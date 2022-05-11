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В Новосибирской области снова продлили особый противопожарный режим

Режим действует уже месяц

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По-прежнему запрещено разводить костры и сжигать сухую траву

По-прежнему запрещено разводить костры и сжигать сухую траву

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В Новосибирской области продлили предупреждение о высокой пожароопасности, сообщает Западно-Сибирское УГМС. С 12 по 15 мая в регионе будет действовать пожароопасность 4-го класса горимости, в 15 районах — чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

Во время действия режима запрещается использовать открытый огонь и сжигать сухую растительность.

Синоптики уточняют, что завтра, 12 мая, в отдельных районах области ожидается повышенное содержание пыли в воздухе.

Особый противопожарный режим установлен в регионе постановлением правительства Новосибирской области с 15 апреля. Сегодня синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.

В такую погоду вырастает риск возникновения пожаров. На праздниках в Новосибирской области произошло несколько крупных пожаров. Так, 7 мая в СНТ «Волга» сгорели 4 дачи.

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