СЕЙЧАС +6°С
Пробки 3/10
usd 80.04
eur 87.07
Тема дня12-летняя девочка утонула в НСО — ее ищут два дня
Ведущие
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

Откуда в Новосибирске дымка? В области начались ландшафтные пожары — онлайн

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 10 баллов из 10

475

Утром в понедельник, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивают в 10 из 10 возможных баллов. Такую информацию приводит сервис airvoice.io. Горожане сообщают о дымке в воздухе. К 10:35 наиболее неблагоприятная обстановка отмечалась в Центральном и Кировском районах Новосибирска (10 баллов). Чуть лучше в Калининском и Первомайском районах города (9 и 7 баллов).

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области 17 апреля сообщили, что за сутки в регионе ликвидировали 400 природных пожаров.

Мы начинаем следить за ситуацией с пожарами в регионе в режиме онлайн. Присылайте свои фотографии и видео дымки и пала сухой травы.

Маша Вьюн

Поделиться

Сейчас в правительстве региона проходит оперативное совещание губернатора. Там тоже обсуждают пожары — теперь сельхозпроизводителям Новосибирской области, ведущим пал травы, не будет предоставляться государственная поддержка.

— Мы готовились к началу пожароопасного сезона. Сил и средств достаточно. Но есть одно направление работы, которое требует усиления. Как бы мы ни говорили и ни вели разъяснительную работу, фермеры продолжают выжигать траву, а собственники дачных участков — сжигать мусор. Только за первые дни с начала пожароопасного сезона у нас есть несколько случаев перехода огня на постройки, — сказал губернатор.

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

НГС обратился за комментарием по ситуации с ландшафтными пожарами в пресс-службу Министерства природы Новосибирской области.

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

До 10 мая в регионе действует особый противопожарный режим 

До 10 мая в регионе действует особый противопожарный режим 

Новосибирцам запрещено жечь костры, сжигать мусор и траву 

Новосибирцам запрещено жечь костры, сжигать мусор и траву 

При сжигании травы на территории дачного участка огонь может перекинуться на постройки 

При сжигании травы на территории дачного участка огонь может перекинуться на постройки 

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Согласно карте пожаров сервиса Fires.ru, сейчас вокруг Новосибирска нет действующих природных пожаров. Возгорания зафиксированы в западной части Новосибирской области: вблизи Новомихайловки, Каргата, Барабинска, Куйбышева, Северного, Кыштовки, Татарска, Усть-Тарки, Чанов.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области 17 апреля сообщили, что за минувшие сутки на территории области при помощи космомониторинга зафиксировано около 1500 термически активных точек, ликвидировано 433 пожара, 406 из них — горение сухой травы и мусора.


— Из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности как на придомовой территории и садовых участках, так и вне населенных пунктов происходят возгорания, которые представляют большую угрозу поселениям, объектам экономики и лесам, — сообщили в ведомстве.

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра нет информации о превышении ПДК опасных веществ в воздухе. Синоптики предупреждают о том, что сегодня в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность (4-го класса). В регионе — преимущественно без осадков.

Поделиться

По теме (5)

МЧСвоздухпожарвесна
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2