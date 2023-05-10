Эвакуация из Мариинки: из новосибирской деревни вывезли всех жителей — что произошло

Об этом на оперативном совещании 10 мая рассказал глава МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов:

— Вчера в 22:30 при патрулировании вблизи населенного пункта Мариинка выявлен очаг ландшафтного пожара, создававшего прямую угрозу населенным пунктам. Приняты все меры, включилась в работу администрация. Пришлось провести эвакуацию в безопасные районы, в 07:00 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, населенный пункт в безопасности.