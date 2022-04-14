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Анатолий Локоть назвал стройку четвертого моста причиной появления пыли в Новосибирске

Сейчас там работает тяжелая техника

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После того как в Новосибирске растаял снег, пыль на площади Энергетиков замечают регулярно

После того как в Новосибирске растаял снег, пыль на площади Энергетиков замечают регулярно

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Сегодня, 14 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в Ленинском районе появилось много пыли из-за строительства четвертого моста. Работы затрагивают две площади на левом берегу.

— Ситуация с пылью обострилась в прошлом году и в этом. Обострилась в связи с ведением крупных строек. В Ленинском районе две площади — Труда и Энергетиков — превратились в строительные площадки. Что это значит? Это значит, что там ведутся строительные работы. Там постоянно разрывают землю в связи с выносом коммуникаций, используется тяжелая техника. Всё это связано со строительством моста четвертого. Конечно, эта техника наносит ущерб площадкам. Кардинально ситуация будет решена после того, как закончится стройка, — рассказал глава города во время пресс-конференции.

Анатолий Локоть добавил, что такая же ситуация сложилась на площади Будагова в Железнодорожном районе. Власти планируют провести поддерживающий ремонт на площадях левого берега. Сейчас улицы города убирают с помощью поливомоечных машин, пылесосов и вручную.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.

НГС отправил запрос по ситуации в правительство НСО и группу компаний «ВИС», которая строит мост.

Сегодня синоптики сообщили, что в Ленинском районе содержание пыли в воздухе превышено в два раза.

Ранее НГС подготовил материал о том, как власти Новосибирска борются с пылью на протяжении последних десяти лет. Почитайте, как с ней борются и есть ли результат.

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