«Вся область в огне»: горит новосибирская деревня — люди лишаются домов

В МЧС по региону не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, выводы о причинах возгорания будут сделаны позднее.

В редакцию НГС присылают видео возгорания в Суздалке. На кадрах деревня скрыта в дыму. На обочинах сидят люди с теми небольшими пожитками, которые они успели спасти из своих горящих домов.