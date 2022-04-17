Серый-серый город: Новосибирск окутал густой смог — 5 фотографий, из-за которых трудно дышать

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. По данным сервиса контроля качества воздуха Airvoice, сейчас в городе 7 из 10 баллов (чем выше, тем хуже). Качество воздуха ухудшается с 12 часов дня 16 апреля . Как пишут синоптики, в городе ветер юго-западный 4–9 м/с. Фотограф НГС Александр Ощепков поснимал город, который сложно разглядеть, с высоты.