Из-за сгоревших домов в трех районах Новосибирской области завели уголовные дела
За неделю произошло 1441 возгорание мусора и сухой травы
В Новосибирской области завели уголовные дела из-за пожаров в Доволенском и Коченевском районах, а также в городе Болотном. Там сгорели жилые дома и хозяйственные постройки.
— Третью неделю подряд отмечается рост количества пожаров. За отчетный период ликвидировано 1636 пожаров. Из которых 1441 — горение мусора и сухой растительности, что составляет 88% от общего количества пожаров за отчетный период. На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, — рассказал начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, за неделю в регионе сгорели 27 жилых зданий, из которых 6 — неэксплуатируемые, 17 дачных и 37 хозяйственных зданий.
— Органами дознания по фактам данных пожаров в Доволенском, Коченевском районах, городе Болотном возбуждены уголовные дела по статье 168 УК РФ — уничтожение и повреждение имущества по неосторожности, — сообщил Виктор Орлов.
Также в регионе зафиксировали увеличение числа лесных пожаров. Сейчас в Новосибирской области действуют пять лесных пожаров в Каргатском, Куйбышевском и северном районах области.
29 апреля в селе Молот в 70 километрах от Новосибирска в пожаре сгорели шесть жилых домов. Причиной стал пал сухой травы, усугубившийся сухой ветреной погодой. На место выезжали корреспонденты НГС — почитайте о произошедшем в нашем репортаже.