В Коченевском районе сгорели восемь домов. В регионе сохраняется высокая пожароопасность

С 30 апреля по 3 мая в Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, сообщает МЧС. В связи с этим жителям региона рассылает предупреждения.

— В НСО сохраняется высокая пожароопасность. Запрещается разведение открытого огня. Имеются случаи перехода огня на жилые дома. Телефон 112, — сообщения с таким текстом приходят на телефоны жителей региона.

Из-за многочисленных ландшафтных пожаров люди лишаются домов. Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

