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Животные «Немного шок-контента»: красноярские студенты-охотоведы встретили медведя - что они ему говорили

«Немного шок-контента»: красноярские студенты-охотоведы встретили медведя - что они ему говорили

Но, кажется, косолапый испугался людей куда сильнее

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Медведь весело бежал к студентам

В поселке Щетинкина Балахтинского района Красноярского края студенты-охотоведы из КрасГАУ встретили медведя. Бурого хищника учащимся удалось заснять, пока тот бежал по дороге прямо навстречу молодым людям.

Запись видео студенты начали со слов «Немного шок-контента». Им поделились в соцсетях сотрудники газеты «Сельская новь».

Но появление зверя скорее не напугало, а развеселило студентов. Они стали кричать косолапому, пока тот не передумал приближаться к людям и не ушел в лес:

— Эу, сюда иди! Эу! Он даже не понял, где мы стоим. Э-э-у!

Как пояснили в газете, в Балахтинском районе действует «Центр производственной практики КрасГАУ», где проходили обучение студенты. Программу «Охотоведение» удалось изучить в «максимально реальных условиях».

А недавно под Красноярском спасли отца с сыном, которые всю ночь провели в лесу рядом с логовом медведя.

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Медведь Охотоведы Студенты КрасГАУ Балахтинский район
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