«Не хочу никого обидеть»: менеджер из Екатеринбурга переехала в Новосибирск ради работы — где лучше и какие минусы

Юлии Новопашиной 28 лет. Она переехала из Екатеринбурга в Новосибирск этой весной. Причиной переезда послужило продвижение по карьерной лестнице — Юля работает в компании «Зарплата.ру» — это федеральный ресурс по поиску работы. В Екатеринбурге Юлия занимала позицию ведущего еvent-менеджера, через несколько лет ее повысили до руководителя отдела и предложили переезд в Новосибирск. Здесь находится головной офис компании. Юлия согласилась по двум причинам: во-первых, по словам девушки, она старается быть открытой новым возможностям, и в компании предложили хорошие условия релокации.

Екатеринбург — также не родной город для Юлии. Девушка родилась в Талице — это небольшой городок в 4 часах езды от столицы Урала.



— Когда я выбирала университет, конечно же, ориентировалась только на Екатеринбург, потому что считаю его одним из самых красивых городов и самым комфортным для жизни в России, по крайней мере для меня, — рассказала она НГС. Мы попросили Юлию сравнить Екатеринбург и Новосибирск для ПМЖ. Публикуем ее мнение.