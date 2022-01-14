«Потом я узнала, что меня развели»: сибирячка переехала в Крым ради вина и удивилась, как там всё устроено

История переезда Кристины Кулик началась с мысли о том, что она захотела пройти школу сомелье. Вариантов было несколько, в том числе и столичные школы. Подумав, Кристина поняла, что хочет вживую посмотреть на виноградники, на процесс виноделия, хочет потрогать землю. Выбор пал на Севастополь.

— Я была искренне уверена, что еду просто в другой регион РФ, как в Красноярск, Питер, на Алтай, но я ошибалась. Первое, с чем я столкнулась — сервисы типа Booking или «Циан» не отображали квартиры или гостиницы. Еще будучи в Новосибирске, я не знала, как снять жилье на время обучения, но тут мне помогла женщина, которая потом училась со мной в одной группе: она взяла на себя поиск квартиры, где мы потом и жили. В процессе поиска выяснилось, что все соглашения по аренде работают либо через «Авито», либо локально, а приложения по бронированию под санкциями. Далее всё было привычно, но вот когда я приземлилась, начались проблемы, о которых я даже не догадывалась. Оператор «Йота» прислал сообщение: «Добро пожаловать в международный роуминг» и перестал ловить сеть, — делится Кристина воспоминаниями.

