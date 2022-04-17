Серый-серый город: Новосибирск окутал густой
смог — 5 фотографий, из-за которых трудно дышать
В городе, по данным синоптиков, ветер юго-западный
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В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. По данным сервиса контроля качества воздуха Airvoice, сейчас в городе 7 из 10 баллов (чем выше, тем хуже). Качество воздуха ухудшается с 12 часов дня
Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причиной появления пыли в городе строительство четвертого моста. Строящая четвертый мост группа «ВИС» напомнила, что проблема пыли появилась раньше.