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Дым лесных пожаров над Новосибирском

«Вся область в огне»: горит новосибирская деревня — люди лишаются домов

В Суздалке сгорело минимум 15 домов

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В Суздалке Доволенского района выгорела целая улица, пожар продолжается

В Суздалке Доволенского района выгорела целая улица, пожар продолжается

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Сегодня, 29 апреля, в деревне Суздалка Доволенского района Новосибирской области полыхают пожары. Как ранее сообщали в МЧС, сгорели 6 двухквартирных жилых домов, 1 одноквартирный, а также 16 сараев. Площадь возгорания превысила 500 кв. метров.

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Но возгорание продолжается. Как рассказали НГС очевидцы, спасатели продолжают бороться с огнем.

— Более 15 домов сгорело. У меня в Суздалке родственники живут, их дом сгорел. Всё началось с одного дома и пошло дальше. Местные говорят, что пожар начался с пастбища — якобы взорвался автопастух, — рассказывает Егор.

В МЧС по региону не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, выводы о причинах возгорания будут сделаны позднее.

В редакцию НГС присылают видео возгорания в Суздалке. На кадрах деревня скрыта в дыму. На обочинах сидят люди с теми небольшими пожитками, которые они успели спасти из своих горящих домов.

Жительница Новосибирска, чьи знакомые живут в Суздалке, рассказывает, что всего в деревне около ста домов. По ее информации, на данный момент полностью сгорели 16 домов.

— Еще горит. На месте работают спасатели МЧС Доволенского района, а также на помощь прибыли сотрудники МЧС Здвинского района.

По информации собеседницы, одного из пожарных увезла скорая.

Работу спасателей осложняет ряд факторов.

СЮЖЕТ

Дым лесных пожаров над Новосибирском

— Распространению огня способствовал порывистый ветер. Ситуацию также усугубило отсутствие очистки противопожарных разрывов между домами, в которых скопилась сухая трава. По ним огонь стремительно переходил от дома к дому, — сообщали ранее в МЧС.

Руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков напомнил, что главной причиной ландшафтных пожаров служит человеческий фактор:

— Вся область в огне. Все наши силы брошены на ликвидацию пожаров. К тушению привлечены дополнительные сотрудники и техника.

Также сегодня в Коченевском районе сгорели восемь домов. До 3 мая в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.

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