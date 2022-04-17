«Всё "пых" сразу и пошло гореть»: пенсионер, сжигая сухую траву, спалил собственный дом

— Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 11:12 местного времени от очевидцев. К месту вызова был направлен дежурный караул 52-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Когда прибыли огнеборцы, надворные постройки и жилой дом пенсионеров были полностью охвачены открытым огнем. В течение часа пожар удалось потушить, — отчитались в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На пожаре работало 15 сотрудников и 3 единицы техники. Пожарные также пролили здание и разобрали обгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате пожара все строения на частном подворье уничтожены полностью. Общая площадь горения составила около 100 кв. м . Никто не пострадал.

— Таких случаев только за 16 апреля зафиксировано с десяток. Из-за бесконтрольного отжига прошлогодней растительности с нарушением всех возможных правил пожарной безопасности на придомовой территории и садовых участках в регионе складывается неблагоприятная пожароопасная обстановка. Сухая трава молниеносно вспыхивает, ветреная погода способствует стремительному распространению огня на большой площади. Кроме этого, создается угроза перехода пламени не только на жилые строения, но и на лес, расположенный в непосредственной близости к ним, — объяснили в пресс-службе МЧС.