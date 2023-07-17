freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 90.12
eur 101.20
СрочноПодробности ЧП на Крымском мосту — онлайн
Все новости
Все новости

Два ребенка утонули в Новосибирской области — их оставили без присмотра

Всего на прошлой неделе на воде погибли 9 человек

3 024

В области произошло 9 несчастных случаев на воде

Поделиться

В Новосибирской области за неделю с 10 по 16 июля утонули 9 человек. Двое из них — дети.

Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 17 июля рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по региону Константин Банников:

— Вторую неделю подряд отмечается сложная обстановка на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей происшествий и гибели людей на воде почти в два раза. За неделю произошло 9 происшествий. Погибли 9 человек, в том числе двое детей.

Инциденты произошли в Новосибирске, Барабинском, Новосибирском, Куйбышевском, Тогучинском, Чановском и Чулымском районах. Дети погибли в Тогучинском и Чановском районах из-за того, что их оставили без присмотра в месте для купания, которое «не является традиционным местом отдыха».

На прошлой неделе Минздрав Новосибирской области опубликовал статистику о гибели детей в регионе. Самой частой внешней причиной смерти назвали утопление.

По теме

Новосибирский районЧановский районТогучинский районУтонули дети
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter