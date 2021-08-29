«Не хочу никого обидеть»: менеджер из Екатеринбурга переехала в Новосибирск ради работы — где лучше и какие минусы

Каждые выходные мы пишем истории о людях, которые решились изменить свою жизнь и переехать в другой город или страну. Это не так легко, как кажется — мы привыкаем к инфраструктуре и людям, многие не могут решиться на этот шаг, даже если он очевидно изменит их жизнь к лучшему (или это только кажется?). Сибиряки часто переезжают в Калининград и Санкт-Петербург, к нам едут за лучшей жизнью семьи из Бишкека и Нур-Султана. Сегодня мы расскажем историю хрупкой девушки, которая ради карьеры решилась сменить Екатеринбург на Новосибирск. Что ей здесь нравится, а с чем придется смириться — она рассказала специально для НГС.
Юлии Новопашиной 28 лет. Она переехала из Екатеринбурга в Новосибирск этой весной. Причиной переезда послужило продвижение по карьерной лестнице — Юля работает в компании «Зарплата.ру» — это федеральный ресурс по поиску работы. В Екатеринбурге Юлия занимала позицию ведущего еvent-менеджера, через несколько лет ее повысили до руководителя отдела и предложили переезд в Новосибирск. Здесь находится головной офис компании. Юлия согласилась по двум причинам: во-первых, по словам девушки, она старается быть открытой новым возможностям, и в компании предложили хорошие условия релокации.
Екатеринбург — также не родной город для Юлии. Девушка родилась в Талице — это небольшой городок в 4 часах езды от столицы Урала.
— Когда я выбирала университет, конечно же, ориентировалась только на Екатеринбург, потому что считаю его одним из самых красивых городов и самым комфортным для жизни в России, по крайней мере для меня, — рассказала она НГС. Мы попросили Юлию сравнить Екатеринбург и Новосибирск для ПМЖ. Публикуем ее мнение.
Минусы
Когда друзья и коллеги спрашивали, как мне Новосибирск — я поначалу не отвечала честно, боялась обидеть людей, которые здесь живут. Но по разговорам поняла, что жители сами видят те минусы, которые есть сейчас в городе. Поэтому я не хочу никого обидеть, но постараюсь максимально честно рассказать, что мне бросилось в глаза, что нравится, а что нет.
Первое из негативного — это грязь, пыль и разбитые дороги. У меня очень много белой одежды — футболки, джинсы, буквально после каждого похода на улицу мне приходится их стирать.
По поводу дорог — я понимаю боль автомобилистов, но острее для меня стоит вопрос по пешеходным дорожкам — я люблю ходить пешком. Я хожу пешком на работу туда и обратно и много гуляю, но в Новосибирске этого делать совсем не хочется. Здесь нет велосипедных дорожек, такое чувство, что асфальт и брусчатка в городе не менялись с
Если сравнивать Екатеринбург и Новосибирск, одним из минусов я бы назвала огромное количество киосков, ларьков, рынков и старомодных названий магазинов. Когда я в первую неделю ходила из дома на работу, бросались в глаза названия продуктовых и не продуктовых магазинов вроде «Аленушка», «Юлия», «Анастасия». В Екатеринбурге следят не только за актуальностью названия торговой точки, бизнес-центры и торговые центры дают требования по дизайну вывесок и логотипов, которые размещаются на их торговых пространствах.
В Екатеринбурге лет 5–6 лет назад началась борьба с этими колхозными киосками, сейчас в центре города вы не найдете ни одного киоска и не сможете ничего купить в подземных переходах. За счет этого поддерживается чистота и повышается уровень сервиса и города в принципе. Там, где киоски остались, они оформлены в одном фирменном стиле с логотипом Екатеринбурга.
Еще для меня Екатеринбург выигрывает перед Новосибирском архитектурой и количеством парков, скверов и других зеленых зон. В Екатеринбурге избавляются от заброшенных зданий и прикладываются усилия, чтобы сделать как можно больше зеленых зон — у нас есть дендропарк, Харитоновский сад, Зеленая роща, мой любимый парк Павлика Морозова, недавно очень круто обустроили набережную. В Новосибирске же много конструктивизма и старых зданий, с которыми как будто ничего не делали с прошлого века.
Плюсы
Когда я рассказывала о минусах, то не хотела никого обидеть. А сделала это, чтоб показать, насколько город не соответствует потенциалу его жителей. Один из самых больших плюсов Новосибирска — это люди. У меня пока не очень большая выборка, но я еще никогда не встречала настолько дружелюбных и открытых людей. Это касается не только работы, но и повседневной жизни, выходных. У меня в Екатеринбурге тоже есть друзья, но никогда еще не было у меня такого случая, чтобы мы каждые выходные куда-то ходили и люди были настолько легкими на подъем.
Второй большой плюс Новосибирска — это количество качественных баров, пабов, ресторанов и обычных кафе. Я была приятно удивлена, насколько все эти заведения концептуальны. У каждого своя атмосфера. У меня уже появились места, куда мы часто ходим с коллегами.
Цены на недвижимость и жизнь
По стоимости жилья и ценам на жизнь я не нашла никакой разницы. Порядок цен в продовольственных магазинах и при покупке одежды, аренде жилья — практически всё то же самое. Нашла разницу только в аптеках — наверное, здесь чуть подороже лекарства. Я сравниваю по «Терафлю» — у нас он в два раза дешевле.
Бары против кофеен
Новосибирск я бы назвала городом баров, а Екатеринбург — городом кофеен. У нас на каждом шагу стоят разные кофейни, где можно взять кофе навынос. У меня есть парочка любимых заведений, здесь я пока не нашла свою кофейню. Новосибирск для меня отличается особой вечерней атмосферой и людьми, которые живут в этом городе. За это я по-своему полюбила его, и мне здесь достаточно комфортно жить.
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