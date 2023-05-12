Огненный фоторепортаж. Как пожарные спасли огромный жилмассив — мы провели с ними сложные сутки

Звонкую сирену и слова диспетчера: «Все — на выезд» слышно во всей пожарной части № 3 на улице Кирова. По нормативам после сигнала тревоги в течение минуты пожарные должны выехать на вызов, на деле времени уходит меньше.

В этот раз сообщение пришло о пожаре в Весеннем микрорайоне. Пожарная часть № 3 работает по Октябрьскому, но если в соседних районах не хватает машин, может выехать и туда — на усиление. Поэтому едем на Первомайку — житель многоэтажки около Ини увидел огонь в лесу на другом берегу. Из координат — только номер дома, поэтому минут 15 идем по лесу в поисках пожара или хотя бы дыма. В майский выходной в Новосибирске жарко, а крутые подъемы сменяются глубокими оврагами, поэтому идти тяжело. Наконец находим огонь — горит сухая трава.