«Почувствуй себя нищим»: истории удачных и неудачных переездов в Москву от сибиряков — всё о подводных камнях столицы

До сих пор самым популярным городом для переезда у сибиряков остается Москва, она же чемпион по менее триумфальным возвращениям и разочарованиям. Можно со слезами, можно без. Умозрительно все знают, что Москва — город возможностей, а вот сможете ли вы ими воспользоваться — вопрос второй, но не менее актуальный, как показывает практика. Сегодня мы расскажем истории разных переездов в столицу: триумфальных, удачных и не очень. Если вы хоть раз задумывались о покорении Москвы — этот материал для вас.
История Ксении. Переехала в Москву с мужем и двумя детьми
3 месяца назад
Редакция попросила Ксению поделиться первыми впечатлениями от переезда и особенностями устройства в столице с детьми. Публикуем ее рассказ.
Про жилье
— Эксперты, пожившие в Москве не один год, советовали так: берем карту Москвы, делим пополам с севера на юг. И вот в те районы, что остались справа — не ходим жить, а в те районы, что слева, — ходим. В итоге выбрали Юго-Запад, желтая ветка метро, в пределах МКАД — вышли из метро и поняли, что, пожалуй, тут нам нравится. Мои скромные требования: зеленый район, в пределах МКАД, никаких дорог под окном (чтобы тихо и чисто), близко от метро, при этом дом не газифицирован и куча хороших школ кругом, при достаточно скромном бюджете. Это сильно сужает круг возможных вариантов. Однако же всё возможно.
Почему Москва — не Россия
— Приехав в Москву на ПМЖ, вы должны перерегистрировать полис ОМС. «Но он же действует по всей России» — скажете вы. На вас посмотрят, как на умалишенного, и скажут, что Россия — Россией, а полис должен быть перерегистрирован и внесен в московские базы. Без этого невозможно прикрепиться к поликлинике. Вы регистрируетесь на сайте Mos.ru. Это такие, знаете, локальные «Госуслуги» для москвичей.
При зачислении в школу ребенка могут попросить пройти независимое тестирование в Московском центре качества образования. Программа образовательная, конечно, одна, но поди-ка пойми, чему вас там, в провинциях, научили. Хотя средний балл аттестата 4,8.
Чтобы познать все прелести этих московских полисов, сайтов и прочего, надо быть москвичом,
Про эмоции
— Всегда легко делиться общими вещами, и очень непросто — личными. Но сегодня мой младший ребенок сказал: «Мама, я хочу домой!» Конечно, никто не ожидал, что дети быстро освоятся и с криками: «Дом, милый дом» — будут влетать в чужую для них квартиру. Дети к новым условиям привыкают быстро, что совсем не мешает им тосковать по старым. Как и взрослым.
Меня лично глобально накрывало несколько раз. Первый раз, когда мы возвращались вывозить вещи и машину. И второй раз уже тут, когда всё перевезли. Рыдала, пугала мужа.
А почему рыдала? А потому что ответственно, потому что тяжело, потому что незнакомо. Потому что это не просто выход из зоны комфорта, это прям спринтерское выбегание оттуда. Спринтерский забег, совмещенный с марафонским. У всех причем — и у взрослых, и у детей. А самое интересное, я сколько себя помню, говорила: «Куда угодно, только не в Москву!» Питер, Казань, Нижний — да куда угодно... И вот, собственно.
В общем вот так. Не всегда я, воодушевленная, радостно ношусь по этому огромному городу. Очень иногда «хочу домой». Туда, где друзья, родные, всё знакомо, просто и понятно.
Цены
— Когда мы переехали, было очень много вопросов о ценах в Москве. Причем на все группы товаров и услуг: от аренды квартир и коммунальных платежей до продуктов питания и театров. Тут сложно написать на самом деле, что дорого, а что дешево, потому что у всех абсолютно разный доход и понятие о дорогом и дешевом. Но можно попробовать, наверное, рассказать в целом.
Итак, цены на аренду и коммунальные платежи. Все знают, что цены на жилье в Москве космические. Это так и есть. Аренда
Цены зависят на 99% от близости к центру и к метро. Чем ближе, тем, соответственно, дороже. Аренда убитой в хлам квартиры внутри ТТК может стоить столько же, как и квартиры с абсолютно новым ремонтом и мебелью, но в далеких и не очень транспортно доступных районах за МКАД (это где в объявлении указывается до ближайшего метро 5–15–30 минут на машине). С каждой минутой от метро жилье всё дешевле и дешевле.
