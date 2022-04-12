Неравная борьба: как новосибирские власти 10 лет борются с пылью и не могут победить

Одним из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед выборами 2014 года стала борьба с пылью. С тех пор мэр с ней усердно борется, но пока конца и края этой войне не видно, только каждый год новосибирцам говорят, что вот-вот, еще немного и проблема будет решена. НГС решил посмотреть, как городские власти объясняли ее в последние 10 лет и какие методы решения предлагали.
О том, какой Новосибирск пыльный город, еще в
С 2012 года основное объяснение одно: песок, с помощью которого зимой борются с гололедом. Тогда с пылью в городе пытались бороться вручную: в дорожных учреждениях создали бригады, которые чистили обочины и парковочные карманы от пылевых наносов. Но как только потеплеет, обещали в мэрии, на улицы выйдут машины, которые предварительно будут увлажнять скопившуюся за зиму и взлетающую в воздух смесь.
Спустя месяц занимавший тогда пост начальника Западно-Сибирского центра мониторинга окружающей среды Виктор Чирков обещал, что ситуация улучшится, «когда появится зелень и наконец уберут и очистят не только главные, но и второстепенные улицы». На тот момент весенняя уборка длилась уже полтора месяца. В уборке было задействовано 500 единиц спецтехники, из которых 44 — поливомоечные машины, и около 560 человек.
К середине апреля 2014 года на уборку ежедневно выходило уже 320 уборочных машин и 110 сотрудников Горзеленхоза. Той весной в Западно-Сибирском Центре мониторинга окружающей среды отметили, что пыли на улицах стало больше. В ее составе было немало бензопирена из автомобильных выбросов, которые всю зиму оседают на снег сажей, почвенной пыли с колес, паркующихся на газонах автомобилей, песка и асфальта с дорог.
Депутат Горсовета Игорь Салов тогда предлагал подходить к проблеме комплексно: заняться озеленением, не оставляя голой земли, и лучше убирать улицы — зимой и летом, днем и ночью, привести в порядок ливневки, а от снегоотвалов избавиться, заменив их снегоплавилками. С тех пор единственную такую станцию в Новосибирске успели закрыть, а от строительства новых отказаться.
Апрель 2014 стал первым месяцем работы Анатолия Локтя на посту мэра, а борьба с пылью — одной из первых задач.
— Я спрашиваю о пыли — мне говорят о задымлении. Я предлагаю тогда пройти по городу 100 метров в чисто начищенной обуви, а потом пальцем провести. Всё встанет на свои места, — говорил тогда свежеизбранный мэр. Но то ли никто эту стометровку так и не прошел, то ли ясность от этого не наступила. Зато меньше чем через месяц Анатолий Локоть отчитался об ударной работе коммунальных служб.
К концу года мэр снова озвучил основную версию проблемы: виноватым оказалось качество песка, которым зимой посыпают улицы — в нем оказался ил. От такого песка решили отказаться. Но следующей весной Новосибирск опять накрыли пылевые вихри: едва городские власти решили, что всё, пыль побеждена, налетел ветер и достал ее из укромных мест. Ими оказались парковочные карманы и стоянки. В качестве решения мэр пообещал привести в порядок парковки и газоны.
Обещание не сработало: проблема вернулась. Потеплело в 2016 году раньше, и к концу марта горожане стали присылать в редакцию НГС жалобы на пыль. В ответ Анатолий Локоть попросил их потерпеть: ночью температура опускалась ниже нуля, и «навалиться всеми силами» и использовать специальные пылесосы для уборки пыли и влажную уборку было нельзя. А заодно позвал всех на субботник.
В Западно-Сибирском центре мониторинга и окружающей среды тогда рассказывали, что городская пыль состоит из пыли с открытых участков земли, результатов сгорания угля, песка и частиц асфальта. В качестве способа борьбы с грязными улицами депутат Игорь Салов тогда вновь напомнил о ливневках, а в мэрии сообщили, что нужно больше уборочной техники и финансирования.
Через месяц, правда, нашлись и другие причины возникновения пыли: в частности, в загрязнении города обвинили строителей.
