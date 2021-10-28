Американская мечта: сибирячка переехала в США без денег и знания языка и стала космическим архитектором

Анастасии Просиной 26 лет, она живет в Америке, в небольшом городке Биг-Бэр-Лэйк, штат Калифорния. По профессии Анастасия — космический архитектор: она и ее коллеги занимаются разработкой дизайна для космических станций. После окончания университета в Хьюстоне Анастасия основала собственную фирму и сейчас активно сотрудничает с компаниями-операторами будущих космических станций, компаниями, которые предоставляют параболические полеты на самолетах (американская Zero-G Corp и японская ASTRAX), и ведущими университетами мира, такими как MIT и Harvard.

Анастасия говорит, что подобных организаций в мире пока нет. Есть те, которые тоже занимаются космической архитектурой, но они строят полноценные модули, а компания Анастасии специализируется на том, что идет внутрь станции. Сибирячка верит, что космический дизайн позволит стать человеческому виду мультипланетарным.

— В NASA говорят, что вторая по значимости проблема, которая пока еще не решена, заключается в космическом доступе человека. Как мы будем вести себя в группах в удаленных местах, как изоляция будет действовать на наше ментальное здоровье. Дизайн может уменьшить такие проблемы и в принципе убрать их, это следующая ступень в аэрокосмическом прорыве. Мы верим в то, что когда у нас будут продолжительные миссии в космосе с экипажем, люди будут смотреть на более удобный и функциональный дизайн, который будет не только поддерживать их жизнь в невесомости, но еще и позволит почувствовать комфорт, как дома. Я называю это — построить второй дом в космосе, — объясняет Анастасия.