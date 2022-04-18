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«Не предоставлять ни копейки»: Андрей Травников поручил лишить господдержки тех, кто поджигает траву в НСО

Сейчас в регионе действует противопожарный режим

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Штраф за нарушение противопожарного режима достигает <nobr class="_">400 000</nobr> рублей

Штраф за нарушение противопожарного режима достигает 400 000 рублей

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил лишить государственной поддержки сельскохозяйственные предприятия, на территории которых жгут траву.

— Мы готовились к началу пожароопасного сезона. Сил и средств достаточно. Но есть одно направление работы, которое требует усиления. Как бы мы не говорили и не вели разъяснительную работу, фермеры продолжают выжигать траву, а собственники дачных участков — сжигать мусор. Только за первые дни с начала пожароопасного сезона у нас есть несколько случаев перехода огня на постройки, — передает слова губернатора официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области.

Противопожарный режим действует на территории Новосибирской области с 15 апреля.

— Не предоставлять ни копейки господдержки тем фермерам, тем руководителям хозяйств, на землях которых зафиксированы поджоги, — поручил глава региона министру сельского хозяйства НСО Евгению Левченко на оперативном совещании 18 апреля.

Гражданам запрещено жечь траву до 10 мая. Сотрудники МЧС проводят рейды, чтобы выявить нарушения и рассказать дачникам о новых правилах. За нарушение правил положены штраф от 2000 до 4000 рублей.

— Ответственность за ущерб сельхозпалов предусмотрена в уголовном законодательстве (ст. 168 и ст. 261 УК РФ). Максимально возможный штраф за нарушение противопожарной безопасности в случае отсутствия ущерба чужому имуществу или вреда здоровью человека в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ даже в случае особого противопожарного режима в регионе составляет для юридических лиц 400 тысяч рублей, — сообщает ГУ МЧС России по НСО.

Накануне Новосибирск заволокло густым смогом. К утру уровень загрязнения воздуха, по данным сервиса AirVoice, составил 10 баллов из 10. НГС собрал информацию об этом в онлайн-трансляции. Руководитель МЧС по НСО Виктор Орлов заявил сегодня, что четверть термоточек, зарегистрированных в Сибирском Федеральном округе, находится в Новосибирской области. За неделю число пожаров выросло в 6 раз.

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