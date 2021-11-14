«В России мясо со вкусом картона»: семья с Родников переехала в испанский городок Аликанте. Как они устроились?

Мы много говорим о переездах, приводим примеры удачных и неудачных историй. Например, мы публиковали рассказ сибиряка, который понял, что жизнь во Франции не для него — Игорь вернулся обратно на родину. Переезжать за границу гораздо сложнее, чем сменить город и перебраться чуть западнее родного края, но при грамотном подходе успех не заставит себя ждать. Хороший пример — история семьи Борисовых. Татьяна вместе с мужем и двумя детьми уже 5 лет живет в Испании — бывшие сибиряки выбрали для себя солнечный портовый город Аликанте.
Почему Испания
— В России мы с мужем не видели будущего для нас и наших детей. Нас не устраивал климат, качество продуктов питания. В августе 2016 года мы собрали вещи и уехали, сын как раз пошел в первый класс, дочка родилась уже в Испании, ей сейчас три года. Помимо Испании мы рассматривали Канаду, но дважды нам отказали в визе. Прождав два года, мы решили оставить эту идею и сосредоточились на Испании, выбрали портовый город Аликанте на юго-востоке побережья Коста-Бланка. Сначала мы приехали в страну как нелегалы. В Испании есть закон, который позволяет легализоваться эмигрантам спустя три года. Если ты ничего не нарушаешь, то тебя не имеют права депортировать. Для эмигрантов в Испании много льгот — медицина, продуктовая помощь, бесплатные курсы для изучения языка. Мы пользовались всеми услугами.
Жилье
— В Новосибирске мы жили в микрорайоне «Родники», на улице Краузе. Ту квартиру сейчас сдаем. В Испании тоже живем в отдаленном районе, по расстоянию от города можно сравнить с Бердском или Академгородком. Мы приобрели квартиру под ремонт за
Кем работать в Испании
— У моего мужа свой бизнес в сфере автомобильного детейлинга, а я занимаюсь поставками кедрового ореха из Сибири. Приезжим нужно понимать, что первые три года, пока вы находитесь в стране нелегально, на официальную работу вас не возьмут, нужен доход из России. Многие работают на фрилансе, женщины делают маникюр, работают парикмахерами, а мужчины трудятся в сфере ремонта и стройки.
Плюсы и минусы
— Огромный плюс — климат, лето 365 дней в году. Бывает зима в январе и феврале, но не холоднее +5 градусов. Аликанте очень удобно расположен, что дает возможность путешествовать без проблем в любую сторону. Минусы — высокие дорожные штрафы. Без знания языка тяжело устроиться на официальную работу. Например, мой уровень языка — А2, его достаточно для бытовой жизни, я понимаю, что мне хотят сказать, меня понимают, но для работы в офисе этого недостаточно.
Дороги и транспорт
— Качественные дороги, пробок не бывает, если сравнивать с Новосибирском. Развит общественный транспорт, в автобус легко попасть с детской коляской, работают кондиционеры. Есть транзитный проезд по карточкам: например, если вы заплатили за билет в автобусе, но вам нужно выйти и пересесть на другой, то второй раз проезд вы не оплачиваете.
Медицина
— Пока живешь нелегально — медицина бесплатная. С момента легализации необходимо оформить страховку, обычно она прописана в контракте с работодателем. Если вы официально не трудоустроены, то оформляете страховку самостоятельно, она стоит от 30 до 50 евро, заключаете годовой контракт, и ежемесячно с вашего счета списывается необходимая сумма. Я рожала второго ребенка уже в Испании, бесплатно. В сравнении с Россией — небо и земля. У меня была комфортабельная палата, меню на выбор. После родов близких пускают тебя проведать — как показывают в американских фильмах. Уважительное отношение, как к принцессе, с собой не нужно ничего брать — тебе выдадут всё необходимое, включая памперсы. Из отличительных особенностей — папа обязательно участвует в родах, они не понимают, как папы может не быть, у вас же общий ребенок. Когда едешь в роддом, у ребенка уже должно быть имя, его вписывают сразу после рождения. Старший сын тоже был с нами в день родов, его пригласили в палату, когда родилась сестренка.
