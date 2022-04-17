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«Всё "пых" сразу и пошло гореть»: пенсионер, сжигая сухую траву, спалил собственный дом

В доме находилась болеющая бабушка

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Из-за ветра огонь быстро распространился

Из-за ветра огонь быстро распространился

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В Новосибирской области, в поселке Дивинка Болотнинского района, 79-летний пенсионер поджег сухую траву, но огонь перекинулся на его дом. Деревянное здание быстро сгорело.

— Утром я решил очистить свой участок от сухой травы и мусора, нагреб несколько кучек и поджег их. Думал, что они догорели, зашел в дом, а затем из окна увидел дым, — сетует на произошедшее житель Дивинки.

Соседи, увидев дым, вызвали пожарных. До прибытия сотрудников МЧС жители вытащили через окно с противоположной стороны охваченного огнем дома бабушку, которая едва ли могла самостоятельно передвигаться. Как рассказали в пресс-службе МЧС, женщина не пострадала.

— Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 11:12 местного времени от очевидцев. К месту вызова был направлен дежурный караул 52-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Когда прибыли огнеборцы, надворные постройки и жилой дом пенсионеров были полностью охвачены открытым огнем. В течение часа пожар удалось потушить, — отчитались в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На пожаре работало 15 сотрудников и 3 единицы техники. Пожарные также пролили здание и разобрали обгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате пожара все строения на частном подворье уничтожены полностью. Общая площадь горения составила около 100 кв. м. Никто не пострадал.

— Таких случаев только за 16 апреля зафиксировано с десяток. Из-за бесконтрольного отжига прошлогодней растительности с нарушением всех возможных правил пожарной безопасности на придомовой территории и садовых участках в регионе складывается неблагоприятная пожароопасная обстановка. Сухая трава молниеносно вспыхивает, ветреная погода способствует стремительному распространению огня на большой площади. Кроме этого, создается угроза перехода пламени не только на жилые строения, но и на лес, расположенный в непосредственной близости к ним, — объяснили в пресс-службе МЧС.

— По состоянию на 18:00 местного времени 16 апреля на территории Новосибирской области при помощи космического мониторинга зафиксировано 1495 термических точек, — сообщили в пресс-службе МЧС.

15 апреля в Новосибирске начал действовать особый противопожарный режим. До 10 мая новосибирцам нельзя жечь костры, а также рекомендуется убирать сухую траву с дачных участков. МЧС провело рейд по новосибирскому СНТ «Ягодка», чтобы рассказать дачникам о новых правилах.

МЧСпожарсухая трава
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