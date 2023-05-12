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Фоторепортаж

Огненный фоторепортаж. Как пожарные спасли огромный жилмассив — мы провели с ними сложные сутки

За 24 часа пожарным пришлось выехать на 20 вызовов — показываем, как это было

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Автоцистерна «Урал» в пожарной части № 3

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Несколько дней в начале мая в Новосибирске стоял сильный смог. Из-за сухой погоды и слабого ветра дым от ландшафтных пожаров не уходил из города. Тяжелее всего обстояли дела в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах области. Но и в черте города хватает пожаров — НГС провел сутки с пожарным караулом Октябрьского района и посмотрел, как спасатели справляются с огнем.

Звонкую сирену и слова диспетчера: «Все — на выезд» слышно во всей пожарной части № 3 на улице Кирова. По нормативам после сигнала тревоги в течение минуты пожарные должны выехать на вызов, на деле времени уходит меньше.

В этот раз сообщение пришло о пожаре в Весеннем микрорайоне. Пожарная часть № 3 работает по Октябрьскому, но если в соседних районах не хватает машин, может выехать и туда — на усиление. Поэтому едем на Первомайку — житель многоэтажки около Ини увидел огонь в лесу на другом берегу. Из координат — только номер дома, поэтому минут 15 идем по лесу в поисках пожара или хотя бы дыма. В майский выходной в Новосибирске жарко, а крутые подъемы сменяются глубокими оврагами, поэтому идти тяжело. Наконец находим огонь — горит сухая трава.

Развод

Смена пожарного начинается в 8 утра — в это время проходит смена караула и развод. Спасатели выстраиваются в шеренгу — для удобства на полу есть разметка с указанием должностей. Затем начальнику части или его заместителю докладывают о происшествиях за ночь. Заступающая смена проверяет свое обмундирование и начинает работу.

А дальше — как повезет. Если вызовов нет, смена проверяет технику и идет на занятия. В 13 часов — обед, затем — отработка навыков на практике. Бывают и другие дни, когда вызовов так много, что пожарные даже не успевают заехать в часть.

Смена пожарного начинается в 8 утра

Смена пожарного начинается в 8 утра

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В части есть столовая, но еду спасатели приносят с собой

В части есть столовая, но еду спасатели приносят с собой

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В ПСЧ-3 стоят три автоцистерны «Урал» — две работают, одна запасная, на случай поломки. На вызовы спасатели всегда выезжают с полностью заправленной машиной. В одном «Урале» 6 тонн воды — при максимальном напоре этого хватает на 10–12 минут тушения, после необходимо подключиться к другому источнику. Пожарные признаются, что такие переключения часто возмущают людей — они решают, что спасатели приехали на пожар без воды.

По словам начальника караула, старшего лейтенанта внутренней службы МЧС Кирилла Гладышева, пожарные в своей работе часто сталкиваются с негативом. Если у человека горит дом или квартира, он может сорваться. Пожарные к этому относятся с понимаем: когда ты теряешь свое жилье, можно сказать лишнего.

Центр пожарной части — диспетчерская. Именно туда поступают сообщения обо всех происшествиях, а уже оттуда информация идет начальнику караула — что горит, где, какие условия, есть ли задымление.

Утренний развод караула

Утренний развод караула

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Если днем вызовов нет, пожарные отправляются на практические занятия в класс

Если днем вызовов нет, пожарные отправляются на практические занятия в класс

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Едем на пожар

Следующий вызов — снова пал травы. На этот раз горят несколько участков в овраге у МЖК, недалеко от «Континента». На месте выясняем, что пожарный рукав не дотягивается до дна оврага. Значит, придется спускаться пешком и тушить огонь лопатой. Идти вниз по крутому склону тяжело даже в обычной одежде, что говорить о тяжелой и плотной боевке. Из-за особенностей материала форма пожарных почти не дышит, но снять нельзя — такие правила.

Кабина пожарной машины

Кабина пожарной машины

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Часто вызов приходит без точных координат, поэтому искать очаг приходится на месте

Часто вызов приходит без точных координат, поэтому искать очаг приходится на месте

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Когда выбрались из оврага, есть немного времени перевести дух, потом — к ближайшему пожарному гидранту на дозаправку и в часть. В части успеваем только попить и сразу следующий вызов. Снова горит тот же овраг на МЖК, но с другой стороны. Снова спускаемся через сухую траву, ветки, мусор и едкий дым. На месте удается потушить огонь лопатами, и следующий вызов. Снова тот же овраг, но ближе к «Ленте» на Гусинобродском шоссе.

При этом пожарная машина может проехать не везде

При этом пожарная машина может проехать не везде

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Тогда приходится брать лопаты и идти к месту пешком

Тогда приходится брать лопаты и идти к месту пешком

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20 вызовов за сутки

С парковки у той самой «Ленты» открывается хороший вид на этот овраг: отсюда видно, что горит он сразу в нескольких точках. Местные говорят, что кто-то поджигает сухую траву. Установить причину пожара в этом случае сложно, но тушить всё равно надо — огонь может подойти близко к домам. Всего за сутки таких вызовов было 7:

— За дежурные сутки было 20 вызовов. Из них 9 пожаров, также были сработки сигнализаций на объектах разного назначения, были ложные вызовы. 7 вызовов было по ландшафтным пожарам. Горела трава, общая площадь за сутки — порядка 700 квадратных метров, — рассказал начальник караула, старший лейтенант внутренней службы МЧС Кирилл Гладышев.

96% термоточек в области сейчас — это ландшафтные пожары

96% термоточек в области сейчас — это ландшафтные пожары

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Из-за ветра огонь быстро распространяется

Из-за ветра огонь быстро распространяется

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Всего по данным МЧС с 2 по 9 мая в регионе зарегистрировано 2197 термически активных аномалий. 96% из них — ландшафтные пожары. Больше половины термоточек — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наихудшая обстановка с пожарами сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.

Из-за пожаров в Венгеровском районе даже эвакуировали целую деревню, а в Новосибирской области продлили особый противопожарный режим.

Смог недалеко от МЖК

Смог недалеко от МЖК

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Пожарные на ночном выезде

Пожарные на ночном выезде

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