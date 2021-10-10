«Почувствуй себя нищим»: истории удачных и неудачных переездов в Москву от сибиряков — всё о подводных камнях столицы

— В Новосибирске я искала работу всего 2 раза. И быстро ее находила. Я надеялась, что в Москве меня ждет примерно такой же сценарий. Как только размещу резюме, все сразу начнут мне звонить. Но нет. Если вы не разработчик — работу будет найти сложней. Найти хоть какую-то работу — легко. Найти работу, где вам всё понравится и вы понравитесь — сложно. Очень много кандидатов, все отличные специалисты, хорошо знают свое дело, большая конкуренция. Очень долгий процесс согласования. Может пройти 1–2 месяца от первого собеседования до найма.



Зарплаты выше, но не у всех и не везде. У меня есть знакомые, которые получают больше, чем в Новосибирске, но если отнять аренду, остается очень мало.

Сколько стоит жизнь

— Я была удивлена, но продукты, одежда выходят дешевле, чем в Новосибирске. Когда вы в последний раз видели яблоки по 60 рублей? А бананы по 47? Я — регулярно. За 42 рубля я могу доехать из одного конца Москвы в другой, не буду мерзнуть на остановке, комфортно перейду с одной ветки на другую. В Новосибирске я доезжала до работы за 50 рублей с двумя пересадками. Выглядывая на остановке: а не моя ли это ласточка едет?

Фитнес стоит дороже. Но у меня критерии выбора стали строже: рядом с домом и в нём должен быть бассейн. Персональный тренер дороже, но без этого можно жить. Маникюр дороже — вот тут я расстроилась. Очень-очень-очень дорогая медицина. Как я уже говорила, если у вас нет ДМС или это не входит в ДМС, возможно, дешевле слетать в Новосибирск.

В целом в Москве большая конкуренция, и очень много всего можно найти дешевле или по той же цене.

В Москве круто, но она не для всех. Кому-то подходит, кому-то нет. Главное, что нужно понять: тебе всегда есть куда вернуться. И это абсолютно нормально. Мне было сложно, но оно того стоило.

История Анны. Она переезжала в Москву 3 раза и сейчас в 3-й раз вернулась в Новосибирск. В общей сложности прожила в столице 2,5 года

Переезд и возвращение

— Визуально Москва очень нарядная, кажется, что в ней много развлечений и возможностей, но это пока ты смотришь на нее из окна кафе или как турист, который приехал погулять по Тверской. Начну с главного: сохранить уровень жизни, который у вас был в Новосибирске, в Москве стоит значительно дороже. И не в 2 раза, а более. Если вы работаете по найму, разница в зарплате не покроет эти расходы на первых порах (а может, и на вторых), поэтому в Москве остаются только энтузиасты и целеустремленные ребята.

Недвижимость

— В Новосибирске у меня своя трехкомнатная квартира в Заельцовском районе. Сдавая эту квартиру и добавляя еще столько же (получается 70 тысяч), я не смогу снимать эквивалентное по качеству жилье в Москве. Квартира будет на порядок хуже и — важно — она будет съемная, это маета с арендодателями, какими-то чужими шкафами, тумбочками, ваннами и т. д . Чтобы купить эквивалентную квартиру в Москве, нужно продать в Новосибирске и сумму также умножить на 2 — и это еще надо будет постараться найти. Речь идет о таких суммах, которые не заработаешь так сразу. То есть чтобы комфортно жить, нужно сначала рискнуть или жить некомфортно. В однушке, «двушке» в старом доме в промышленном районе либо ближе к центру, но вообще в конуре.

Транспорт

— Общественный транспорт в Москве развит лучше, и дороги, безусловно, качественнее, но если вы автомобилист, а ваши доходы средние — от автомобиля вам придется отказаться. Во-первых, до многих локаций вы будете ехать просто очень и очень долго (Пробовали 2 часа просидеть в машине? Я — давно нет). Во-вторых, если вы захотите проехать на машине в пределах «трешки», вас ждет новый квест — платная парковка. Не можете себе позволить оплатить 380 рублей в час, прошу чапать на метро и наслаждаться шикарными видами подземной столицы. Еще один сюрприз вас будет ждать на парковке возле дома: если вы не собственник жилья, ее, скорее всего, нет для вас. Или она платная. Или стихийная — при том, что с этой стихией после Новосибирска вы вряд ли совладаете. Итог: даже если у вас есть автомобиль, вы будете ездить на нём два раза в неделю, если не готовы много-много за это платить.

