23 ребенка погибли в Новосибирской области за полгода — Минздрав назвал причины

23 ребенка погибли от вешних причин в Новосибирской области с начала 2023 года. Об этом сообщи в пресс-службе регионального Минздрава.
— Самая частая внешняя причина смерти среди детей — утопление. Чаще всего дети тонут в неорганизованных водоемах, в которых купаются без присмотра взрослых. Но даже если родители рядом, они не всегда могут заметить, что ребенок тонет. Это миф, что тонущий человек кричит и зовет на помощь. Как правило, человек тонет молча и незаметно, — отметил главный врач городской детской клинической больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.
Как уточнили в министерстве, большую долю детских смертей занимают отравления токсическими веществами, ДТП, падение с высоты и пожары.
Так, по данным ЗАГС, в 2022 году в Новосибирской области от внешних причин погибли 92 ребенка: 7 — разбились, упав с высоты, 14 — стали жертвами ДТП, 6 детей погибли на железной дороге, 10 — в результате пожара, 5 — отравились. Утонул 21 ребенок, от асфиксии, вызванной пищей, скончалось 8 детей, еще 21 ребенок умер по ряду других причин (самоубийства, механическая асфиксия, травмы на спортплощадке, убийство).
Ранее в Новосибирской области ЗАГС опубликовал статистику за июнь 2023 года. По данным управления, в области за месяц умерли 3103 человека, а родилось 2251 детей.