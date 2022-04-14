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Дело о 63 дачах, сгоревших под Новосибирском: пенсионера обязали выплатить 31 миллион

Кроме того, мужчину приговорили к условному наказанию

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Страшный пожар тушили спасатели и дачники, но потушить удалось немногое

Страшный пожар тушили спасатели и дачники, но потушить удалось немногое

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В Новосибирской области вынесен приговор 66-летнему Николаю Николаенко, которого обвиняли в том, что 23 апреля 2020 года он палил сухую траву на своем дачном участке и в итоге сжег 63 соседние дачи.

Мужчину судили за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, которое произошло из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).

Обвиняемый еще в ходе предварительного следствия признал вину частично. В мае 2021 года он рассказывал журналистам телеканала ОТС о начале страшного пожара.

— Я не отследил, как этот столб загорелся, — объяснял пенсионер телеканалу. По словам Николая Николаенко, с деревянного столба огонь действительно перекинулся на брошенный соседский дом, но дальше не пошел, помешала 35-метровая полоса отвода железной дороги. А масштабный пожар по другую сторону путей, где и сгорела большая часть домов, не на его совести.

Тем не менее суд посчитал пенсионера виновным в масштабном пожаре.

— Суд приговорил Николаенко к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год 11 месяцев, — рассказал НГС старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора области Дмитрий Лямкин.

Помимо этого, пенсионера обязали возместить ущерб пострадавшим от его действий дачникам — 31 миллион рублей. 44 гражданских иска суд удовлетворил.

— Заявления 16 граждан оставлены без рассмотрения (из них 9 в связи с возмещением причиненного вреда страховыми компаниями, 7 не поддержаны заявителями в ходе судебного разбирательства), 3 прекращены в связи с отказом заявителей от исковых требований в судебном процессе, — добавил Дмитрий Лямкин.

Пока пенсионер не расплатится с потерпевшими, его машина будет арестована.

О последствиях пожара, во время которого дачные сообщества горели пять часов, можно почитать в репортаже НГС.

Весной 2020 года, когда и произошел страшный пожар в Мошковском районе, Новосибирская область поставила антирекорд и заняла первое место в России по количеству ландшафтных пожаров.

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