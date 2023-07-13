23 ребенка погибли в Новосибирской области за полгода — Минздрав назвал причины

23 ребенка погибли от вешних причин в Новосибирской области с начала 2023 года. Об этом сообщи в пресс-службе регионального Минздрава.



— Самая частая внешняя причина смерти среди детей — утопление. Чаще всего дети тонут в неорганизованных водоемах, в которых купаются без присмотра взрослых. Но даже если родители рядом, они не всегда могут заметить, что ребенок тонет. Это миф, что тонущий человек кричит и зовет на помощь. Как правило, человек тонет молча и незаметно, — отметил главный врач городской детской клинической больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