Коммунальные платежи (семья 4 человека, 75 квадратных метров): электричество 1100 в месяц, вода 700 руб в месяц (и ХВС, и ГВС), интернет 450 рублей в мес, но тут, конечно, зависит от тарифов оператора. У нас еще самые обычные счетчики, которые учитывают общее потребление электроэнергии и воды. Недавно узнала, что есть многотарифный учет, там стоимость зависит от времени суток: днем самый дорогой тариф, ночью — самый дешевый, возможно, там платежи выходят дешевле.
Продукты в магазинах: цены такие же, как в Сибири. В целом — прям идентично, какие-то группы товаров дороже, какие-то дешевле, но не намного.
А вот в чём очень большое различие — это в ценах на всё, что касается сферы услуг и развлечений. Тут однозначно дороже, в некоторых случаях — в разы дороже. Поесть в кафе — потолка нет в принципе. В бюджетном варианте одно не самое сложное, так скажем, блюдо типа пасты с пармезаном — 450–600 рублей.
Билет на один детский базовый аттракцион типа «Вальса» или «Карусели» — от 300 рублей, это цены в парке Горького, больше нигде не были, может, есть дешевле, в чём я сильно сомневаюсь. Билеты в кино вечером в будни от 500 рублей, «Аймакс» — от 1200 рублей. В выходные дороже.
По услугам бьюти-сферы: мужская стрижка в обычном салоне на конечной станции желтой ветки (это к тому, что очень не в центре) — 800 рублей. На нашей станции уже 1200, ну и дальше по нарастающей. Маникюр с покрытием примерно 2300 рублей.
Про сад и школу
— Детей удалось устроить в сад и школу рядом с домом. В саду, как и везде, категорически запрещены любые сборы, но если родители хотят улучшить, так сказать, качество пребывания — то велкам. В нашем саду родители хотят улучшить всё: от бытовой химии и туалетной бумаги до канцелярии.
В школе тоже сдается одна сумма, и из нее в течение года централизованно родительский комитет покупает нужные детям для учебы индивидуальные всякие штуки типа альбома для черчения, атласа, контурных карт. Ну и поздравления педагогов, конечно.
Основное новое, конечно, связано с школой. За счет обязательных дополнительных занятий ребенок учится два раза в неделю по 9 уроков, один раз в неделю 8 уроков, ну и два раза по 7 уроков. Суббота, воскресенье остаются полностью свободные. Это хорошая новость. 9 уроков, начинаясь в 08:30, заканчиваются в 17:40. Это плохая новость.
— В школе интересно, на уроках может быть тихо, в классе нет слабых учеников, учитель английского говорит только на английском, в столовой кормят вкусно, в школе нет звонков: в кабинетах динамики, из них в конце урока мягко играет музыка — это вот перечисление того, что удивило сына в школе в первую очередь.
Так как дети в школе практически полный день, питание организовано соответственно: в школе есть и завтрак, и обед, и полдник. Можно выбрать всё сразу или в любой комбинации, у нас — обед и полдник. Численность детей в классе — 35 человек. В саду в группе 25 детей.
Про работу и зарплату
— И я, и муж работаем в финансовой сфере, тут про расчет зарплаты в принципе всё просто: берем свою текущую в регионе и умножаем на 1,5–2. Если работали на простой учетной работе в финансах и получали 60 тысяч за эту работу, тут однозначно зарплата будет выше, 80–90 как минимум. Компаний много, но и людей много, на одну должность будут выбирать не из 2–3 человек, а из 20–30.
История Ксении. Живет в Москве 3 года
Почему уехала
— Всю свою сознательную жизнь хотела переехать из Новосибирска. Но я не знала, куда хочу переехать, просто хотела. Пришлось учиться копить деньги и открывать для себя города России, потенциально интересные для переезда. В 2016 году я первый раз прилетела в Москву. Увидев масштаб, людей, улицы, дома, чистые белые кеды (которые так и остались белыми после прогулок) — стало понятно, в каком городе я хочу жить. Я дала себе 2 года, чтобы набраться опыта в интересной для меня профессии и уехать.
Недвижимость
— Всем известно, что недвижимость дорогая. Всё зависит от ваших возможностей. Я понимала, что мой уровень жизни в Москве не должен быть хуже, чем в Новосибирске. Искала работу, которая будет закрывать мои потребности. Нашла квартиру без риелтора, сэкономила на комиссии, сторговалась по цене. Психологически сложно отдавать одну свою зарплату новосибирскую за аренду, но потом привыкаешь. Больше стимула купить свою.
