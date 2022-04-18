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Четверть термических точек в Сибири пришлась на Новосибирскую область

За неделю число пожаров в Новосибирской области выросло в 6 раз

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Большинство пожаров произошло из-за горения сухих растений

Большинство пожаров произошло из-за горения сухих растений

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В Новосибирской области количество пожаров увеличилось в шесть раз. При этом четверть всех термических точек в Сибирском федеральном округе находится в НСО.

— На особом контроле находится обстановка с пожарами. За отчетный период отмечаем рост количества пожаров в шесть раз. Ликвидировано 1058 пожаров, из которых около 900 — горение сухой растительности, что составляет порядка 85% от общего количества пожаров за неделю, — рассказал Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по НСО, 18 апреля на оперативном совещании в правительстве региона.

За неделю зарегистрировали 13 лесных пожаров на территории четырех районов — Кыштовского, Куйбышевского, Северного, Убинского. Их общая площадь составила на площади 39 гектаров. Сейчас в регионе действуют пять лесных пожаров на площади 14 гектаров в трех районах.

— В течение прошедшей недели зафиксировано 5458 термических точек, из которых около 70% — 5-километровая зона от населенных пунктов. Это практически четверть от всех термоточек в Сибирском федеральном округе и наибольшее количество по всем субъектам Сибири, — добавил Виктор Орлов.

Накануне стало известно, что в Новосибирской области пенсионер сжигал сухую траву, после чего огонь перекинулся на его дом.

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