Школы и детские сады
— Школа в Испании начинается с трех лет — наша дочь пошла в первый класс. Дорогое питание, но есть субсидии — мы ими пользуемся, это очень удобно. Есть такое понятие, как сиеста — полуденный отдых в самое жаркое время дня. Нет уроков с 12:30 до 15:30 часов, чтобы дети успели и поесть, и отдохнуть. В 6–8 месяцев ребенка можно отдать в детский сад, государственный — бесплатно, наша дочь ходила в получастный детский садик, стоимость — от 150–200 евро, частный детский сад стоит от 400 евро и выше.
Другие сферы жизни
— Дороже стоит интернет. Выше коммунальные платежи, но здесь и уровень зарплат другой: минимальная — 1200 евро, около ста тысяч рублей в месяц. Одежда дешевле и качественнее, зимняя и вовсе не нужна. Продукты тоже стоят дешевле и выше по качеству, в Испании я впервые почувствовала вкус курицы — в России мясо со вкусом картона. Овощи, рыба, морепродукты — всё вкуснее и качественнее.
У испанцев нет такого понятия, как взять кофе с собой. Они любят прийти в бар, сесть за столик и пить кофе на улице, 80% времени они проводят на свежем воздухе, потому что погода позволяет, чистый климат. Чашка кофе стоит 1,30 евро, завтрак: чашка кофе и бутерброд — 1,50 евро, полноценный ужин в ресторане с алкоголем — 10–15 евро.
Испанки и испанцы
— Испанские мужчины действительно очень красивые и ухоженные, они следят за внешним видом, одеждой, физической формой, особенно это видно на полицейских — они всегда с иголочки. Женщины — противоположность мужчинам, не ухожены, с лишним весом, не следят за маникюром, прической. Думаю, это из-за того, что здесь развит феминизм. Почему испанцы больше любят русских женщин? Потому что они красивые и покладистые, готовят и убирают, потому что их так научили, испанка же не будет готовить ужин.
— Испанские мужчины не дарят цветы, потому что у них это не принято — русские женщины, которые вышли замуж за испанцев, приучают их к романтике. Оплата счета в ресторане 50 на 50, предложив женщине оплатить ее половину счета, мужчина может обидеть ее. Испанки сами приучили мужчин к этому, доказывая, что и мужчины, и женщины — равноправные члены общества.
Испанцы очень эмоциональные. Разговор на повышенных тонах не означает ссору — они так общаются. Среди испанцев и испанок нет такого понятия, как старый, они женятся после 30–35 лет, в этом же возрасте заводят детей, многие до 25 лет живут с родителями — и здесь это считается нормальным. Испанцы любят ужинать в десять вечера, много времени проводят в барах — вторая половина дня у них обычно свободна. Есть шутка, что на одного испанца приходится по два бара, они здесь на каждом углу, по 5–6 штук может быть в одном доме. Многие, проработав год, уходят отдыхать на биржу труда, где получают 80% от последней зарплаты. По утрам они не завтракают, а только пьют кофе на работе, около 10 утра они уходят на полноценный завтрак.
— Еще один интересный факт — испанцы будто подсаживаются на русских. Пообщавшись с ними, остановиться уже не могут. Моя сестра замужем за испанцем — в их окружении больше русских, на праздновании дней рождений собирается больше русских, чем испанцев. Муж сестры не понимает сочетания селедки под шубой и просит разогреть холодец, спрашивает — зачем мы заморозили суп, это забавно.
Прожив уже 5 лет в Испании, мы заметили, что стали более раскованными, стали смеяться в полный голос без мысли: а что о нас подумают. Нашей дочери мы позволяем больше, чем позволяли сыну в России — были определенные запреты касаемо правил поведения в обществе. Здесь все гораздо свободнее, раскованнее. Испанцы живут своей жизнью и не лезут в чужую. Мы теперь тоже спим в обед и поздно ужинаем.
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