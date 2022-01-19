«До чертиков надоели пыль, грязь, а иногда и вонь». Топ-5 самых популярных городов для переезда у новосибирцев

Мы написали много историй про уехавших в разные края сибиряков, выясняли плюсы и минусы переезда, интересовались, где лучше и почему, хотелось ли им вернуться. Оказалось, надежды на лучшую жизнь в другой стране могут оказаться ложными — так вышло у Игоря. Молодой человек переехал во французский город Лион, но понял, что скучает по дому. Еще одна история возвращения в родные пенаты из далекой Азии — популярный блогер Алина Тюрина прожила в Паттайе три года, но решила покинуть райское местечко. Такие истории, как выяснилось, скорее исключение — бывшие сибиряки с комфортом и удовольствием устраивают жизнь за пределами нашего края. Мы решили собрать топ-5 самых популярных мест для переезда — посмотрите, что у нас вышло.
Русский юг
Первое место в рейтинге популярных городов для переезда занимает так называемый русский юг. Сочи, Крым, Краснодар или Анапа — есть где развернуться. Мечты о море, солнце и об отсутствии зимы постепенно превращаются в план побега из серого города. Бывшая сибирячка Анастасия Муха перебралась в Краснодар около 3 лет назад, как и многих, ее привлек климат.
— Переехать жить в Краснодар было для нас с мужем спонтанным решением — после очередного отпуска захотелось больше тепла и моря в своей жизни, — признается Анастасия. — Не могу сказать, что жизнь в Сибири и на юге кардинально отличается, проблемы везде одни и те же: пробки, отсутствие нормальных дорог, застройки. Отсутствие снега на Новый год было непривычным, постоянные дожди и плюсовая температура зимой. Межсезонье — прекрасная пора, до ноября комфортная летняя погода. Климат мне очень нравится.
Уже 10 лет в Анапе живет Нонна Петросянц. В 2016 году она с семьей сначала перебралась в Краснодар, но климат показался им слишком жарким.
— В +45 °С в Краснодаре плавится асфальт, а в Анапе веет морской бриз. Кроме того, в Краснодаре большая загазованность и пробки — нам это не подходит для комфортной жизни. Анапа привлекает нас близостью моря, на юге 9 месяцев лето, а не 9 месяцев зима. Я могу сказать, что счастлива жить здесь, особенно сравнив жизнь в Анапе и в Краснодаре. Теперь я еще больше люблю этот тихий уютный городок. Возвращаться на родину в вечную зиму мне совершенно не хочется, — говорит Нонна.
Про переезд в Сочи нам рассказала Лада Конкина:
— Мы с семьей живем в Сочи уже 5 лет. Поначалу была эйфория, но потом это чувство прошло: когда ты переезжаешь из большого города в маленький, тебе становится скучно, сходить особо некуда, живешь по принципу «дом — работа — дом». Спустя время ты забываешь о том, что живешь в городе-курорте: за сезон мы бываем на море 2–3 раза, а достопримечательности смотрим, только когда приезжают гости, — поделилась Лада.
Санкт-Петербург
Город на Неве манит многих, не побоимся сказать, что в своем роде это даже модно — переезжать в Питер, ловить то самое особое питерское настроение и жить в ритме культурного города. Санкт-Петербург действительно прекрасный город, но и в нём есть свои минусы.
Екатерина Остроумова переехала в Санкт-Петербург 5 лет назад. Специально для НГС она рассказала и о плюсах, и о минусах города.
— Мне нравится архитектура города, больше возможностей в сравнении с Новосибирском. Больше развлечений: театры, концерты и выставки. Заведения, кажется, здесь более разнообразные. Минусом для меня были частые дожди, постоянный ветер и моросящий дождь. Зимой это слякоть или, наоборот, колотун. Здесь минус 10, 15 ощущается как минус 25, но я к этому привыкла, и сейчас Питер преобразился в плане климата, стало много солнечных дней и хорошей погоды. В Петербурге жизнь дороже: например, фитнес, абонементы полугодовые могут стоить 30 тысяч рублей. По продуктам я вообще не заметила разницы. Кино, различные выставки здесь подороже, — рассказывает Екатерина.
Москва
До сих пор самым популярным городом для переезда у сибиряков остается Москва, она же чемпион по менее триумфальным возвращениям и разочарованиям. Можно со слезами, можно без. Умозрительно все знают, что Москва — город возможностей, а вот сможете ли вы ими воспользоваться — вопрос второй, но не менее актуальный, как показывает практика.
Анна переезжала в Москву 3 раза и сейчас в 3-й раз вернулась в Новосибирск. В общей сложности прожила в столице 2,5 года.
— Визуально Москва очень нарядная, кажется, что в ней много развлечений и возможностей, но это пока ты смотришь на нее из окна кафе или как турист, который приехал погулять по Тверской. Начну с главного: сохранить уровень жизни, который у вас был в Новосибирске, в Москве стоит значительно дороже. И не в 2 раза, а более. Если вы работаете по найму, разница в зарплате не покроет эти расходы на первых порах (а может, и на вторых), поэтому в Москве остаются только энтузиасты и целеустремленные ребята.
