Как лесные пожары в Новосибирской области ищут с высоты — НГС вылетел на маршрут с Авиалесоохраной
Ущерб от лесных пожаров в регионе составил почти 18 миллионов рублей
В настоящий момент на территории Новосибирской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим специалисты Авиалесоохраны проводят авиационное патрулирование лесов по трем маршрутам. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков принял участие в одном из таких рейдов. Показываем, что он увидел.
Полет длился почти три часа. Маршрут пролегал через Колывань, Васюганские болота, озеро Убинское, Новый Каргат, Чулым. Через Колывань самолет вернулся в Мочище.
Как сообщает Министерство природных ресурсов региона, по состоянию на 18 мая, на территории Новосибирской области возникло 273 лесных пожара на общей площади почти 3 тысячи гектаров. Из них почти 2 тысячи гектаров покрыты лесом. Только за последние сутки возникло три лесных пожара на общей площади 25 га.
Стоит различать лесные и ландшафтные пожары. При этом огонь с сельхозугодий может переходить на деревья, становясь причиной лесных пожаров. Почти половина пожаров в лесах в Новосибирской области в этом сезоне (130 возгораний на общей площади почти 1 тысяча га) возникла именно из-за ландшафтных пожаров. Это самая распространенная причина возгораний в лесах. Затем идет вина местного населения.
С начала сезона чаще всего лесные пожары в Новосибирской области выявляли при помощи наземного мониторинга (с его помощью выявили 111 пожаров). Затем по результативности идет авиационный мониторинг (выявил 59 очагов). Также действуют космомониторинг (с его помощью обнаружено 90 термических точек), видеомониторинг (2), местное население (10), наблюдательные пункты (1).
С начала сезона общий налет пилотов авиационного патрулирования лесов составил 431 час. Для сравнения: за весь прошлый сезон эта цифра была около 700 часов. А лето-2022 даже еще не начиналось.
Пожар, который запечатлен на фото сверху, уже локализован, поясняет сотрудник Авиалесоохраны. Участок окопали, и огонь дальше не пойдет.
По предварительным подсчетам, ущерб от лесных пожаров в регионе составил почти 18 миллионов рублей. Из них затраты на тушение лесных пожаров составили 847 тысяч рублей, лесному хозяйству нанесен ущерб на 17 миллионов рублей.
Мониторингом пожаров в регионе занимаются 2336 человек и 709 единиц техники.
Жителям НСО напомнили, что сейчас запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках;
- бросать на землю горящие спички и окурки, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять в лесах и на прилегающих к ним территориях промасленные или пропитанные бензином материалы;
- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами;
- выжигать траву на участках, примыкающих к лесам.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.
В условиях особого противопожарного режима размер административного наказания в виде штрафов увеличен в два раза.
В период действия на территории Новосибирской области особого противопожарного режима за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения предусмотрена ответственность по статье 20.6.1. КоАП РФ, сообщили в Минприроды региона.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Новосибирской области к административной ответственности по ст. 8.32 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ составили протоколы на 58 человек, в том числе на 55 граждан, одно должностное лицо и четыре юридических лица. Наложено штрафов на сумму 176 тысяч рублей, взыскано 98 тысяч рублей.
Из-за риска возникновения пожаров новосибирцам запретили гулять в лесу и разводить открытый огонь. Шашлыки тоже придется отложить. Мы выяснили, что грозит нарушителям.