Американская мечта: сибирячка переехала в США без денег и знания языка и стала космическим архитектором

История Анастасии Просиной удивляет, вдохновляет и мотивирует. Хочется встать со стула и начать-таки делать то, что постоянно откладывалось в долгий ящик. На своем примере Анастасия доказала — то, что на первый взгляд кажется невыполнимой мечтой, может воплотиться в реальности, если составить план и четко ему следовать на пути к цели. На третьем курсе университета сибирячка поняла, что хочет сделать в этой жизни нечто значимое для людей и для всей планеты в целом. И знаете, у нее это получилось — публикуем ее историю.
Анастасии Просиной 26 лет, она живет в Америке, в небольшом городке Биг-Бэр-Лэйк, штат Калифорния. По профессии Анастасия — космический архитектор: она и ее коллеги занимаются разработкой дизайна для космических станций. После окончания университета в Хьюстоне Анастасия основала собственную фирму и сейчас активно сотрудничает с компаниями-операторами будущих космических станций, компаниями, которые предоставляют параболические полеты на самолетах (американская Zero-G Corp и японская ASTRAX), и ведущими университетами мира, такими как MIT и Harvard.
Анастасия говорит, что подобных организаций в мире пока нет. Есть те, которые тоже занимаются космической архитектурой, но они строят полноценные модули, а компания Анастасии специализируется на том, что идет внутрь станции. Сибирячка верит, что космический дизайн позволит стать человеческому виду мультипланетарным.
— В NASA говорят, что вторая по значимости проблема, которая пока еще не решена, заключается в космическом доступе человека. Как мы будем вести себя в группах в удаленных местах, как изоляция будет действовать на наше ментальное здоровье. Дизайн может уменьшить такие проблемы и в принципе убрать их, это следующая ступень в аэрокосмическом прорыве. Мы верим в то, что когда у нас будут продолжительные миссии в космосе с экипажем, люди будут смотреть на более удобный и функциональный дизайн, который будет не только поддерживать их жизнь в невесомости, но еще и позволит почувствовать комфорт, как дома. Я называю это — построить второй дом в космосе, — объясняет Анастасия.
К примеру, одна из разработок компании Анастасии — капсула для сна в космосе. Команда планирует подать заявку на грант и продать разработку частным компаниям.
— Мы хотим решить проблему сна в космосе, так как большинство космонавтов и астронавтов принимают таблетки, чтобы уснуть. Люди эволюционировали так, что не могут спать в невесомости, это очень сложно. Мы привыкли к тому, что наша спина получает поддержку в виде матраса, а одеяло создает ощущение безопасности. В космосе такого нет, поэтому мы работаем над проектом, который будет давать искусственное давление, по сути это будет что-то типа спального мешка, но более тесного, с регуляцией, — объясняет Анастасия.
На прошлой неделе в космос улетела группа из 12 добровольцев-инвалидов для тестирования системы навигации, созданной Анастасией и ее коллегами.
— Моя компания разрабатывала навигацию для слабовидящих и слепых. Важно понять, как мы можем обеспечить им сохранный полет в космос. Большинство людей, таких как мы с вами, здоровых, могут полететь в космос без проблем. У инвалидов же есть ограничения. Мы хотим, чтобы полеты в космос стали доступными для каждого. Мы тестировали разные образцы текстиля и материалов, хотим понять, какие именно характеристики откликаются, а какие нет, мы получаем обратную связь, анализируем информацию и разрабатываем решения. Весной запланирован второй полет, и я, скорее всего, полечу тоже: нам, дизайнерам, на своей шкуре нужно понять, что ощущают люди в невесомости, чтобы понять их нужды, — объясняет Анастасия.
Увлечение космической архитектурой у Анастасии появилось в 2016 году, когда она была студенткой третьего курса архитектурной академии в Новосибирске. Настя полетела в Москву, где посетила космическую выставку и познакомилась с работами космического архитектора Галины Балашовой — той, что работала над интерьерами космических станций в СССР.
— Я была изумлена — обустроить пространство так, чтобы всё было эргономично, с функцией поддержания человеческой жизни внутри. Без этого мы не выживем в космосе, это минимир, своя экосистема. Меня увлекло это, и тогда я поняла, что хочу развиваться в этой отрасли, хочу понять, какие проблемы там есть и как я могу помочь их решить, — рассказывает Анастасия.
Тогда у студентки был своего рода экзистенциальный кризис, прошло три года с момента поступления в вуз, а Настя так и не могла понять, чем хочет заниматься.
— Ты понимаешь, что в любом случае когда-нибудь умрешь, но человечество проживет еще какое-то количество времени. А что ты можешь дать этому миру, пока жив? Что конкретно ты можешь сделать? Для меня было важно не продвигать себя или свою наработку ради собственной выгоды, а поспособствовать развитию человечества как вида. Я поняла, что готова посвятить космической архитектуре всю жизнь. Конечно, шансов было мало, я практически не знала английского языка, стоял вопрос финансов, задуманное казалось неосуществимым, — рассказывает собеседница.
Анастасия родилась в самой обычной семье в городе Кемерово. Мама работает врачом на станции скорой помощи, а папа — автомеханик. Денег на обучение в американском университете не было, но Настю это не остановило. Она упрямо начала искать способы осуществить свою мечту.
