего мальчика передали родственникам. Мама подростка ждать скорую помощь отказалась, объяснив, что отвезет на личном автомобиле ребенка в больницу.
Спасатели напоминают, что купаться можно только в разрешенных местах, оборудованных спасательными постами, и никогда нельзя оставлять детей без присмотра.
Как ранее стало известно, за неделю с 10 по 16 июля утонули