Все плюсы столичной жизни, по-моему, очевидны, но не всем очевидно, что они достанутся вам не просто так, а за кругленькую сумму. В Москве много дружелюбных людей, больше, чем думают в регионах. Несмотря на сложности, общий уровень удовлетворенности жизнью в столице выше. По моим личным наблюдениям, в Москве хорошо себя чувствуют одиночки, которых ничего не держало и у них ничего не было в других городах. Они не привередливы, могут жить, где дадут, работать на износ, и из этого часто что-то выходит. Люди, которые имели нормальный уровень жизни в регионе — своя квартира, машина, хорошая работа, большая семья, друзья, — ощущают себя значительно хуже. Почувствуй себя нищим — это никому не приятно.
Был бы смысл говорить о каком-то надрыве и преодолении себя, если бы Новосибирск был отсталой и умирающей деревней. Но это не так: город развивается, живет, пусть и не без сложностей. Каждый выбирает сам; я для себя решила, что мне важнее красивых парков и дешевых перелетов иметь возможность каждую неделю видеться с мамой, с папой. Выбор за вами, — поделилась своим мнением сибирячка.
Калининград
Самый европейский город страны. Бывшие новосибирцы хвалят его за чистоту и качественные продукты, но жалуются на стоимость жилья, которое там в разы дороже. Если планируете переезд, подумайте над вопросом недвижимости заранее и основательно. Евгения Солдатова переехала в Калининград с супругом и тремя детьми в сентябре 2020 года.
— Мысль уехать из Сибири возникла давно, и основная причина была, конечно, в погоде. Плюсом шла экология в самом Новосибирске. Нисколько не умаляя множества его положительных сторон, до чертиков надоели эта бесконечная пыль и грязь (а иногда и вонь), а также ничегонеделание мэрии по изменению этой ситуации, — поделилась Евгения в своем Instagram.
— Первое, что бросилось в глаза и по сей день радует, это чистота. Чистые тротуары и дороги, чистый воздух, вдыхаешь его полной грудью, ноль пыли, просто отсутствует. Всё утопает в кронах вековых каштанов, дубов и кленов. От нашего дома до моря — всего 25 минут на машине. Принято считать, что Балтика холодная, но всеобщее мировое потепление сказалось и здесь. Мы прилетели 19 сентября и успели искупаться в море. В прошлом году в августе вода была очень теплая и комфортная. Обратила внимание, что здесь строят очень красивые проекты. Необычные фасады и благоустройство сильно отличаются от того, что строят у нас, в Новосибирске, эти 30-этажные дома, которые просто как холодильники стоят в центре города. В Калининграде в основном строят по 5–6 этажей. В центре много вилл и особняков.
Темп жизни здесь более размеренный, всё-таки близость моря накладывает отпечаток. Сразу бросаются в глаза чистота на дорогах и свежесть воздуха. Даже когда ты только выходишь из самолета, то уже чувствуешь этот воздух с Балтики. Да и сейчас вечерами этим воздухом в буквальном смысле не можешь надышаться. Здесь в принципе нет пыли — ни на улицах, ни дома. Я очень редко ее протираю. Чистейшие дороги важны для здоровья. Мы доезжаем до моря буквально за 20 минут: только выехал из города — и вот ты уже, допустим, где-то на Куршской косе (это заповедник, охраняемый ЮНЕСКО), — делится Евгения.
Красноярск
Мы никогда не найдем ответ на вопрос, где лучше. Одни переезжают из Красноярска в Новосибирск, другие сбегают в город за холмами. Историей своего переезда поделилась с нами Ксения Пинерова.
— Мы переехали в Красноярск чуть больше года назад в связи с повышением мужа и новым назначением в другом городе. Первое преимущество — природа. Очень красивые виды: горы, Енисей, озера Красноярского края. Заповедник «Столбы» — отдельный вид развлечений. Второе — очень развита культура спортивного отдыха. Здесь есть остров Татышев, «Татышев-парк» — настоящий парк в центре, который работает в круглогодичном режиме. Летом для всех желающих открыты беговые и велодорожки, тренажерные и детские городки, спортивные площадки и пляж. Зимой в парке заливается самая большая ледовая площадка в городе «Татышев-ICE» и работают лыжные трассы. Работают прокаты всего, что только можно придумать (ролики, самокаты, велосипеды).
Из недостатков — отсутствие метро. Нельзя не упомянуть экологическую ситуацию (хотя мы пока сильно ее не ощутили). В Красноярске плохо с детскими садами, люди очень долго ждут очереди, иногда до 4–5 лет не могут получить путевки в муниципальный сад, поэтому мой сын ходит в частный детский садик. Не очень хорошо обстоит ситуация с медицинскими учреждениями. В Новосибирске много сетевых клиник по типу здравицы, где обслуживание и медицинские услуги на очень хорошем уровне. В Красноярске мы мучаемся, пару раз жалобы даже писали по поводу сервиса, могут хамить, сложно найти клинику, чтобы в одном месте всё и сразу, — поделилась Ксения.
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