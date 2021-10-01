Личный опыт: сибирячка работает в Amazon в Америке — как там всё устроено (платят 10 млн в год и почти нет декрета)

Недавно мы писали о сибиряках, переехавших в Таиланд, — они поделились, как сейчас живут курорты и сколько стоят квартиры. Сегодня мы расскажем историю бывшей студентки НГТУ — Мария Фельдман переехала сначала в Израиль, а затем в Америку. Там сибирячка устроилась в корпорацию Amazon и работает в ней по сей день. Специально для НГС она ответила на вопросы про жизнь в США, корпоративную культуру и гендерные отношения за океаном.



Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира — в Сиэтле. Оборот компании по итогам 2020 года — 386 миллиарда долларов, чистая прибыль — 21,3 миллиарда долларов.