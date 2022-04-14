Дело о 63 дачах, сгоревших под Новосибирском: пенсионера обязали выплатить 31 миллион

В Новосибирской области вынесен приговор 66-летнему Николаю Николаенко, которого обвиняли в том, что 23 апреля 2020 года он палил сухую траву на своем дачном участке и в итоге сжег 63 соседние дачи.



Мужчину судили за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, которое произошло из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).



Обвиняемый еще в ходе предварительного следствия признал вину частично. В мае 2021 года он рассказывал журналистам телеканала ОТС о начале страшного пожара.