— Информации по этому направлению в интернете особо нет, космическая архитектура — новое направление. Я нашла сообщество космических архитекторов SATC, в котором зарегистрировалась как студент и смотрела, кто чем занимается. Позже я выяснила, что единственным университетом, который сможет дать мне официальную степень — это университет в Хьюстоне, в штате Техас. Программа маленькая, на полтора года, выпускает примерно по 10 студентов в год. Я понимала, что сфера не развита, работу будет найти сложно, особенно если ты не американец. Но, несмотря ни на что, я хотела туда попасть, ведь университет сотрудничает с NASA, я смогу общаться с астронавтами, смогу понять, что происходит в индустрии изнутри. Также я понимала, что дорога в NASA будет для меня закрыта, как только я отучусь, — рассказывает Анастасия.
Год сибирячка посвятила подготовке к вступительным экзаменам, усиленно изучала английский. В Америке дорогое образование, а магистратура обычно не покрывается грантами. Настя искала спонсоров, но не могла найти их. Однако способ попасть в Штаты всё равно нашелся: чтобы получить визу, девушке нужно было доказать, что на ее банковском счете достаточно средств.
— Мне сильно помогли родители и родственники. Все скинулись, а после того, как я прошла все проверки, мы раздали деньги обратно. У меня осталось всего несколько тысяч долларов на жизнь и на оплату первого семестра университета, поэтому я быстро нашла работу в аэрокосмической компании, уже через неделю после переезда в Штаты, — вспоминает Анастасия. — Я ведь никогда не думала о переезде, тем более в Америку, не хотела никуда убегать. Но космическая архитектура настолько увлекла меня, что я захотела внедриться в общество космического сообщества США. Меня не беспокоило, что я буду жить в другой стране, с другим менталитетом, я видела себя там, хотела развиваться в этой отрасти, хотела сделать бизнес. Сейчас я генеральный директор компании, которая занимается разработкой решений для интерьерного дизайна космических станций и полетов в невесомости, у меня есть команда из 6 человек. Всё получилось, но в начале пути я даже думать не могла, что это возможно.
Подготовка к поступлению в Хьюстонский университет совпала с выпускными экзаменами в НГУАДИ. Проблемы плотно окружили сибирячку, начиная от сбора документов и заканчивая полнейшим эмоциональным выгоранием и бессилием. Вспоминая свои первые дни в Хьюстоне, Анастасия говорит, что не чувствовала вообще ничего, не хотела даже шевелиться, хотя по приезду нужно было решить огромное количество вопросов.
— Я потратила столько нервов, четыре раза провалила английский, но шла напролом. На занятиях мне задавали вопросы с насовской терминологией, а я не понимала, что от меня хотят. Постепенно привыкла. По приезду я сняла комнату в доме недалеко от университета, жила со студентами из других стран. Я не понимала, как в Америке развиты районы, у меня не было возможности приехать заранее и посмотреть, оценить обстановку. Оказалось, что через дорогу от моего дома — неблагополучный район. Я боялась выйти из дома в магазин, не понимала, могу ли я пройтись по улице без проблем, неделю у меня не было местной сим-карты, я не могла заказать еду, у меня не было водительских прав, меня шокировали люди — ходят будто вне себя, что-то бубнят под нос, — вспоминает Настя свои первые дни в Америке.
С того момента прошло уже три года и четыре месяца. Позади полтора года обучения в университете. После выпуска Настя переехала сначала в Лос-Анджелес, прожила там пару месяцев, а с началом пандемии перебралась дальше в горы, в город Биг-Бэр-Лэйк, где живет по сей день.
— Воздух тут лучше, жилье дешевле. Половину своего дома я использую как офис, это позволяет мне платить меньше налогов, — объясняет Настя.
Сибирячка тепло отзывается о Новосибирске — городе, где она провела студенческие годы. Говорит, что скучает по пешеходной культуре: в Америке большинство городов ориентированы на машины, и будучи пешеходом ты не чувствуешь себя в безопасности. Побывав во многих местах, Настя сделала вывод, что Новосибирск — отличный пешеходный город, с интересной исторической архитектурой.
— У меня была мотивация, я знала, что хочу и могу себя так реализовать — родители и друзья поймут, я благодарна им за то, что они поддержали меня в воплощении моих планов. После переезда моя жизнь разделилась на до и после. До — я будто бы не была собой, а сейчас я ощущаю себя иначе, моя самооценка поднялась, я стала смелее, открыто говорю о своих идеях, меньше стесняюсь — может быть, это из-за американского менталитета. Большую часть времени я общаюсь на английском, поменялась культура, я стала легче относиться к жизни, стала более открытой и легкой на подъем, — делится Настя.
Девушка старается соблюдать баланс между работой и отдыхом, старается не перегружать себя. В свободное от работы время Анастасия любит гулять в лесу недалеко от дома, кататься на каяке или велосипеде. Возвращаться домой Настя не планирует — настоящая жизнь у нее началась именно в Америке. Там она по-настоящему реализовала свой потенциал, встретила любовь, завела друзей, обустроила свою жизнь так, как хотела.
— Я верю, что каждый человек приходит с миссией, и задача каждого человека — найти эту миссию и реализовать ее. Наш мир един, и каждое усилие имеет значение, и неважно, это в Папуа-Новой Гвинее, или, скажем, в Австрии. Я хочу увидеть больше талантливых людей, которые, невзирая на финансовые способности или территориальные, смогут раскрыться и реализовать свой потенциал. В этом, как по мне, заключается человечество, к которому мы стремимся, — считает Анастасия.
Что еще почитать
Сибирячка устроилась на работу в Amazon в Америке — как там всё устроено (платят от 900 тысяч в месяц).
Школьник создает «электростанцию будущего» — она спасет мир и избавит людей от долгов за электроэнергию.
Это вам не скучные зануды: ученые-красавчики — о своих зарплатах, открытиях и планах уехать из России.