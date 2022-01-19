«До чертиков надоели пыль, грязь, а иногда и вонь». Топ-5 самых популярных городов для переезда у новосибирцев

Анна переезжала в Москву 3 раза и сейчас в 3-й раз вернулась в Новосибирск. В общей сложности прожила в столице 2,5 года.



— Визуально Москва очень нарядная, кажется, что в ней много развлечений и возможностей, но это пока ты смотришь на нее из окна кафе или как турист, который приехал погулять по Тверской. Начну с главного: сохранить уровень жизни, который у вас был в Новосибирске, в Москве стоит значительно дороже. И не в 2 раза, а более. Если вы работаете по найму, разница в зарплате не покроет эти расходы на первых порах (а может, и на вторых), поэтому в Москве остаются только энтузиасты и целеустремленные ребята.

Все плюсы столичной жизни, по-моему, очевидны, но не всем очевидно, что они достанутся вам не просто так, а за кругленькую сумму. В Москве много дружелюбных людей, больше, чем думают в регионах. Несмотря на сложности, общий уровень удовлетворенности жизнью в столице выше. По моим личным наблюдениям, в Москве хорошо себя чувствуют одиночки, которых ничего не держало и у них ничего не было в других городах. Они не привередливы, могут жить, где дадут, работать на износ, и из этого часто что-то выходит. Люди, которые имели нормальный уровень жизни в регионе — своя квартира, машина, хорошая работа, большая семья, друзья, — ощущают себя значительно хуже. Почувствуй себя нищим — это никому не приятно.