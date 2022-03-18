Пылью заволокло площадь Энергетиков в Новосибирске — 7 фото, сквозь которые тяжело смотреть

Жители Новосибирска пожаловались на плотный слой пыли, который появился на площади Энергетиков в Ленинском районе из-за схода снега.
— Ощущение, что рассыпали тонну бетона или цемента, — написал в редакцию читатель НГС.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился в район площади и убедился — в город действительно вернулась традиционная пылевая дымка. Показываем в 7 кадрах, как печально выглядит ситуация на левобережье.
В марте мы побывали в поселке городского типа Линево, который задыхается от угольной пыли. Взгляните, как выглядит поселок, расположившийся между разрезами и производствами.