— Пыль — это не только та песко-соляная смесь, что мы применяем зимой. Это и строительные площадки, в СФО мы в лидерах по вводу жилья. Стройки — это разрытие котлованов, работа техники. Много пыли оттуда идет, — заявил в апреле 2016 года начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман.
К июлю 2016 года мэрия наконец расторгла договор с поставщиком некачественного заиленного песка, о котором Анатолий Локоть говорил двумя годами ранее.
— Некачественный песок, т.е. использование фракций более мелкого, чем необходимо и чем предусматривается правилами и требованиями, приводит к тому, что накапливается большое количество весной, когда снег сходит, и он очень быстро превращается в пыль, — объяснял мэр.
Когда в августе того же года мэрия заключила новый контракт на поставку песка, к причинам появления пыли в официальных версиях, помимо строек, добавилось «выветривание железобетонных конструкций». Каким образом его предотвращать, чиновники не сказали.
В 2017 году в Новосибирске провели масштабный субботник, на который вышли больше 100 тысяч человек и 1163 единицы спецтехники. Мэр результатом остался доволен и отметил, что дорожные службы работают в две смены, чтобы разобраться с накопившейся после зимы пылью. Новых решений в план по борьбе с ней мэр не предложил.
Через год, в
— Получили сегодня научно обоснованное подтверждение. Сегодня мы твердо можем говорить, — заверил Анатолий Локоть, перечисляя в очередной раз песко-соляную смесь, немытые колеса автомобилей горожан и газоны, «над которыми тоже надо работать».
При этом объем песка на улицах к этому моменту уже начали сокращать, заменив его «Бионордом». Но это не помогло: в апреле, традиционно пыльном месяце, над городом повисла пылевая дымка. Затем по центру города пробежал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и тоже отметил новосибирскую пыль.
— Перед этим у меня в графике была пробежка по Москве — 15 километров. В Москве по сравнению с Новосибирском просто озон, и дышится легко, — рассказал экс-мэр Екатеринбурга. — В Новосибирске даже по центру ты бежишь — очень тяжело, очень много пыли в городе.
По его версии, ее так много из-за того, что из города не вывезли снег — именно в нем и оставалась вся накопившаяся за зиму грязь. А причина этой недоработки, по его мнению, в недостатке финансирования.
К лету из города пообещали выселить пылящий бетонный завод, а в мэрии собрали специальный комитет по экологии и борьбе с пылью. Но у него не получилось: весной 2020 года даже синоптики уже предлагали звонить в мэрию и требовать помыть город. В качестве очередной меры борьбы с пылью власти решили снова сократить объемы песка на дорогах, заменив его на гранитную крошку и максимально чистую соль, которая не должна была оставлять осадка.
Среди причин запыленности той весной называли теплую зиму: много снега — много пыли, объяснял директор независимого испытательного центра НГТУ, эколог Владимир Ларичкин. Директор компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко же отметил, что объем пыли в целом по городу снизился существенно (в 3–4 раза, говорил он), но город при этом почти не убирают. И если с песко-соляными смесями к тому моменту вроде разобрались, то газоны в Новосибирске лучше не стали.
Стоило пандемии отступить, как за пылью снова невозможно стало рассмотреть город. Не помогла и новая пылеподавляющая разработка, которую тестировали в мае 2020 года. В апреле 2021 года сервис CityAir оценивал загрязненность городского воздуха в ставшие уже традиционными 4–5 баллов из 10. В течение недели условия настолько ухудшились, что в городе пришлось ввести особый режим.
К концу месяца, наконец, дело дошло до той самой пылеподавляющей жидкости (хотя видимого эффекта власти так и не добились), а к праздникам мэрия пообещала перейти на шампунь. Но лето закончилось, а скопившуюся непобедимую пыль снова назвали в числе причин сильного смога над городом, который уже, кажется, становится обыденным.
В этом году на борьбу с пылью мэрия еще не вышла — ждет теплой погоды. Пыли же погода никак не мешает: она поднялась столбом еще в середине марта. Журналист НГС направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой рассказать, какие меры решения проблемы власти планируют применять в этом году. Об ответе НГС сообщит дополнительно.