Про плюсы и минусы

— Все плюсы столичной жизни, по-моему, очевидны, но не всем очевидно, что они достанутся вам не просто так, а за кругленькую сумму. Вот, например, путешествия вроде дешевле. И купил ты такой тур в Таиланд, вылет из Домодедово, а живешь в другой стороне. Будь добр — такси 2500 рублей в одну сторону. Если кому-то нравится тащиться с чемоданом и ребенком через всю Москву на перекладных, то можно, конечно, и подешевле добраться. Я к тому, что всё удешевление путешествий съедает адское удорожание жизни. Эта экономия 20–50 тысяч рублей утонет в других огромных тратах.

Вечером в метро реально опасно. У меня несколько лет назад очень серьезно избили коллегу на одной из конечных станций метро какие-то маргиналы. То есть, если вы задержались, то либо рискуете, либо вызываете такси: одна поездка от 700–1500 примерно, если вам от центра к МКАДу.

Таксисты работают на износ: шанс, что вам в «экономе» попадется человек, который за рулем 11 часов подряд и нормально не спал уже неделю, очень велик. Он легко может подвергнуть вашу жизнь опасности, учитывая скорости в Москве — смертельной опасности.

Отношения

— Это отдельный прекрасный пункт. Для одиноких девушек и парней в Москве очень сложно построить семью. Дорого и невыгодно уходить в декрет, траты огромные, глава семьи для этого должен зарабатывать минимум 150 000 – 200 000 рублей, и это для скромной жизни. Люди уехали из своих городов, чтобы чего-то добиться, они не настроены развозить любовные, семейные истории или делают это очень неохотно. В столице очень много одиноких людей, у которых в городе 1–2 близких человека. Люди из больших дружных семей часто психологически оказываются не готовы к такому одиночеству.

Зарплаты и работа

— Да, вакансий больше, зарплаты выше, но с учетом общего уровня расходов это почти может стать незаметным для вашего бюджета. Чтобы ощутить себя значительно богаче, надо зарабатывать минимум в 3 раза больше, чем в Новосибирске. Такую оплату труда предлагают немногие, и на эти места большая конкуренция. Ваше резюме может просто затеряться.

О хорошем

— В Москве много дружелюбных людей, больше, чем думают в регионах. Несмотря на сложности, общий уровень удовлетворенности жизнью в столице выше.

Выше уровень бесплатной медицины, если у вас есть прописка, вы можете по скорой или в плановом порядке приехать в любую (!) больницу, выбрать лучшую по отзывам. Есть шанс попасть к специалистам, к которым можно годами стоять в очереди из регионов. Если у вас или у ваших детей серьезные проблемы со здоровьем — это реально огромный плюс.

В Москве готовы много платить за услуги, и, учитывая, что спрос огромный, не совсем важно, что вы не высококлассный специалист, на вас всё равно найдется усталый клиент, который не захочет тащиться за маникюром в другой район.

По моим личным наблюдениям, в Москве хорошо себя чувствуют одиночки, которых ничего не держало и у них ничего не было в других городах. Они не привередливы, могут жить, где дадут, работать на износ, и из этого часто что-то выходит. Люди, которые имели нормальный уровень жизни в регионе: своя квартира, машина, хорошая работа, большая семья, друзья —ощущают себя значительно хуже. Почувствуй себя нищим — это никому не приятно.

Был бы смысл говорить о каком-то надрыве и преодолении себя, если бы Новосибирск был отсталой и умирающей деревней. Но это не так: город развивается, живет, пусть и не без сложностей. Каждый выбирает сам; я для себя решила, что мне важнее красивых парков и дешевых перелетов иметь возможность каждую неделю видеться с мамой, с папой. Выбор за вами.

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