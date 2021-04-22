Суд рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в массовом пожаре под Новосибирском, — ущерб оценили в 31 млн рублей

Прокуратура Мошковского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Новосибирска. Его считают виновным в массовом пожаре, который произошел в апреле 2020 года. В результате имуществу жителей дачных сообществ нанесен ущерб в 31 млн рублей.



— По версии следствия, утром 23 апреля 2020 года мужчина находился на своем приусадебном участке, расположенном в поселке Порос Мошковского района. Он осуществлял в пожароопасный период пал сухой травы в пределах своего участка. Посчитав, что очагов горения больше нет, обвиняемый вернулся в свой дом и стал там распивать спиртные напитки, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры НСО.