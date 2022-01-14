«Потом я узнала, что меня развели»: сибирячка переехала в Крым ради вина и удивилась, как там всё устроено

В 2019 году Кристина Кулик решила, что хочет с головой окунуться в мир вина и виноградников. Процесс приготовления и сам напиток настолько увлекли сибирячку, что она записалась в школу сомелье в городе Севастополе. Кристина планировала покинуть Крымский полуостров после того, как закончит учёбу, но полюбила тихий и мирный город и решила остаться. Несмотря на большое количество минусов, экс-сибирячка удачно устроила свою жизнь, нашла друзей и хорошую работу — публикуем ее рассказ.
Первые впечатления
История переезда Кристины Кулик началась с мысли о том, что она захотела пройти школу сомелье. Вариантов было несколько, в том числе и столичные школы. Подумав, Кристина поняла, что хочет вживую посмотреть на виноградники, на процесс виноделия, хочет потрогать землю. Выбор пал на Севастополь.
— Я была искренне уверена, что еду просто в другой регион РФ, как в Красноярск, Питер, на Алтай, но я ошибалась. Первое, с чем я столкнулась — сервисы типа Booking или «Циан» не отображали квартиры или гостиницы. Еще будучи в Новосибирске, я не знала, как снять жилье на время обучения, но тут мне помогла женщина, которая потом училась со мной в одной группе: она взяла на себя поиск квартиры, где мы потом и жили. В процессе поиска выяснилось, что все соглашения по аренде работают либо через «Авито», либо локально, а приложения по бронированию под санкциями. Далее всё было привычно, но вот когда я приземлилась, начались проблемы, о которых я даже не догадывалась. Оператор «Йота» прислал сообщение: «Добро пожаловать в международный роуминг» и перестал ловить сеть, — делится Кристина воспоминаниями.
Злоключения сибирячки на севастопольской земле на этом не закончились: все денежные средства у Кристины были на карте Tinkoff, а банкомата рядом не оказалось.
— С горем пополам на последние деньги я купила билет на автобус из аэропорта в Севастополь. Добралась. Следующее, что у меня не получилось — это по приезде в город заплатить с карточки в транспорте, так как здесь работает только платежная система МИР, а у меня MasterCard. Наскребла наличку, доехала в троллейбусе до остановки, которую посмотрела на карте еще в Новосибирске. Дальше был двухчасовой ад: я была уверена, что куплю симку хотя бы МТС, который якобы здесь работает, но нет. Я моталась с чемоданом по чужому городу, к Wi-Fi в кофейнях я подсоединиться не могла, так как верификация требовала проход-звонок, а «Йота» умерла. В ближайшем же магазине я купила местную сим-карту с безлимитным интернетом за 1000 рублей. Уже потом я узнала, что меня развели, и можно спокойно пользоваться операторами и за 250 рублей в месяц, — продолжает рассказ Кристина.
Дальше удача все-таки заулыбалась сибирячке, и неприятности закончились. Кристина полюбила город за его красоту и приятный климат, а после того, как обучение закончилось, она захотела остаться и в январе 2020 года окончательно переехала в Севастополь. Тот период как раз совпал с началом пандемии, и Кристина считает, что не ошиблась с выбором региона, так как карантин в Севастополе сильно отличался от того, который был в Новосибирске. Сибирячка говорит, что их жизнь почти не отличалась от привычной.
Преимущества и недостатки
— Уже переехав, я поняла, что жить здесь можно, регион винодельческий, а я работаю с вином, но это не совсем Россия, и Севастополь не город для молодежи. Развлечений нет, цены космические, торговые центры отстают на 5 лет: отсутствуют привычные бренды одежды, бытовые магазины, привычные нам продуктовые гипермаркеты. Международных сетевых магазинов нет, российские сети заходят в Крым под прикрытием, вроде как сеть алкомаркетов «Красное и Белое» здесь называется «Еда и Вода».
