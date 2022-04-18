Откуда в Новосибирске дымка? В области начались ландшафтные пожары — онлайн

Утром в понедельник, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивают в 10 из 10 возможных баллов. Такую информацию приводит сервис airvoice.io. Горожане сообщают о дымке в воздухе. К 10:35 наиболее неблагоприятная обстановка отмечалась в Центральном и Кировском районах Новосибирска (10 баллов). Чуть лучше в Калининском и Первомайском районах города (9 и 7 баллов).

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области 17 апреля сообщили, что за сутки в регионе ликвидировали 400 природных пожаров.

Мы начинаем следить за ситуацией с пожарами в регионе в режиме онлайн. Присылайте свои фотографии и видео дымки и пала сухой травы.