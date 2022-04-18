«Не предоставлять ни копейки»: Андрей Травников поручил лишить господдержки тех, кто поджигает траву в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил лишить государственной поддержки сельскохозяйственные предприятия, на территории которых жгут траву.

— Мы готовились к началу пожароопасного сезона. Сил и средств достаточно. Но есть одно направление работы, которое требует усиления. Как бы мы не говорили и не вели разъяснительную работу, фермеры продолжают выжигать траву, а собственники дачных участков — сжигать мусор. Только за первые дни с начала пожароопасного сезона у нас есть несколько случаев перехода огня на постройки, — передает слова губернатора официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области.