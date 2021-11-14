«В России мясо со вкусом картона»: семья с Родников переехала в испанский городок Аликанте. Как они устроились?

Почему Испания

— В России мы с мужем не видели будущего для нас и наших детей. Нас не устраивал климат, качество продуктов питания. В августе 2016 года мы собрали вещи и уехали, сын как раз пошел в первый класс, дочка родилась уже в Испании, ей сейчас три года. Помимо Испании мы рассматривали Канаду, но дважды нам отказали в визе. Прождав два года, мы решили оставить эту идею и сосредоточились на Испании, выбрали портовый город Аликанте на юго-востоке побережья Коста-Бланка. Сначала мы приехали в страну как нелегалы. В Испании есть закон, который позволяет легализоваться эмигрантам спустя три года. Если ты ничего не нарушаешь, то тебя не имеют права депортировать. Для эмигрантов в Испании много льгот — медицина, продуктовая помощь, бесплатные курсы для изучения языка. Мы пользовались всеми услугами.

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