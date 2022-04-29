«Вся область в огне»: горит новосибирская деревня — люди лишаются домов
В Суздалке сгорело минимум
Сегодня, 29 апреля, в деревне Суздалка Доволенского района Новосибирской области полыхают пожары. Как ранее сообщали в МЧС, сгорели 6 двухквартирных жилых домов, 1 одноквартирный, а также 16 сараев. Площадь возгорания превысила 500 кв. метров.
Но возгорание продолжается. Как рассказали НГС очевидцы, спасатели продолжают бороться с огнем.
— Более 15 домов сгорело. У меня в Суздалке родственники живут, их дом сгорел. Всё началось с одного дома и пошло дальше. Местные говорят, что пожар начался с пастбища — якобы взорвался автопастух, — рассказывает Егор.
В МЧС по региону не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, выводы о причинах возгорания будут сделаны позднее.
В редакцию НГС присылают видео возгорания в Суздалке. На кадрах деревня скрыта в дыму. На обочинах сидят люди с теми небольшими пожитками, которые они успели спасти из своих горящих домов.
Жительница Новосибирска, чьи знакомые живут в Суздалке, рассказывает, что всего в деревне около ста домов. По ее информации, на данный момент полностью сгорели 16 домов.
— Еще горит. На месте работают спасатели МЧС Доволенского района, а также на помощь прибыли сотрудники МЧС Здвинского района.
По информации собеседницы, одного из пожарных увезла скорая.
Работу спасателей осложняет ряд факторов.
— Распространению огня способствовал порывистый ветер. Ситуацию также усугубило отсутствие очистки противопожарных разрывов между домами, в которых скопилась сухая трава. По ним огонь стремительно переходил от дома к дому, — сообщали ранее в МЧС.
Руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков напомнил, что главной причиной ландшафтных пожаров служит человеческий фактор:
— Вся область в огне. Все наши силы брошены на ликвидацию пожаров. К тушению привлечены дополнительные сотрудники и техника.
Также сегодня в Коченевском районе сгорели восемь домов. До 3 мая в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.