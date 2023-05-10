Эвакуация из Мариинки: из новосибирской деревни вывезли всех жителей — что произошло

В Новосибирской области эвакуировали жителей деревни Мариинка из-за ландшафтного пожара. За прошедшую ночь огонь удалось потушить. Из-за ситуации с пожарами в регионе предложили продлить особый противопожарный режим.
Об этом на оперативном совещании 10 мая рассказал глава МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов:
— Вчера в 22:30 при патрулировании вблизи населенного пункта Мариинка выявлен очаг ландшафтного пожара, создававшего прямую угрозу населенным пунктам. Приняты все меры, включилась в работу администрация. Пришлось провести эвакуацию в безопасные районы, в 07:00 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, населенный пункт в безопасности.
В деревне живет 36 человек в 22 домах.
Всего в регионе зафиксировано 2197 термических точек, из них 96% — ландшафтные пожары. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов — 1306 термоточек.
— В пятикилометровой зоне от населенных пунктов зафиксировано 1306 термоточек. Наихудшая обстановка сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах, где зафиксировано 60% термических аномалий от всего числа за отчетный период. За неделю на территории 22 районов области зафиксировано 109 лесных пожаров. Предлагаю продлить особый противопожарный режим до 23 мая в связи с учетом погоды, — сообщил Виктор Орлов.
8 мая крупный пожар вспыхнул в Кирзинском заповеднике на площади около 3 гектаров. На следующий день его удалось потушить.