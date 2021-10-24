Как сибирячка с левого берега переехала в курортный город Айа-Напа (там нет театров, зато очень тепло)

В Айя-Напе я живу чуть меньше года, планирую и дальше оставаться здесь. Жилье снимаю за 400 евро — апартаменты, плюс коммунальные платежи, довольно высокие. Летом за три месяца с кондиционером получилось больше, чем 200 евро.



Основные преимущества жизни на Кипре для меня — это теплый климат, природа и архитектура — все то, что нас окружает. Минусов назвать не могу, разве что отсутствие театров.