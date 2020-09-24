Школьник изобрел систему «умного отопления» (и у него уже есть бизнес-план)

Своего первого робота Дима Потапов собрал в 10 лет. Это была пластиковая урна на колесиках, которая могла ездить по городским паркам и предлагать прохожим выкинуть в нее мусор. Сейчас Диме 15 лет, и он готовится запустить дома умную систему отопления. Деньги на запчасти для изобретения он зарабатывает, ремонтируя компьютеры знакомых своей семьи. Мы съездили в школу № 108 в сибирской Роще, где юный изобретатель пропадает часами, и узнали, чем он мечтает заниматься, когда закончит обучение.

Уже пять лет «проводником» школьника в мир изобретений и техники является учитель информатики Семен Дубоделов. Он говорит, что особенность изобретений школьника — их «приземленность», он не придумывает что-то абстрактное. Для реализации каждой идеи достаточно пары месяцев, и их сразу можно будет использовать в быту.