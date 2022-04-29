В Коченевском районе сгорели восемь домов. В регионе сохраняется высокая пожароопасность
МЧС рассылает предупреждения
С 30 апреля по 3 мая в Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, сообщает МЧС. В связи с этим жителям региона рассылает предупреждения.
— В НСО сохраняется высокая пожароопасность. Запрещается разведение открытого огня. Имеются случаи перехода огня на жилые дома. Телефон 112, — сообщения с таким текстом приходят на телефоны жителей региона.
Из-за многочисленных ландшафтных пожаров люди лишаются домов. Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.
— На территории НСО сложилась сложная обстановка с ландшафтными пожарами. Ликвидировано более 200 термоточек. Основными причинами становятся сжигание сухой травы и мусора. Данные деяния в условиях особого противопожарного режима преступны, — сказал Павел Винаков.
При сжигании сухой травы огонь быстро распространяется и становится неконтролируемым.
— Сегодня в населенном пункте Молот Коченевского района при сжигании сухой травы огонь перекинулся на восемь домов, четыре из них — жилые. Площадь пожара превысила 1800 кв. метров. В Доволенском районе в деревне Сузданка огонь при аналогичных обстоятельствах повредил 6 двухквартирных жилых домов, 1 одноквартирный, а также 16 сараев. Площадь возгорания превысила 500 кв. метров. Распространению огня способствовал порывистый ветер. Ситуацию также усугубило отсутствие очистки противопожарных разрывов между домами, в которых скопилась сухая трава. По ним огонь стремительно переходил от дома к дому, — сообщили в МЧС.
В МЧС напомнили, что в период действия особого противопожарного режима запрещены любые действия, связанные с открытым огнем. В выходные дни усилят патрулирование населенных пунктов и садовых обществ.
Накануне в селе Криводановка Новосибирского района вспыхнули сразу три частных дома и надворные постройки.