Плюсы
— В Москве больше шансов проявить себя, подняться по карьерной лестнице, заработать больше денег. Есть возможность работать в больших международных компаниях. Доступные перелеты в другие страны — я так давно о них мечтала, но пришла пандемия. Доступный транспорт. В 10 вечера в Новосибирске я не могла уехать домой на автобусе, они просто не ходили. Без машины в Новосибирске очень сложно. Без машины в Москве — очень легко. Метро, автобусы, каршеринг. Кондиционер в транспорте. Также нравится комфортный климат, нет перепадов от -30 до 0 за одну ночь.
Минусы
— Чем больше город, тем трудней тебе построить отношения. У всех свои цели, планы и бешеный ритм. Каждый хочет чего-то достичь. Еще из минусов — это отказ от привычной жизни. Родители, кошки, собаки, дача по выходным — всё это будет гораздо реже.
Поиск новых специалистов. Очень трудно найти врача, который тебе не навредит. Когда я вижу заоблачный счет, который, естественно, не входит в ДМС, то теперь перепроверяю, а действительно ли. Получается дешевле купить билет в Новосибирск, сходились к своему проверенному врачу и выйти с неподтвержденным диагнозом, абсолютно здоровой. Но это не сразу пришло, пришлось попрощаться с нервом здорового зуба, но приобрести опыт и мудрость.
Работа и зарплата
— В Новосибирске я искала работу всего 2 раза. И быстро ее находила. Я надеялась, что в Москве меня ждет примерно такой же сценарий. Как только размещу резюме, все сразу начнут мне звонить. Но нет. Если вы не разработчик — работу будет найти сложней. Найти хоть какую-то работу — легко. Найти работу, где вам всё понравится и вы понравитесь — сложно. Очень много кандидатов, все отличные специалисты, хорошо знают свое дело, большая конкуренция. Очень долгий процесс согласования. Может пройти 1–2 месяца от первого собеседования до найма.
Зарплаты выше, но не у всех и не везде. У меня есть знакомые, которые получают больше, чем в Новосибирске, но если отнять аренду, остается очень мало.
Сколько стоит жизнь
— Я была удивлена, но продукты, одежда выходят дешевле, чем в Новосибирске. Когда вы в последний раз видели яблоки по 60 рублей? А бананы по 47? Я — регулярно. За 42 рубля я могу доехать из одного конца Москвы в другой, не буду мерзнуть на остановке, комфортно перейду с одной ветки на другую. В Новосибирске я доезжала до работы за 50 рублей с двумя пересадками. Выглядывая на остановке: а не моя ли это ласточка едет?
Фитнес стоит дороже. Но у меня критерии выбора стали строже: рядом с домом и в нём должен быть бассейн. Персональный тренер дороже, но без этого можно жить. Маникюр дороже — вот тут я расстроилась. Очень-очень-очень дорогая медицина. Как я уже говорила, если у вас нет ДМС или это не входит в ДМС, возможно, дешевле слетать в Новосибирск.
В целом в Москве большая конкуренция, и очень много всего можно найти дешевле или по той же цене.
В Москве круто, но она не для всех. Кому-то подходит, кому-то нет. Главное, что нужно понять: тебе всегда есть куда вернуться. И это абсолютно нормально. Мне было сложно, но оно того стоило.
История Анны. Она переезжала в Москву 3 раза и сейчас в
3-й раз вернулась в Новосибирск. В общей сложности прожила в столице 2,5 года
Переезд и возвращение
— Визуально Москва очень нарядная, кажется, что в ней много развлечений и возможностей, но это пока ты смотришь на нее из окна кафе или как турист, который приехал погулять по Тверской. Начну с главного: сохранить уровень жизни, который у вас был в Новосибирске, в Москве стоит значительно дороже. И не в 2 раза, а более. Если вы работаете по найму, разница в зарплате не покроет эти расходы на первых порах (а может, и на вторых), поэтому в Москве остаются только энтузиасты и целеустремленные ребята.
