Откуда в Новосибирске дымка? В области начались ландшафтные пожары — онлайн
Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 10 баллов из 10
Утром в понедельник, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивают в 10 из 10 возможных баллов. Такую информацию приводит сервис airvoice.io. Горожане сообщают о дымке в воздухе. К 10:35 наиболее неблагоприятная обстановка отмечалась в Центральном и Кировском районах Новосибирска (10 баллов). Чуть лучше в Калининском и Первомайском районах города (9 и 7 баллов).
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области 17 апреля сообщили, что за сутки в регионе ликвидировали 400 природных пожаров.
Мы начинаем следить за ситуацией с пожарами в регионе в режиме онлайн. Присылайте свои фотографии и видео дымки и пала сухой травы.
Сейчас в правительстве региона проходит оперативное совещание губернатора. Там тоже обсуждают пожары — теперь сельхозпроизводителям Новосибирской области, ведущим пал травы, не будет предоставляться государственная поддержка.
— Мы готовились к началу пожароопасного сезона. Сил и средств достаточно. Но есть одно направление работы, которое требует усиления. Как бы мы ни говорили и ни вели разъяснительную работу, фермеры продолжают выжигать траву, а собственники дачных участков — сжигать мусор. Только за первые дни с начала пожароопасного сезона у нас есть несколько случаев перехода огня на постройки, — сказал губернатор.
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НГС обратился за комментарием по ситуации с ландшафтными пожарами в пресс-службу Министерства природы Новосибирской области.
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Согласно карте пожаров сервиса Fires.ru, сейчас вокруг Новосибирска нет действующих природных пожаров. Возгорания зафиксированы в западной части Новосибирской области: вблизи Новомихайловки, Каргата, Барабинска, Куйбышева, Северного, Кыштовки, Татарска, Усть-Тарки, Чанов.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области 17 апреля сообщили, что за минувшие сутки на территории области при помощи космомониторинга зафиксировано около 1500 термически активных точек, ликвидировано 433 пожара, 406 из них — горение сухой травы и мусора.
— Из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности как на придомовой территории и садовых участках, так и вне населенных пунктов происходят возгорания, которые представляют большую угрозу поселениям, объектам экономики и лесам, — сообщили в ведомстве.
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На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра нет информации о превышении ПДК опасных веществ в воздухе. Синоптики предупреждают о том, что сегодня в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность (
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