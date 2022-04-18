Четверть термических точек в Сибири пришлась на Новосибирскую область

В Новосибирской области количество пожаров увеличилось в шесть раз. При этом четверть всех термических точек в Сибирском федеральном округе находится в НСО.



— На особом контроле находится обстановка с пожарами. За отчетный период отмечаем рост количества пожаров в шесть раз. Ликвидировано 1058 пожаров, из которых около 900 — горение сухой растительности, что составляет порядка 85% от общего количества пожаров за неделю, — рассказал Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по НСО, 18 апреля на оперативном совещании в правительстве региона.