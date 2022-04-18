Четверть термических точек в Сибири пришлась на Новосибирскую область
За неделю число пожаров в Новосибирской области выросло в
В Новосибирской области количество пожаров увеличилось в шесть раз. При этом четверть всех термических точек в Сибирском федеральном округе находится в НСО.
— На особом контроле находится обстановка с пожарами. За отчетный период отмечаем рост количества пожаров в шесть раз. Ликвидировано 1058 пожаров, из которых около 900 — горение сухой растительности, что составляет порядка 85% от общего количества пожаров за неделю, — рассказал Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по НСО,
За неделю зарегистрировали 13 лесных пожаров на территории четырех районов — Кыштовского, Куйбышевского, Северного, Убинского. Их общая площадь составила на площади 39 гектаров. Сейчас в регионе действуют пять лесных пожаров на площади 14 гектаров в трех районах.
— В течение прошедшей недели зафиксировано 5458 термических точек, из которых около 70% — 5-километровая зона от населенных пунктов. Это практически четверть от всех термоточек в Сибирском федеральном округе и наибольшее количество по всем субъектам Сибири, — добавил Виктор Орлов.
Накануне стало известно, что в Новосибирской области пенсионер сжигал сухую траву, после чего огонь перекинулся на его дом.