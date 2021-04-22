Суд рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в массовом пожаре под Новосибирском, — ущерб оценили в 31 млн рублей

Дело обвиняемого в массовом пожаре новосибирца передадут в суд
Прокуратура Мошковского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Новосибирска. Его считают виновным в массовом пожаре, который произошел в апреле 2020 года. В результате имуществу жителей дачных сообществ нанесен ущерб в
— По версии следствия, утром
Огонь распространился на соседний участок, а затем на территорию садовых обществ «Кристалл», «
Мужчину обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, которые произошли из-за неосторожного обращения с огнем (
На имущество обвиняемого наложили арест. Дело направят в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.
В апреле прошлого года журналист НГС Алёна Истомина побывала в Мошковском районе во время крупного пожара. Тогда сообщалось, что там сгорело