В Новосибирской области снова продлили особый противопожарный режим
Режим действует уже месяц
В Новосибирской области продлили предупреждение о высокой пожароопасности, сообщает Западно-Сибирское УГМС. С 12 по 15 мая в регионе будет действовать пожароопасность
Во время действия режима запрещается использовать открытый огонь и сжигать сухую растительность.
Синоптики уточняют, что завтра, 12 мая, в отдельных районах области ожидается повышенное содержание пыли в воздухе.
Особый противопожарный режим установлен в регионе постановлением правительства Новосибирской области с 15 апреля. Сегодня синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.
В такую погоду вырастает риск возникновения пожаров. На праздниках в Новосибирской области произошло несколько крупных пожаров. Так, 7 мая в СНТ «Волга» сгорели 4 дачи.