Недвижимость
— В Новосибирске у меня своя трехкомнатная квартира в Заельцовском районе. Сдавая эту квартиру и добавляя еще столько же (получается 70 тысяч), я не смогу снимать эквивалентное по качеству жилье в Москве. Квартира будет на порядок хуже и — важно — она будет съемная, это маета с арендодателями, какими-то чужими шкафами, тумбочками, ваннами
Транспорт
— Общественный транспорт в Москве развит лучше, и дороги, безусловно, качественнее, но если вы автомобилист, а ваши доходы средние — от автомобиля вам придется отказаться. Во-первых, до многих локаций вы будете ехать просто очень и очень долго (Пробовали 2 часа просидеть в машине? Я — давно нет). Во-вторых, если вы захотите проехать на машине в пределах «трешки», вас ждет новый квест — платная парковка. Не можете себе позволить оплатить 380 рублей в час, прошу чапать на метро и наслаждаться шикарными видами подземной столицы. Еще один сюрприз вас будет ждать на парковке возле дома: если вы не собственник жилья, ее, скорее всего, нет для вас. Или она платная. Или стихийная — при том, что с этой стихией после Новосибирска вы вряд ли совладаете. Итог: даже если у вас есть автомобиль, вы будете ездить на нём два раза в неделю, если не готовы много-много за это платить.
Про плюсы и минусы
— Все плюсы столичной жизни, по-моему, очевидны, но не всем очевидно, что они достанутся вам не просто так, а за кругленькую сумму. Вот, например, путешествия вроде дешевле. И купил ты такой тур в Таиланд, вылет из Домодедово, а живешь в другой стороне. Будь добр — такси 2500 рублей в одну сторону. Если кому-то нравится тащиться с чемоданом и ребенком через всю Москву на перекладных, то можно, конечно, и подешевле добраться. Я к тому, что всё удешевление путешествий съедает адское удорожание жизни. Эта экономия 20–50 тысяч рублей утонет в других огромных тратах.
Вечером в метро реально опасно. У меня несколько лет назад очень серьезно избили коллегу на одной из конечных станций метро какие-то маргиналы. То есть, если вы задержались, то либо рискуете, либо вызываете такси: одна поездка от 700–1500 примерно, если вам от центра к МКАДу.
Таксисты работают на износ: шанс, что вам в «экономе» попадется человек, который за рулем 11 часов подряд и нормально не спал уже неделю, очень велик. Он легко может подвергнуть вашу жизнь опасности, учитывая скорости в Москве — смертельной опасности.
Отношения
— Это отдельный прекрасный пункт. Для одиноких девушек и парней в Москве очень сложно построить семью. Дорого и невыгодно уходить в декрет, траты огромные, глава семьи для этого должен зарабатывать минимум
Зарплаты и работа
— Да, вакансий больше, зарплаты выше, но с учетом общего уровня расходов это почти может стать незаметным для вашего бюджета. Чтобы ощутить себя значительно богаче, надо зарабатывать минимум в 3 раза больше, чем в Новосибирске. Такую оплату труда предлагают немногие, и на эти места большая конкуренция. Ваше резюме может просто затеряться.
О хорошем
— В Москве много дружелюбных людей, больше, чем думают в регионах. Несмотря на сложности, общий уровень удовлетворенности жизнью в столице выше.
Выше уровень бесплатной медицины, если у вас есть прописка, вы можете по скорой или в плановом порядке приехать в любую (!) больницу, выбрать лучшую по отзывам. Есть шанс попасть к специалистам, к которым можно годами стоять в очереди из регионов. Если у вас или у ваших детей серьезные проблемы со здоровьем — это реально огромный плюс.
В Москве готовы много платить за услуги, и, учитывая, что спрос огромный, не совсем важно, что вы не высококлассный специалист, на вас всё равно найдется усталый клиент, который не захочет тащиться за маникюром в другой район.
По моим личным наблюдениям, в Москве хорошо себя чувствуют одиночки, которых ничего не держало и у них ничего не было в других городах. Они не привередливы, могут жить, где дадут, работать на износ, и из этого часто что-то выходит. Люди, которые имели нормальный уровень жизни в регионе: своя квартира, машина, хорошая работа, большая семья, друзья —ощущают себя значительно хуже. Почувствуй себя нищим — это никому не приятно.
Был бы смысл говорить о каком-то надрыве и преодолении себя, если бы Новосибирск был отсталой и умирающей деревней. Но это не так: город развивается, живет, пусть и не без сложностей. Каждый выбирает сам; я для себя решила, что мне важнее красивых парков и дешевых перелетов иметь возможность каждую неделю видеться с мамой, с папой. Выбор за вами.
Что еще почитать про переезд и необычную работу
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«30 тысяч рублей за сотку»: большая семья из Сибири переехала в Ростов-на-Дону — жилье там дешевле, а зарплаты такие же.
«Цены — космос с непривычки»: семья с двумя детьми переехала в Новосибирск из Нур-Султана — что их поразило.