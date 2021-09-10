«Для кого-то это возможность»: переехавшие в Таиланд сибиряки — о том, чем сейчас живут курорты и сколько стоят квартиры

Переезд в Таиланд на постоянное проживание — голубая мечта многих сибиряков. Фаза обострения обычно наступает вместе с осенью и холодами: картинки с морем так и манят — жаль, нельзя махнуть рукой и сбежать с чемоданом. НГС уже писал о переехавших в теплые края, но вернувшихся на родину. На этот раз решили поговорить с сибиряками, которые остаются в стране, несмотря на тяжелые времена: они рассказали, как сказалась на их жизни и заработке пандемия (спойлер: всё плохо).
Екатерина Громова, 37 лет
— Я живу в Таиланде уже 15 лет — это мой дом, здесь у меня работа, семья. В 2006 году я одна переехала в Паттайю из Новосибирска — одна из туристических компаний пригласила меня на работу гидом. На работе я познакомилась с будущим мужем. Наш сын родился в Таиланде, он учится в первом классе католической тайской школы.
— Восемь лет мы с мужем жили в Паттайе, а в 2014 году пришли к мнению, что место исчерпало себя, пора переезжать. У мужа к тому времени уже была куплена земля в Национальном парке «Као Сок» на юге Таиланда, недалеко от Пхукета. Мы решили переехать туда и построить свой экорезорт — в 2016 году мы открылись для работы со всем миром, работаем в этом бизнесе по сей день.
— С началом пандемии стало сложно: отрасль туризма замерла, сводить концы с концами стало трудно. Многие наши знакомые, лишившись заработка, уехали обратно на родину: у кого-то был ресторанный бизнес, у кого-то — гостиничный. Моя знакомая работала учительницей в школе — тоже вернулась в Россию, так как администрация школы оставила лучших учителей — носителей языка, для преподавания онлайн столько сотрудников не требуется. Вакансий в наем нет — нужно быть очень хорошим специалистом в той или иной сфере, чтобы тебя пригласили на работу.
— Одни стараются найти вариант заработка онлайн, ведут блог, к примеру, другие пытаются адаптироваться к новым условиям: на острове Панга есть русская семья, у которой был свой ресторан, они готовят бургеры, которые сейчас стали развозить. Так и выживают. Многие рестораторы перешли на формат доставки. Кто-то начал лепить пельмени, кто-то — печь торты, кто-то взялся за организацию каких-нибудь курсов или пошел работать в кол-центр.
— Местный туризм в Таиланде отсутствует — тайцы не путешествуют по своей стране и не готовы платить за отдых, ищут бюджетные варианты или наоборот: в Тае очень сильное расслоение населения. Например, наш резорт не подходит для бедных, но понижать цены нам невыгодно, а для богатых мы не подходим, у нас средний сегмент. Многие задумываются о том, чтобы всё продать и уехать. Мы пока держимся, надеемся и верим, что в скором времени вопрос с вакцинацией будет решен и страна откроется для туристов.
— Цены на недвижимость упали, что для кого-то стало возможностью выгодно приобрести квартиру, а для других — продать и уехать наконец домой. Одна из немногих сфер, которая продолжает хоть как-то работать. Как по мне, сейчас не стоит переезжать в Таиланд: во-первых, работать негде, без стороннего дохода или работы онлайн не выжить, во-вторых, проблемы с въездом. Что будет в будущем, непонятно, Таиланд сейчас в плачевном состоянии, много людей потеряло работу. Государство не решает вопрос с вакцинацией, глупые правила, улицы опустели.
Вадим Кунгурцев, 54 года
— Мы переехали в Таиланд в 2013 году всей семьей — жена и две дочери, младший сын родился уже в Таиланде. Основная причина, из-за которой мы решились на переезд, — это климат. В Таиланде он благоприятный, годовое колебание температуры воды +/- 2 градуса, воздуха — +/- 5 градусов. Мы живем на Пхукете, район Раваи — это самый юг острова, пляж Наи-Харн, который недалеко от дома. В Новосибирске мы жили в районе ОбьГэса — мы не эмигрировали, в любой момент можем вернуться.
— В Таиланде я живу по пенсионной визе, соответственно, не работаю. Работает старшая дочь, у нее бизнес-виза и разрешение на работу — она занимается сдачей квартир в аренду и управлением недвижимостью. Рынка вакансий сейчас практически не существует, работы нет (фриланс в расчет я не беру), но вот вроде показался свет в конце тоннеля: с 1 июля открыли Пхукет в режиме «песочницы», приехали первые туристы, в основном не из России, но поскольку недавно правительство Таиланда признало вакцину «Спутник», ждем наших.
— Заработать сейчас приезжему очень непросто. У меня нет наемных работников, поэтому по зарплатам сказать не могу. Знаю, что многие вакансии просто исчезли, например все, которые связаны с пакетным туризмом. Без туристов в плане жизни стало лучше, в плане заработка — хуже. Очень сильно упали цены на аренду недвижимости — в 2–3 раза, на стоимость для покупки — не очень. Есть частные случаи, когда владелец продает со скидкой до 50%, но это не тенденция.
— Пхукет без туристов изменился, стал намного чище, спокойнее, лучше, по крайней мере район, в котором я живу, а вот туристические районы (Патонг, Карон) в упадке. Кафе, которые смогли выжить, сделали хороший ремонт, повысили качество обслуживания. На продукты цены не поменялись. Цену на электричество власти снизили от 20 до 40%, в зависимости от района. Считаю, сейчас лучшее время для индивидуальных путешественников — с учетом антиковидных требований при въезде.
— До ковида мы на лето приезжали домой, я иногда приезжал зимой. Второй год пошел, как не были, но как только восстановят авиасообщение, непременно будем в Новосибирске, приедем в хорошую погоду, летом.
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