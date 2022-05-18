Новосибирцам запретили гулять в лесах и жарить шашлыки даже в беседках парков. Какие штрафы грозят нарушителям?

Весна в этом году в Новосибирской области засушливая, что привело к большим проблемам — в конце апреля в регионе разбушевались ландшафтные пожары, и ситуация легче не становится. Без жилья уже остались более 300 человек, а сгорело около 100 домов. В Новосибирской области с 16 мая по 25 мая вновь установлен особый противопожарный режим из-за повышенной пожарной опасности.
Новосибирцам запретили гулять в лесу и разводить открытый огонь. И шашлыки тоже придется отложить. Объясняем в карточках, какие запреты действуют в регионе и что грозит за их нарушение (вы можете даже лишиться свободы).
1
Что именно запрещено с 16 по 25 мая
Постановление Правительства НСО от 16.05.2022
С 16 по 25 мая в регионе:
1) Запрещено посещать леса.
Кроме случаев, связанных с использованием лесов по госконтрактам, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах по госзаданию, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, туристических базах и базах отдыха, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
2) Нельзя разводить открытый огонь, костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор. Запрещено, в том числе и на дачах и огородах.
3) Запрещено сжигать порубочные остатки и горючие материалы в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.
4) Нельзя готовить пищу на открытом огне, углях (кострах, мангалах) и иных приспособлениях для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Запрещено, в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ (за исключением приспособлений, находящихся на территориях и эксплуатирующихся организациями общественного питания).
5) Придется отложить проведение огневых работ и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения.
6) Нельзя запускать фейерверки в городах и селах, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов.
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2
Зачем вводят запреты?
— На территории Новосибирской области продолжаются сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров, — объяснил введение режима заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка (цитата пресс-службы правительства НСО).
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в период с 9 по 15 мая, в регионе зарегистрирован 871 пожар, из них 714 — это горение травы и мусора.
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3
У меня правильно оборудован мангал на даче — можно ли жарить шашлык?
Нет. С 16 по 25 мая вы не можете использовать по назначению мангал на даче, даже если вы оборудовали его, как положено.
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4
А в специальных беседках в парках?
В беседках и верандах в парках также ничего нельзя жарить, даже если они и полностью оборудованы.
— Открытый огонь в городе полностью запрещен. Даже в беседках, которые сдают в парковых зонах, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Приготовление пищи на открытом огне разрешено только в точках общественного питания.
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5
Я еду на базу отдыха. Там тоже нельзя будет гулять?
На зарегистрированных по всем правилам базах отдыха и палаточных лагерях вы сможете гулять. Но напомним: шашлыки, опять же, вы сможете поесть только в точках общественного питания.
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6
Как будут ловить нарушителей?
Рейды регулярно организуют специалисты МЧС и члены межведомственных групп, в которые входят представители муниципалитетов.
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7
Какие штрафы светят нарушителям?
На сайте МЧС России подробно расписано, какие штрафы грозят нарушителям.
В КоАП РФ для таких случаев есть статья 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности». В условиях особого противопожарного режима просто предупреждением отделаться не получится.
Новосибирец, пойманный на нарушении, заплатит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а если это будет должностное лицо — от 6 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание еще жестче — от 200 до 400 тысяч рублей.
Если из-за вашего костра разгорится пожар, то придется заплатить штраф от 4 до 5 тысяч рублей, должностному лицу — от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 350 до 400 тысяч рублей. Также возможно приостановление работы компании до 30 дней.
Статья 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности» также предполагает штрафы.
Для граждан он может быть назначен до 5 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц возможна сумма до 1 миллиона рублей.
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8
Можно ли попасть под уголовное дело?
Если вы нарушите правила, то можете заработать и уголовное или даже уголовные дела.
Например, есть статья 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Это если из-за ваших действий сгорит чей-то дом или другое имущество. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года.
Статья 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» говорит о случаях, когда пострадали или погибли люди. Если был причинен тяжкий вред, то максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы. Погиб один человек — до 5 лет лишения свободы, несколько — до 7 лет лишения свободы.
Статья 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Нарушителю может грозить наказание от штрафа в 300–500 тысяч рублей до лишения свобода на срок до 2 лет.
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