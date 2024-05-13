«Простирается свинарник»: новосибирская трасса и окрестные поля утонули в мусоре — его несет со свалки

Мусор разнесло на большую территорию Источник: читатель НГС











На трассе, ведущей из Новосибирска в Томск в районе Колывани поля и кустарники засыпало мусором. О ситуации редакции НГС сообщил местный житель, пожелавший остаться анонимным. В администрации Колыванского района уже потребовали от виновников убраться на территории.



— Беспокоит экологическая ситуация в Колыванском районе. 11 мая проезжая по автодороге К-12 Новосибирск — Колывань — Томск в районе 49-го км недалеко от рабочего поселка Колывань, между Колыванью и Скалой на вспаханных полях и не только заметил разбросанный мусор. Валяется целлофан, полипропилен и другие отходы. Этот «свинарник» простирается буквально на нескольких квадратных километрах. Там свалка недалеко есть, но должен же кто-то следить, чтобы мусор не разлетался, — сообщил местный житель.



На фото и видео, которые предоставил мужчина, видны пакеты и другой мусор, которые лежат в траве и на деревьях.

Местных жителей беспокоит происходящее Источник: читатель НГС

В администрации Колыванского района корреспонденту НГС пояснили, что в 2011 году администрация передала предприятию ООО «Полигон-К» в аренду земельный участок для размещения свалки твердых бытовых отходов в Колыванском районе.

После жалоб местных жителей глава района Евгений Артюхов и депутаты провели по поводу ситуации с мусором на трассе совещание и проверки. Они выяснили, что участок арендаторы используют с грубейшими нарушениями.

Компания должна убрать территорию до 1 июня Источник: читатель НГС











— Выявили, что на объекте не соблюдают меры по содержанию ТБО, что приводит к засорению мусором смежных земельных участков, появлению несанкционированных свалок на близлежащих территориях, загрязнению окружающей среды. Во время совещания глава района потребовал привести в порядок территорию арендуемого участка и близлежащие территории в радиусе пяти километров до 1 июня, — сообщили в администрации.



Там также добавили, что для решения проблемы представитель ООО «Полигон — К» представил дорожную карту, в которой отметил планируемые работы и сроки их исполнения. Так, арендатор очистит подъездные пути к прилагаемой территории до 15 мая, прилегающую территорию от разлетевшегося мусора — до 22 мая. Установит сетчатое ограждение до 1 июня.

В случае уклонения от выполнения работ по претензии администрация Колыванского района расторгнет договор аренды, а также обратится в суд.



По данным Контур.Фокус, ООО «Полигон-К» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в октябре 2011 года в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области. Учредители — Семученко Жанна (40%), Веселкина Алевтина (40%) и Ковалева Татьяна (20%). Директор предприятия — Юрий Семученко. В 2023 году предприятие заработало 5,7 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 5 миллионов. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод.

Корреспондент НГС направила запрос ее представителям с просьбой пояснить, есть ли какие-то сложности по исполнению сроков и условий устранения нарушений. Ответы на запросы мы опубликуем ниже или в отдельной публикации.



Ранее НГС писал о том, что у Димитровского моста в Новосибирске вывалили гору мусора. Дорожники нашли свалку и вызвали полицию.

