Огненный фоторепортаж. Как пожарные спасли огромный жилмассив — мы провели с ними сложные сутки

Несколько дней в начале мая в Новосибирске стоял сильный смог. Из-за сухой погоды и слабого ветра дым от ландшафтных пожаров не уходил из города. Тяжелее всего обстояли дела в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах области. Но и в черте города хватает пожаров — НГС провел сутки с пожарным караулом Октябрьского района и посмотрел, как спасатели справляются с огнем.
Звонкую сирену и слова диспетчера: «Все — на выезд» слышно во всей пожарной части
В этот раз сообщение пришло о пожаре в Весеннем микрорайоне. Пожарная часть
Развод
Смена пожарного начинается в 8 утра — в это время проходит смена караула и развод. Спасатели выстраиваются в шеренгу — для удобства на полу есть разметка с указанием должностей. Затем начальнику части или его заместителю докладывают о происшествиях за ночь. Заступающая смена проверяет свое обмундирование и начинает работу.
А дальше — как повезет. Если вызовов нет, смена проверяет технику и идет на занятия. В 13 часов — обед, затем — отработка навыков на практике. Бывают и другие дни, когда вызовов так много, что пожарные даже не успевают заехать в часть.
В ПСЧ-3 стоят три автоцистерны «Урал» — две работают, одна запасная, на случай поломки. На вызовы спасатели всегда выезжают с полностью заправленной машиной. В одном «Урале» 6 тонн воды — при максимальном напоре этого хватает на 10–12 минут тушения, после необходимо подключиться к другому источнику. Пожарные признаются, что такие переключения часто возмущают людей — они решают, что спасатели приехали на пожар без воды.
По словам начальника караула, старшего лейтенанта внутренней службы МЧС Кирилла Гладышева, пожарные в своей работе часто сталкиваются с негативом. Если у человека горит дом или квартира, он может сорваться. Пожарные к этому относятся с понимаем: когда ты теряешь свое жилье, можно сказать лишнего.
Центр пожарной части — диспетчерская. Именно туда поступают сообщения обо всех происшествиях, а уже оттуда информация идет начальнику караула — что горит, где, какие условия, есть ли задымление.
Едем на пожар
Следующий вызов — снова пал травы. На этот раз горят несколько участков в овраге у МЖК, недалеко от «Континента». На месте выясняем, что пожарный рукав не дотягивается до дна оврага. Значит, придется спускаться пешком и тушить огонь лопатой. Идти вниз по крутому склону тяжело даже в обычной одежде, что говорить о тяжелой и плотной боевке. Из-за особенностей материала форма пожарных почти не дышит, но снять нельзя — такие правила.
Когда выбрались из оврага, есть немного времени перевести дух, потом — к ближайшему пожарному гидранту на дозаправку и в часть. В части успеваем только попить и сразу следующий вызов. Снова горит тот же овраг на МЖК, но с другой стороны. Снова спускаемся через сухую траву, ветки, мусор и едкий дым. На месте удается потушить огонь лопатами, и следующий вызов. Снова тот же овраг, но ближе к «Ленте» на Гусинобродском шоссе.
20 вызовов за сутки
С парковки у той самой «Ленты» открывается хороший вид на этот овраг: отсюда видно, что горит он сразу в нескольких точках. Местные говорят, что кто-то поджигает сухую траву. Установить причину пожара в этом случае сложно, но тушить всё равно надо — огонь может подойти близко к домам. Всего за сутки таких вызовов было 7:
— За дежурные сутки было 20 вызовов. Из них 9 пожаров, также были сработки сигнализаций на объектах разного назначения, были ложные вызовы. 7 вызовов было по ландшафтным пожарам. Горела трава, общая площадь за сутки — порядка 700 квадратных метров, — рассказал начальник караула, старший лейтенант внутренней службы МЧС Кирилл Гладышев.
Всего по данным МЧС с 2 по
Из-за пожаров в Венгеровском районе даже эвакуировали целую деревню, а в Новосибирской области продлили особый противопожарный режим.
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