«Немного шок-контента»: красноярские студенты-охотоведы встретили медведя - что они ему говорили

Медведь весело бежал к студентам Источник: «Сельская новь» / VK











В поселке Щетинкина Балахтинского района Красноярского края студенты-охотоведы из КрасГАУ встретили медведя. Бурого хищника учащимся удалось заснять, пока тот бежал по дороге прямо навстречу молодым людям.

Запись видео студенты начали со слов «Немного шок-контента». Им поделились в соцсетях сотрудники газеты «Сельская новь».

Но появление зверя скорее не напугало, а развеселило студентов. Они стали кричать косолапому, пока тот не передумал приближаться к людям и не ушел в лес:



— Эу, сюда иди! Эу! Он даже не понял, где мы стоим. Э-э-у!



Как пояснили в газете, в Балахтинском районе действует «Центр производственной практики КрасГАУ», где проходили обучение студенты. Программу «Охотоведение» удалось изучить в «максимально реальных условиях».



А недавно под Красноярском спасли отца с сыном, которые всю ночь провели в лесу рядом с логовом медведя.

