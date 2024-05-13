Днем с огнем: НГС провел день с новосибирскими пожарными — они потушили баню и сыграли в теннис

Фотокорреспондент НГС выезжал с новосибирскими пожарными сразу на несколько вызовов. Иногда было страшно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 13 мая, в Новосибирской области местами сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Подразделения МЧС — как, впрочем, и в любое другое время — реагируют на десятки вызовов. На прошедших выходных фотокорреспондент НГС Александр Ощепков провел сутки с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части города. Они ездили тушить дом и баню, а между делом успели сыграть в теннис. Как все это было — смотрите на впечатляющих снимках.

Так начинается рабочий день пожарных Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 08:00 проходит смена караула и развод. После этого начальнику части или его заместителю докладывают о происшествиях за ночь. Проверив обмундирование, смена начинает работу. Когда вызовов не слишком много, сотрудники осматривают и настривают технику, проводят занятия с отработкой навыков. А если день оказывается загруженным, то и в часть пожарному не всегда удается заехать — об этом НГС уже писал в прошлом году, когда также провел сутки с пожарными.



Сотрудники проверяют технику Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Оборудование, в том числе рукава, обязательно должны быть в полном порядке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К своим знаниям пожарные тоже относятся ответственно — нередко сидят за партами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вместе с пожарными фотокорреспондент НГС ездил тушить огонь в кирпичном доме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пламя разгорелось очень сильно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стены покрылись копотью, конструкция кровли сгорела Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Потребовались литры воды, чтобы потушить огонь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После тушения не обошлось без водных процедур, чтобы спецформа не оставалась в копоти Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, на другом вызове ночью тушили горящую баню. После этого пожарные в части поиграли в настольный теннис — в части это массовый вид спорта.



Следующий вызов — на горящую баню Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В части стоит стол для игры в теннис Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Так пожарные проверяли работу гидрантов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сутки выдались напряженными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У пожарных сложная работа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году специализированной пожарно-спасательной части Новосибирска исполнится 35 лет. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. В разное время личный состав участвовал в ликвидации последствий ЧС, аварийно-спасательных работах и тушении лесных пожаров как в Сибирском федеральном округе, так и за его пределами. Спасатели занимались поисковыми работами после трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове, устраняли последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии, а также наводнения в Комсомольске-на-Амуре.



Недавно жители дома в Первомайском районе заявили о попытках поджога — НГС публиковал жуткое видео огня.

