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Серый-серый город: Новосибирск окутал густой смог — 5 фотографий, из-за которых трудно дышать

В городе, по данным синоптиков, ветер юго-западный 4–9 м/с

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Специалисты Airvoice пишут, что «можно прогуляться, но не слишком долго»

Специалисты Airvoice пишут, что «можно прогуляться, но не слишком долго»

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В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. По данным сервиса контроля качества воздуха Airvoice, сейчас в городе 7 из 10 баллов (чем выше, тем хуже). Качество воздуха ухудшается с 12 часов дня 16 апреля. Как пишут синоптики, в городе ветер юго-западный 4–9 м/с. Фотограф НГС Александр Ощепков поснимал город, который сложно разглядеть, с высоты.

За последние дни в Новосибирской области было потушено 400 пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС. Связаны ли пожары и дым в городе, уточнить специалисты не смогли. Также причастность пожаров к качеству воздуха не смогли прокомментировать в Минприроды НСО

За последние дни в Новосибирской области было потушено 400 пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС. Связаны ли пожары и дым в городе, уточнить специалисты не смогли. Также причастность пожаров к качеству воздуха не смогли прокомментировать в Минприроды НСО

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Как сообщают в Гидрометцентре, вчера, <nobr class="_">16 апреля</nobr>, ночью местами видимость в дымке ухудшалась до <nobr class="_">1–2</nobr> километров

Как сообщают в Гидрометцентре, вчера, 16 апреля, ночью местами видимость в дымке ухудшалась до 1–2 километров

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В области 18 апреля ожидается высокая пожароопасность — <nobr class="_">4-го</nobr> класса

В области 18 апреля ожидается высокая пожароопасность — 4-го класса

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Как сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, завтра в городе будет северо-западный ветер <nobr class="_">4–9</nobr> м/с, местами порывы до 14 м/с

Как сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, завтра в городе будет северо-западный ветер 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с

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На правом берегу видимость получше

На правом берегу видимость получше

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Завтра, как сообщают синоптики, в области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северо-западу местами небольшие дожди.

Завтра, как сообщают синоптики, в области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северо-западу местами небольшие дожди.

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Температура воздуха ночью ожидается +1...+6 градусов, местами до -4 градусов.

Температура воздуха ночью ожидается +1...+6 градусов, местами до -4 градусов.

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Температура днем 18 апреля будет +9...+14 градусов.

Температура днем 18 апреля будет +9...+14 градусов.

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Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причиной появления пыли в городе строительство четвертого моста. Строящая четвертый мост группа «ВИС» напомнила, что проблема пыли появилась раньше.

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