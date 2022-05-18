Новосибирцам запретили гулять в лесах и жарить шашлыки даже в беседках парков. Какие штрафы грозят нарушителям?

Постановление Правительства НСО от 16.05.2022 № 212-п «Об установлении особого противопожарного режима» подробно расписывает все запреты.

С 16 по 25 мая в регионе:

1) Запрещено посещать леса.

Кроме случаев, связанных с использованием лесов по госконтрактам, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах по госзаданию, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, туристических базах и базах отдыха, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.



2) Нельзя разводить открытый огонь, костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор. Запрещено, в том числе и на дачах и огородах.

3) Запрещено сжигать порубочные остатки и горючие материалы в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.



4) Нельзя готовить пищу на открытом огне, углях (кострах, мангалах) и иных приспособлениях для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Запрещено, в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ (за исключением приспособлений, находящихся на территориях и эксплуатирующихся организациями общественного питания).



5) Придется отложить проведение огневых работ и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения.



6) Нельзя запускать фейерверки в городах и селах, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов.