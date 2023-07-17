Два ребенка утонули в Новосибирской области — их оставили без присмотра

В Новосибирской области за неделю с 10 по 16 июля утонули
Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области
— Вторую неделю подряд отмечается сложная обстановка на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей происшествий и гибели людей на воде почти в два раза. За неделю произошло
Инциденты произошли в Новосибирске, Барабинском, Новосибирском, Куйбышевском, Тогучинском, Чановском и Чулымском районах. Дети погибли в Тогучинском и Чановском районах из-за того, что их оставили без присмотра в месте для купания, которое «не является традиционным местом отдыха».
На прошлой неделе Минздрав Новосибирской области опубликовал статистику о гибели детей в регионе. Самой частой внешней причиной смерти назвали утопление.