После 22:00 город засыпает, продукты ночью нигде не купить, как и не поесть в кафе, ресторане. Кафе и рестораны на 20% дороже, чем в Новосибирске, фитнес — более чем на 50%. К примеру, простой абонемент в Extreme Fitness в Новосибирске стоит от 1000 рублей, а здесь от 2500 рублей. Не работают привычные операторы, нет банкоматов материковых банков, не работает бесконтактная оплата с телефонов и часов, если это не приложение MirPay. Приложения типа ApplePay и GooglePay не работают. Не работает таргет в соцсетях, некоторые соцсети в целом не работают. 2ГИС появился только в прошлом месяце, до этого были только «Яндекс.Карты» в онлайн-формате.
Продукты стоят очень дорого. Сколько сейчас стоят продукты в Новосибирске, сказать не могу, но килограмм куриного филе здесь стоит 360 рублей, а килограмм говядины 600 рублей. Огурцы свежие — очень странный продукт, вчера они стоили 125 рублей, сегодня 230 рублей, а завтра 150 рублей. Да и вообще всё стоит очень дорого, кроме винограда и некоторых фруктов. Мясо, овощи, молочка, бытовая химия — сильно дороже.
Но мне всё равно нравится город, у него богатая история, как-никак — город-герой. Я легко в нём себя чувствую, прошли проблемы аллергического характера, которые были в Новосибирске, так как здесь воздух чище. Но это не самое простое место для жизни, — рассказывает Кристина.
Жилье
В Новосибирске Кристина жила с родителями в обычном многоквартирном доме. Сравнить стоимость аренды в двух городах для экс-сибирячки затруднительно, но то, что цены в Севастополе выше, видно невооруженным глазом.
— Мой хороший друг снимает в Новосибирске двухкомнатную квартиру в тихом центре на улице Советской за те же деньги, что и я однушку в Севастополе далеко от центра — 2
Работа
Кристина рассказывает, что с вакансиями в Севастополе непонятная история: вакансии есть, но всё будто решает хорошая рекомендация, для того чтобы получить хорошее место, как считает Кристина, кандидата должны привести за руку. Зарплаты такие же, как в Новосибирске, но стоимость жизни в разы дороже. В Сибири девушка работала в ресторанной сфере, чем хотела продолжить заниматься и в Севастополе, но из-за ковидных обстоятельств внесла коррективы в свои планы и ушла в винную торговлю.
Дороги и транспорт
— Я не автомобилист, но здесь ремонтируют дороги регулярно, в целом они куда «здоровее», чем в Новосибирске. В Севастополе очень много улиц с односторонним движением, нет дорог, где более чем три полосы в каждую сторону, в основном — две полосы, и одна из них запаркована. В центре есть платные парковки. Но как только выпадает снег — город умирает, в городе исчезают машины, а транспорт не выходит на линии: водить на льду здесь не умеют. Длится это обычно не более трех дней, но тот факт, что все на летней или лысой зимней резине, гарантирует то, что всё катится, ломается, стукается.
Такси стоит ужасно дорого — самая минимальная поездка 180–200 рублей, приложения есть, но у некоторых есть функция аукциона, когда водитель предлагает поднять цену, или он не поедет. Тот же путь, что на «Яндексе» или Uber я оплачивала 100–150 рублями, примитивная поездка с пакетами из магазина здесь 200 рублей и более, зависит от наличия водителей. В обычный день без пробок (пробки тут больше 15 минут не бывают) такси можно ждать минут 30–40, так как все будут просить поднять цену, — объясняет Кристина.
Возвращаться или нет?
Несмотря на все вышеперечисленные недостатки города, Кристина все равно любит его и возвращаться в Новосибирск не планирует, говорит, что в любом случае можно адаптироваться к такой тихой и мирной жизни. Бывшая сибирячка нашла друзей из родных краев и говорит, что вместе они весело проводят время.
— Здесь моя работа. Да, приходится совмещать постоянную статичную работу с подработками, организацией мероприятий, винным клубом, дегустациями, но в Новосибирске моей работы нет, точнее есть, но чтобы найти вакансию, предыдущего сомелье проще убить, ибо если он пришел в ресторан, будет там до пенсии сидеть. Удивительно, но факт: Сибирь — это не про вино. Это про пиво, крепкий алкоголь, — считает Кристина.
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