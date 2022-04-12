Неравная борьба: как новосибирские власти 10 лет борются с пылью и не могут победить

Одним из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед выборами 2014 года стала борьба с пылью. С тех пор мэр с ней усердно борется, но пока конца и края этой войне не видно, только каждый год новосибирцам говорят, что вот-вот, еще немного и проблема будет решена. НГС решил посмотреть, как городские власти объясняли ее в последние 10 лет и какие методы решения предлагали.



О том, какой Новосибирск пыльный город, еще в 1930-х писал немецкий архитектор Рудольф Волтерс. Правда, стоит учитывать, что, не то что асфальта — даже полноценных мощеных дорог в городе на тот момент почти не было. Но вот почти век спустя у нас всё та же проблема: «противная тонкая песчаная пыль, которая летом при самом легком ветре делает Новосибирск невыносимым». Ежегодно она появляется в новостных сводках как раз к середине марта-апреля, когда снег уже сходит, а дождей и зелени, которые бы облегчили ситуацию, еще нет.

