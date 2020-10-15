Сибирский школьник изобрел умный жгут для остановки кровотечения. Скоро его запустят в производство

Кемеровские школьники Егор Петерс и Михаил Лузин разработали автоматически затягивающийся медицинский жгут. Его использование не требует специальных навыков и расчётов — жгут оснащен «умными» датчиками, которые не дадут передержать его на травмированной конечности. Сейчас школьники заканчивают проект, после чего планируют отдать разработку в массовое производство.
«Будем покорять Америку»
Умный жгут друзья придумали в 2018 году. Изначально они хотели сделать самозатягивающуюся шину для обездвиживания поврежденных конечностей. Эта идея пришла в голову Мише после того, как он сам получил травму, которая потребовала наложения шины.
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В тот момент Егор и Миша уже учились в Центре детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУМ». Преподаватели центра Иван Паскарь и Владислав Немов сказали мальчикам, что это слишком сложная задача, и посоветовали начать с чего-то попроще. Например, со жгута. Подростки навели справки у спасателей и медиков и выяснили, что медицинский жгут, который можно накладывать без помощи врачей, будет востребован. С проектом самозатягивающегося жгута в январе
Умный жгут выглядит условно как тонометр с большим красным таймером. Таймер высчитывает по специальной формуле время, на которое необходимо наложить жгут на поврежденную конечность. По истечении этого времени он начинает пищать и мигать. А потом самостоятельно ослабляет жгут. Его могут использовать люди, у которых нет навыков оказания медицинской помощи. Поэтому в первую очередь жгут предназначен для использования в автомобильных аптечках и местах массового скопления людей. А врачам и спасателям эта разработка существенно сэкономит время на оказание помощи.
В первом варианте жгута датчики, передававшие на микроконтроллер данные для расчета времени наложения, считывали только температуру воздуха и температуру тела. Теперь они считывают также показатели влажности и атмосферного давления.
— Проще говоря, таймер не даст передержать жгут. Он сигнализирует, когда его пора снимать. Если обычный жгут снять слишком поздно, это чревато для раненого тяжелыми последствиями вплоть до потери контроля над конечностью и её отмиранием или даже смертью. Наш жгут нужно просто надеть, включить, и всё, — рассказывает Егор Петерс.
Когда школьник рассказал родителям о жгуте, они посоветовали ему особо ни на что не рассчитывать, вспоминает мама Егора Елена. Она пояснила, что родители старались оградить сына от заоблачных ожиданий. Никто не предполагал, что разработка привлечет заметное внимание на профильных выставках.
Проект жгута получил высокие оценки от экспертов на различных всероссийских конкурсах. В
— Жгут — это не IT-продукт, который легко растиражировать. Для него нужны производство, система распространения в магазинах, например. Пока что мы идём к этому. Уже получили несколько грантов. Например, студент-наставник Денис Березин, который с нами работает, получил грант
Егор считает, что очень часто хорошие детские и подростковые проекты не воплощают в жизнь — ребёнок может выиграть крупный конкурс со своей разработкой, но мир её никогда не увидит по разным причинам. Это одна из главных проблем детских научных конкурсов, по мнению школьника. Поэтому он планирует добиться того, чтобы жгут запустили в массовое производство.
Сделал проект для федерального конкурса — а он пригодился в Кемерово
Егор говорит, что любит программировать и хотел бы связать свою жизнь именно с этим занятием. В прошлом году он и его друг Николай Матков разработали для федерального конкурса «Большие
— Мы собираем данные от жителей города о разных проблемах на дорогах и напрямую передаем их организациям, которые занимаются ремонтом и обслуживанием дорог. Изначально планировалось добавление системы автоматической выдачи рекомендаций — здесь жалуются на яму, её нужно залатать. Но данных еще пока недостаточно, мы еще работаем над этим. В образовательном центре «Сириус Кузбасс» для нас проводили мастер-класс, на котором были представители разных организаций. Им понравился проект, и через какое-то время ЦОДД связался с нами, — говорит школьник.
Система представляет собой сайт «Дорожные решения» с картой ДТП. При накоплении определенного объема обратной связи от пользователей проект позволит оперативно передавать дорожным службам информацию о возникающих дорожных проблемах. К тому же информационная система генерирует рекомендации по улучшению безопасности дорожной ситуации и прогнозирует количество ДТП на основе анализа открытых данных и жалоб кемеровчан.
Егор признается, что создавал проект только для того, чтобы попасть в июле на научно-технологическую проектную программу «Большие вызовы» в образовательный «Сириус» в Сочи. Но из-за коронавируса программу перенесли на конец октября. Школьник не ожидал, что власти Кемерово так быстро возьмут разработку друзей на вооружение.
По словам Егора, самое сложное в его жизни — совмещение научной деятельности с учебой в школе. Мама мальчика добавляет: до того, как сын начал показывать успехи с научными проектами, он был отличником. Сейчас у подростка есть несколько четверок.
— Учеба страдает, но не основные предметы. Сейчас у нас много новых учителей и нет предвзятого отношения, что я везде езжу, а в школу не прихожу. Раньше иногда такое было. Например, когда май
В науке школьник тоже сталкивается с трудностями — недостаточное количество данных в открытом доступе для работы над проектами. В таких ситуациях Егор старается связываться со специалистами из нужной сферы напрямую или искать информацию на других языках.
Всегда был «я у мамы инженер»
Елена рассказывает, что в детстве мальчик многое повторял за старшим братом — они ходили в одни и те же кружки и секции: занимались спортом, музыкой, английским языком. Особого распорядка дня у братьев не было с детства: день просто складывался с учетом всех кружков и секций. При этом Егор никогда не жаловался на усталость и не отказывался от дополнительных занятий. Когда он был в первом классе, в школу пришли сотрудники центра детского научно-технического творчества и пригласили ребят на занятия робототехникой.
— У Егора стало получаться, стал в каких-то конкурсах побеждать, интереса стало еще больше. Потом при КузГТУ открылся центр «УникУМ», и я предложила пойти туда. Там он уже стал более углубленно заниматься, — рассказывает Елена Петерс.
Занятия в научном центре проводятся и по воскресеньям, но Егор не пропускает их и готов учиться даже во время школьных каникул. Мама мальчика говорит, что, в отличие от старшего брата, он с детства был типичным «я у мамы инженер» — Егору всегда нужно было всё собирать-разбирать.
Елена считает, что любовь к науке в их семье заложена на генетическом уровне. Бабушка мальчиков — доктор химических наук, дедушка — кандидат физико-математических наук. А родители — кандидат архитектурных наук и кандидат экономических наук.
Почти все хобби Егора связаны с наукой. Иногда школьник занимается бегом и играет в командные компьютерные игры. Говорит, это помогает ему расслабиться и выкинуть из головы всё ненужное. После школы Егор собирается поступать в МФТИ, университет ИТМО или СПбГУ. Он хочет заниматься проектной деятельностью, чтобы в дальнейшем стать новым Тимом Куком (глава Apple. — Прим. ред.). Егор планирует работать над проектами в медицинской сфере и обдумывает, решением каких проблем в этом направлении он может заняться.