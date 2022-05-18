Как лесные пожары в Новосибирской области ищут с высоты — НГС вылетел на маршрут с Авиалесоохраной

Стоит различать лесные и ландшафтные пожары. При этом огонь с сельхозугодий может переходить на деревья, становясь причиной лесных пожаров. Почти половина пожаров в лесах в Новосибирской области в этом сезоне (130 возгораний на общей площади почти 1 тысяча га) возникла именно из-за ландшафтных пожаров. Это самая распространенная причина возгораний в лесах. Затем идет вина местного населения.