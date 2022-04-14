Дело о 63 дачах, сгоревших под Новосибирском: пенсионера обязали выплатить 31 миллион
Кроме того, мужчину приговорили к условному наказанию
В Новосибирской области вынесен приговор
Мужчину судили за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, которое произошло из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).
Обвиняемый еще в ходе предварительного следствия признал вину частично. В мае 2021 года он рассказывал журналистам телеканала ОТС о начале страшного пожара.
— Я не отследил, как этот столб загорелся, — объяснял пенсионер телеканалу. По словам Николая Николаенко, с деревянного столба огонь действительно перекинулся на брошенный соседский дом, но дальше не пошел, помешала
Тем не менее суд посчитал пенсионера виновным в масштабном пожаре.
— Суд приговорил Николаенко к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год 11 месяцев, — рассказал НГС старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора области Дмитрий Лямкин.
Помимо этого, пенсионера обязали возместить ущерб пострадавшим от его действий дачникам — 31 миллион рублей. 44 гражданских иска суд удовлетворил.
— Заявления 16 граждан оставлены без рассмотрения (из них 9 в связи с возмещением причиненного вреда страховыми компаниями, 7 не поддержаны заявителями в ходе судебного разбирательства), 3 прекращены в связи с отказом заявителей от исковых требований в судебном процессе, — добавил Дмитрий Лямкин.
Пока пенсионер не расплатится с потерпевшими, его машина будет арестована.
О последствиях пожара, во время которого дачные сообщества горели пять часов, можно почитать в репортаже НГС.
Весной 2020 года, когда и произошел страшный пожар в Мошковском районе, Новосибирская область поставила антирекорд и заняла первое место в России по количеству ландшафтных пожаров.