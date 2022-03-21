Не получается запустить пылесборники: мэр объяснил, когда Новосибирск начнут чистить

В Новосибирске коммунальные службы не могут начать уборку улиц от пыли. Это связано с низкой температурой воздуха.
— Пока, в связи с погодными условиями, не можем запустить технику — пылесборники — ждем установления теплой погоды. Тогда уже приступим к летнему варианту уборки улиц, — рассказал на оперативном совещании 21 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Сейчас в городе проводят мероприятия, которые нужны, для того чтобы предотвратить подтопление домов во время паводка. Поэтому с участков в низине вывозят снег, также в городе открыли ливневые канализации.
На прошлой неделе горожане заметили, что после схода снега на площади Энергетиков в воздухе появилось много пыли. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это выглядит.