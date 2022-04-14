Анатолий Локоть назвал стройку четвертого моста причиной появления пыли в Новосибирске

Сегодня, 14 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в Ленинском районе появилось много пыли из-за строительства четвертого моста. Работы затрагивают две площади на левом берегу.

— Ситуация с пылью обострилась в прошлом году и в этом. Обострилась в связи с ведением крупных строек. В Ленинском районе две площади — Труда и Энергетиков — превратились в строительные площадки. Что это значит? Это значит, что там ведутся строительные работы. Там постоянно разрывают землю в связи с выносом коммуникаций, используется тяжелая техника. Всё это связано со строительством моста четвертого. Конечно, эта техника наносит ущерб площадкам. Кардинально ситуация будет решена после того, как закончится стройка, — рассказал глава города во время пресс-конференции.