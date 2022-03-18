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Пылью заволокло площадь Энергетиков в Новосибирске — 7 фото, сквозь которые тяжело смотреть

Город по традиции накрыло весенней пылевой дымкой

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На площади Энергетиков тяжело дышать — Новосибирск снова накрыло пылью

На площади Энергетиков тяжело дышать — Новосибирск снова накрыло пылью

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Жители Новосибирска пожаловались на плотный слой пыли, который появился на площади Энергетиков в Ленинском районе из-за схода снега.

— Ощущение, что рассыпали тонну бетона или цемента, — написал в редакцию читатель НГС.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился в район площади и убедился — в город действительно вернулась традиционная пылевая дымка. Показываем в 7 кадрах, как печально выглядит ситуация на левобережье.

Один из первых признаков наступающей весны в Новосибирске — вернувшаяся в город пыль

Один из первых признаков наступающей весны в Новосибирске — вернувшаяся в город пыль

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Если зимой новосибирцы жаловались <a href="https://ngs.ru/text/ecology/2021/12/13/70312589/" class="_" target="_blank">на смог из-за отсутствия ветра и пониженных температур</a>, то с приходом весны город погружается в характерную сероватую дымку

Если зимой новосибирцы жаловались на смог из-за отсутствия ветра и пониженных температур, то с приходом весны город погружается в характерную сероватую дымку

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Кстати, именно пыль <a href="https://ngs.ru/text/world/2022/01/19/70376468/" class="_" target="_blank">называли</a> в числе основных причин для переезда новосибирцы, сменившие место жительства

Кстати, именно пыль называли в числе основных причин для переезда новосибирцы, сменившие место жительства

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По данным сервиса мониторинга качества воздуха, 16 и 17 марта в Новосибирске воздух оценивался в 7 баллов из 10 (чем выше, тем хуже качество воздуха) — это рекорд последней недели

По данным сервиса мониторинга качества воздуха, 16 и 17 марта в Новосибирске воздух оценивался в 7 баллов из 10 (чем выше, тем хуже качество воздуха) — это рекорд последней недели

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К вечеру 17 марта ситуация немного улучшилась (до 5–6 баллов)

К вечеру 17 марта ситуация немного улучшилась (до 5–6 баллов)

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В ближайшие два дня, по данным Западно-Сибирского УГМС, в город могут прийти снегопады (19 и 20 марта), что, вероятно, как-то исправит ситуацию с пылью, правда, лишь на время

В ближайшие два дня, по данным Западно-Сибирского УГМС, в город могут прийти снегопады (19 и 20 марта), что, вероятно, как-то исправит ситуацию с пылью, правда, лишь на время

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В марте мы побывали в поселке городского типа Линево, который задыхается от угольной пыли. Взгляните, как выглядит поселок, расположившийся между разрезами и производствами.

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