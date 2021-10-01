Личный опыт: сибирячка работает в Amazon в Америке — как там всё устроено (платят 10 млн в год и почти нет декрета)

Недавно мы писали о сибиряках, переехавших в Таиланд, — они поделились, как сейчас живут курорты и сколько стоят квартиры. Сегодня мы расскажем историю бывшей студентки НГТУ — Мария Фельдман переехала сначала в Израиль, а затем в Америку. Там сибирячка устроилась в корпорацию Amazon и работает в ней по сей день. Специально для НГС она ответила на вопросы про жизнь в США, корпоративную культуру и гендерные отношения за океаном.
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира — в Сиэтле. Оборот компании по итогам 2020 года — 386 миллиарда долларов, чистая прибыль — 21,3 миллиарда долларов.
Про переезд
— В Америку я уехала уже из Израиля, прожив там 5 лет. Мне хотелось чего-то нового, плюс к этому я поняла, что зарплаты программистов там намного выше. Выбрала Сиэтл, потому что туда было проще всего переехать. Я переезжала с мужем, в Сиэтле находится офис Microsoft, где он работает.
— Почти сразу я устроилась в Amazon и работаю там до сих пор. Зарплаты программистов в Amazon от
Про собеседование
— В Amazon несколько этапов собеседования, и, кроме технических задач, спрашивают поведенческие вопросы. Например, просят вспомнить ситуации, когда надо было принять решение быстро, не советуясь с менеджером: такими вопросами проверяют, умеет ли человек брать на себя ответственность, проявлять инициативу и оценивать риски. Это важная часть собеседования — соискателя могут не взять, даже если он решил все задачи, но не смог привести достойные примеры.
О корпоративной культуре
— Коллег нельзя спрашивать, откуда они приехали, большинство программистов в Amazon не американцы, а эмигранты. Даже если это очевидно по внешности, акценту или имени — это очень невежливо. Нельзя спрашивать про возраст, семейное положение, религию, ориентацию
— Может показаться, что слишком много ограничений, но на самом деле просто нельзя лезть с вопросами первым, обычно люди с радостью рассказывают всё о себе сами.
В IT-компаниях в декрет уходят и мужчины, и женщины. Работодатель предоставляет сотрудникам оплачиваемый отпуск на несколько месяцев. Стандартная ситуация, когда мужчина на несколько месяцев пропадает, потому что он в декрете. Федеральный декрет длится всего несколько недель и для мужчин, и для женщин, большие компании дают дополнительный отпуск.
Сейчас мы уже 1,5 года работам из дома из-за ковида. У Amazon много офисов в Сиэтле. Одно из зданий называется «сфера» — это оранжерея с экзотическими растениями, построенная из стекла, в виде нескольких соединенных шаров. Там можно пообедать со своей едой, погулять или полноценно поработать. Также в компании можно приходить на работу с собакой.
Чем отличается жизнь в Америке и в России
— В Америке многие люди живут в пригородах, тут нет такого культа большого города, как в России. В пригородах есть те же сервисы, магазины, доставки, легко можно добраться до баров и ресторанов. Многие американцы выбираются в город только по необходимости. Для меня это было странно, потому что Новосибирск достаточно большой город, и там все хотят быть ближе к центру.
— Американцы очень вежливые, русским это часто кажется какой-то неискренностью, но на самом деле они просто боятся чем-то обидеть или задеть собеседника. Им очень важно произвести хорошее впечатление.
Тут многие ездят на машинах, и многие сервисы доступны, не выходя из машины. Например, сейчас много мест, где можно сделать тесты на ковид прямо в машине, забрать свою доставку, купить какие-то продукты, готовую еду — всё, не выходя из машины.
Про отношения и феминизм
— В России часто думают про Америку, что это такая страна победившего феминизма, где все боятся сказать или сделать что-то не то, но это поверхностное впечатление. Америка — традиционная и семейная. Сиэтл считается прогрессивным городом в прогрессивном штате, тем не менее это заметно, есть и сильные традиционные семейные роли. В Америке стараются это менять, много говорят про феминизм и гендерное равенство, но стране еще есть куда стремиться.
— Американские женщины очень боятся кого-то обидеть резким словом. Например, на работе они могут слушать и не перебивают, даже если разбираются в вопросе лучше собеседника или если у них вообще нет времени слушать. Тут очень важно быть nice person, особенно для женщин. На всех тренингах по карьерному росту говорят, что надо учиться это преодолевать, важно говорить свое мнение и не бояться кому-то сказать, как он не прав. Судя по тому, как часто это повторяют и что я вижу в жизни, — это реально большая проблема. При том что с виду Америка кажется очень феминистичной и многие сексистские шутки тут абсолютно не приемлемы, но при этом скрытый сексизм присутствует. Например, мужчина часто может перебить женщину и даже не заметить.
Про недвижимость и уровень жизни
— С одной стороны, неподалеку от Сиэтла живут одни из самых богатых людей мира — Билл Гейтс и Джефф Безос, с другой — тут много бездомных и наркоманов. Главные рабочие места в Сиэтле — это офисы IT-корпораций, тут есть такой конфликт между работниками этих компаний с высоким доходом и местными, которые жили на этой территории до того, как корпорации здесь обосновались. Местные недовольны, что из-за них цены на жизнь сильно выросли.
— В Сиэтле средняя стоимость домов примерно 870 тысяч долларов. Но Сиэтл — далеко не самое дорогое место, часто пригороды вокруг него могут быть ощутимо дороже. Например, пригород, где мы купили дом, там средняя стоимость домов 1 миллион 250 тысяч долларов. Во время ковида цены на жилье сильно выросли, также растут цены на мебель, ремонтные услуги
Самая простая квартира в аренду тут, наверное, будет стоить минимум 2000 долларов в месяц. Обычно молодые люди в Америке арендуют жилье и часто переезжают, пока не обзаводятся семьей.
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