СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 71.02
eur 74.56
Тема дняШкольница готовится изобрести лекарство от рака
Все новости
Все новости

Из-за сгоревших домов в трех районах Новосибирской области завели уголовные дела

За неделю произошло 1441 возгорание мусора и сухой травы

572
Борьба с пожарами продолжается

Борьба с пожарами продолжается

Поделиться

В Новосибирской области завели уголовные дела из-за пожаров в Доволенском и Коченевском районах, а также в городе Болотном. Там сгорели жилые дома и хозяйственные постройки.

— Третью неделю подряд отмечается рост количества пожаров. За отчетный период ликвидировано 1636 пожаров. Из которых 1441 — горение мусора и сухой растительности, что составляет 88% от общего количества пожаров за отчетный период. На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, — рассказал начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, за неделю в регионе сгорели 27 жилых зданий, из которых 6 — неэксплуатируемые, 17 дачных и 37 хозяйственных зданий.

— Органами дознания по фактам данных пожаров в Доволенском, Коченевском районах, городе Болотном возбуждены уголовные дела по статье 168 УК РФ — уничтожение и повреждение имущества по неосторожности, — сообщил Виктор Орлов.

Также в регионе зафиксировали увеличение числа лесных пожаров. Сейчас в Новосибирской области действуют пять лесных пожаров в Каргатском, Куйбышевском и северном районах области.

29 апреля в селе Молот в 70 километрах от Новосибирска в пожаре сгорели шесть жилых домов. Причиной стал пал сухой травы, усугубившийся сухой ветреной погодой. На место выезжали корреспонденты НГС — почитайте о произошедшем в нашем репортаже.

По теме (5)

МЧСпожаруголовное дело
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2