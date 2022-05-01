«Похоже, нашей деревне конец...»: степной пал уничтожил 6 жилых домов под Новосибирском — репортаж с пепелища

Работы в Молоте нет с тех пор, как не стало колхоза. Некоторые ездят в Коченево, в Колывань, в Новосибирск, но общее мнение таково, что если работать, то надо отказываться от хозяйства, а как без хозяйства-то?! Хоть одну коровку да поросеночка надо в доме иметь.



— Куры все сгорели, постройки... Поросенок сгорел. Мы два пенсионера, пенсия у нас маленькая. Не знаем, как будем теперь жить. Все корма, которые запасли... Мешок зерна сейчас стоит 700 рублей ! Мельница сгорела, у нас была своя мельница... Как выживать?! Машину мы успели спасти и трактор угнали... — показывает выгоревший двор Елена Букреева. — Дед у меня сильно пострадал при пожаре, с глазами что-то сделалось, надо в больницу везти его...



— Не надо меня фотографировать! — ужасается староста Молота Оксана Ненадо — Я грязная!



Женщина перепачкана в саже: черные разводы и на лице, и на руках. Она как раз расчищает сгоревшие надворные постройки. Приехавшие из Новосибирска и Колывани сыновья и сноха помогают ей с уборкой.