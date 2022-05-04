Из-за сгоревших домов в трех районах Новосибирской области завели уголовные дела

В Новосибирской области завели уголовные дела из-за пожаров в Доволенском и Коченевском районах, а также в городе Болотном. Там сгорели жилые дома и хозяйственные постройки.

— Третью неделю подряд отмечается рост количества пожаров. За отчетный период ликвидировано 1636 пожаров. Из которых 1441 — горение мусора и сухой растительности, что составляет 88% от общего количества пожаров за отчетный период. На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, — рассказал начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона.

