Как сибирячка с левого берега переехала в курортный город Айа-Напа (там нет театров, зато очень тепло)

В еженедельной воскресной рубрике «Вы отсюда и туда» НГС рассказывает истории сибиряков, которые переехали из Новосибирска в другие города и страны. Кто-то сранивает уровни жизни в разных городах и странах, а кто-то развенчивает несправедливый миф, что каждый новосибирец только и мечтает куда-нибудь переехать — прочтите историю Игоря, которому не понравилось жить во Франции. В прошлом выпуске мы сравнивали Новосибирск и Красноярск, а сегодня поговорим о курортном городке под названием Айа-Напа на Кипре. В таких местах люди обычно проводят неделю-полторы отпуска, но сибирячка Дарья Бабенко живет там уже почти год — публикуем ее рассказ.
Про переезд
— Я не живу в Новосибирске с 2015 года. Моя семья приобрела недвижимость в Москве, и мы сначала переехали все вместе в столицу. Плюс к этому я уже давно путешествую — работа в сфере международного туризма предполагает длительные командировки в другие города и страны. Также у меня и у моего брата есть недвижимость в Санкт-Петербурге, но для меня это, скорее, инвестиция. Ни я, ни моя семья не планирует возвращаться в Новосибирск. Здесь я в детстве жила на левом берегу, в районе станции метро Студенческая, а потом мы с семьей перебрались за город.
В Айя-Напе я живу чуть меньше года, планирую и дальше оставаться здесь. Жилье снимаю за 400 евро — апартаменты, плюс коммунальные платежи, довольно высокие. Летом за три месяца с кондиционером получилось больше, чем 200 евро.
Основные преимущества жизни на Кипре для меня — это теплый климат, природа и архитектура — все то, что нас окружает. Минусов назвать не могу, разве что отсутствие театров.
— Я тружусь в сфере туризма. Из-за пандемии есть ряд нюансов, связанных с трудоустройством, но в целом все неплохо. Мне сложно оценить рынок вакансий в сравнении с Новосибирском, потому что я почти никогда там не работала на постоянной основе. Вакансии предлагаются разные, как и везде. Единственный нюанс — на Кипре необходимо разрешение на работу. Для приезжих из стран третьего мира, в основном, доступны рабочие профессии. Многих кормит туризм, но он не первый на Кипре.
Айя-Напа очень хороший город именно для семей с детьми. Здесь много специализированных русских школ, садов и досуговых центров. Качество образования довольно высокое, дети находятся среди двух языков — русского и английского, это довольно органично, иногда еще сюда добавляется греческий язык — здесь он является государственным, поэтому мне кажется, что Кипр — прекрасная страна для воспитания детей.
Сфера развлечений
Сейчас на некоторые сферы я трачу даже меньше, чем когда жила в Новосибирске или Москве. Гастрономическая сфера даже бюджетнее получается, средний чек на двоих 30–35 евро. Цена на средний коктейль 5–10 евро, зависит от заведения, как и везде. Кофе стоит 2,5–3 евро. Если это Starbucks, то около 4–5 евро. Продукты, если конвертировать в рубли, получаются несколько дороже.
Дороги хорошие. В основном все ездят на личных автомобилях, но есть и общественный транспорт, но не все локации ему подвластны. Стоимость проезда зависит от расстояния: от 1,5 евро на небольшие расстояния, поезд InterCity от 4 до 9 евро. Но опять же куда угодно от пункта А в пункт Б не уедешь — остров. Бензин в сравнении с Новосибирском дороже — 1,40 евро, это около 115 рублей. Такси дорогое. В Новосибирске я помню плохие дороги, грязь — это большой минус, но зато есть метро, с общественном транспортом, как мне кажется, проблем нет.
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