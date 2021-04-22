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Суд рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в массовом пожаре под Новосибирском, — ущерб оценили в 31 млн рублей

По версии прокуратуры, мужчина жег траву на своем участке, а затем огонь перекинулся на остальные

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Пожар нанес ущерб имуществу <nobr class="_">63 человек</nobr>

Пожар нанес ущерб имуществу 63 человек

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Дело обвиняемого в массовом пожаре новосибирца передадут в суд

Прокуратура Мошковского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Новосибирска. Его считают виновным в массовом пожаре, который произошел в апреле 2020 года. В результате имуществу жителей дачных сообществ нанесен ущерб в 31 млн рублей.

— По версии следствия, утром 23 апреля 2020 года мужчина находился на своем приусадебном участке, расположенном в поселке Порос Мошковского района. Он осуществлял в пожароопасный период пал сухой травы в пределах своего участка. Посчитав, что очагов горения больше нет, обвиняемый вернулся в свой дом и стал там распивать спиртные напитки, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры НСО.

Огонь распространился на соседний участок, а затем на территорию садовых обществ «Кристалл», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон». В результате имущество 63 сибиряков было повреждено.

Мужчину обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, которые произошли из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).

На имущество обвиняемого наложили арест. Дело направят в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.

В апреле прошлого года журналист НГС Алёна Истомина побывала в Мошковском районе во время крупного пожара. Тогда сообщалось, что там сгорело 80 построек. Жители вспоминали, что такого возгорания не было за последние 18 лет.

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Мошковский районпожарущербпрокуратуранеосторожное обращение с огнем
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