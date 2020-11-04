Школьник создает «электростанцию будущего» — она спасет мир и избавит людей от долгов за электроэнергию

— Что это ноу-хау — наверное, нет. Скажем так, мы взяли две уже известные части, соединили их вместе и получили что-то новое, — констатирует Эдуард Кузнецов. — Так что идея пришла к нам не с нуля. Мы уже на протяжении трех лет участвуем в конкурсе «Кванториада». Это международный конкурс детских инженерных команд. Там профессионалы своего дела — каждый выставляет собственное задание, исходя из общих мировых тенденций. В первый год мы проектировали устройство энергии звука. Но, если честно, оно не приобрело успеха — слишком сложная задача. А во второй год была такая распределенная система электроснабжения. Нужно было создать такую систему, которая дифференцировала бы налогообложение. То есть, например, 15% налог с продажи энергии с ветрогенераторов, 5% — с солнечных батарей и, например, 50% от ископаемых источников электроэнергии. Вот из этого конкурса и родился этот проект.

Когда он рассказал своим ученикам идею «умной электростанции», никто ничего не понял. В глазах были ужас и полная уверенность, что всё это невозможно, вспоминает учитель. Прошло каких-то два года, и ученики теперь учат учителя.

